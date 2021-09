Nå starter jakten på ny KrF-leder

– Det må jo være en som sitter på Stortinget. Det er bare tre personer, og jeg støtter helhjertet Olaug Bollestad, sier leder av KrF Kvinner og sentralstyremedlem, Mariam Rapp, til NRK.

To år etter Kjell Ingolf Ropstad ble leder av KrF som 33-åring, må partiet finne en ny leder.

Lørdag ble det kjent at Ropstad går av etter flere skatteavsløringer fra Aftenposten og mange kritiske spørsmål fra en samlet presse.

Ropstad går av som barne-og familieminister på mandag og som partileder på fredag.

Hans Fredrik Grøvan har vært parlamentarisk leder for KrF i Stortinget, og går nå av som stortingsrepresentant. Foto: Wilhelm Sverdvik

KrF-topper NRK har snakket med, mener den nye lederen bør sitte på Stortinget.

– Det er en plattform som gir muligheter for å bli både sett og hørt og lagt merke til, sier sentralstyremedlem Hans Fredrik Grøvan.

Støtte til Bollestad

Jakten på ny partileder starter rett etter KrF opplevde det dårligste valgresultatet siden 1936.

Det betyr at KrF for første gang etter krigen bare får inn tre representanter i Stortinget fra oktober: Olaug Bollestad fra Rogaland og Dag-Inge Ulstein fra Hordaland, i tillegg til Ropstad.

Rapp mener Bollestad bør bli partileder fordi hun sitter på Stortinget og nylig er valgt av landsmøtet som 1. nestleder. I tillegg mener Rapp at Bollestad har kvalitetene til en god lederkandidat.

– Det er ikke så lenge siden vi valgte henne, så jeg ser ingen grunn til at vi skal endre på det.

Leder av KrF Kvinner og sentralstyremedlem Mariam Rapp. Foto: Privat

Hun får støtte av KrF-veteran Torhild Bransdal.

– For meg er det naturlig at nestleder Olaug Bollestad rykker opp. Hun er en habil dame, sier Bransdal.

Vil ikke si om hun er lederkandidat

På e-post til NRK sier Olaug Bollestad at hun er glad for at Ropstad vil rydde opp i skattesaken og at hun har stor forståelse for at han trekker seg som partileder.

På spørsmål om hun selv er klar til å stille som partileder svarer hun følgende:

«Nå skal partiorganisasjon ha en prosess fram mot nytt ledervalg, og i respekt for den prosessen så vil jeg ikke nå svare på spørsmålet om jeg er lederkandidat.»

Bollestad sier til VG at hun er klar til å lede partiet frem til en ny partileder er valgt.

Samtidig har Ropstad sagt at han sitter som partileder inntil KrF er klar til å velge ny leder.

Rapp mener Bollestad bør ta over straks.

– Det beste nå er at Olaug konstitueres fra i dag og fungerer inntil ny leder er valgt, sier hun.

KrFU-leder Edel-Marie Haukland Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Edel-Marie Haukland er leder i partiets ungdomsorganisasjon KrFU. Hun trekker også frem Dag-Inge Ulstein som mulig ny partileder.

– Blant annet to gode kandidater som også sitter på Stortinget i Dag-Inge Ulstein og Olaug Bollestad, sier hun.

Haukland mener det er flere gode kandidater i partiet, men at en leder helst bør sitte på Stortinget.

Både Bollestad og Ulstein har statsrådserfaring og oppfattes som sterke lederkandidater for KrF. Dette er bakgrunnen deres:

Olaug Bollestad (59)

Siden januar 2019 har Bollestad vært landbruks- og matminister i Solberg-regjeringen. Hun tar også over barne- og familiedepartementet etter Ropstad inntil regjeringen går av om kort tid.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er i dag 1. nestleder i KrF. Hun har også nesten 100.000 følgere på Instagram, hvor hun legger ut uhøytidelige bilder fra hverdagen med ektemannen. Foto: Kaja Schill Godager / Landbruks- og matdepartementet

Bollestad har jobbet store deler av livet som sykepleier, og ble valgt inn i kommunestyret i hjemkommunen Gjesdal i 2003. Hun var også ordfører før hun ble stortingsrepresentant i 2013.

KrF-toppen sto på «vinnersiden» av det svært jevne veivalget til KrF høsten 2018. Da bestemte et knapt flertall at KrF skulle søke regjeringsmakt i Solberg-regjeringen, istedenfor å gå til rødgrønn side.

Bollestad er 1. nestleder i KrF.

Dag-Inge Ulstein (40)

Ulstein har siden 2019 vært utviklingsminister. Han er fra Sula på Sunnmøre, men satt i bystyret i Bergen fra 2011 til 2019. Han har også vært byråd for finans, og byråd for sosial, bolig og områdesatsing.

Han har også tidligere jobbet som familieterapeut.

Høsten 2018 støttet Ulstein tidligere partileder Knut Arild Hareide og stemte for at KrF skulle støtte en rødgrønn regjering ledet av Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (t.v.) brenner for KrFs hjertesaker innen bistandspolitikken. Her besøker han flyktningleiren Kiryandongo i Uganda i 2019. Foto: Gjermund Øystese / UD

Joker

Ida Lindtveit Røse er for tiden gruppeleder for KrF i Viken fylkeskommune. Foto: Anders Fehn / NRK

Ida Lindtveit Røse (28) anses som et stjerneskudd i KrF, og ble som 27-åring utnevnt til barne- og familieminister da Ropstad gikk i foreldrepermisjon i 2020. Hun var dermed tidenes yngste statsråd.

Under veivalget til KrF i 2018 støttet Røse blå side. Problemet hennes som lederkandidat i dag er at hun ikke er innvalgt til Stortinget.

Forsiktige med å peke ut noen

Det øverste myndighetsorganet i KrF er sentralstyret, og består av elleve KrF-ere.

Få av de NRK ringer vil peke på en bestemt etterfølger, heller ikke sentralstyremedlem Anders Tyvand.

Sentralstyremedlem Anders Tyvand, også kjent som statssekretær i samferdselsdepartementet.

På spørsmål om hva han mener om Olaug Bollestad, som er blitt pekt ut av andre KrF-topper, svarer han:

– Det er klart at Olaug Bollestad er en naturlig kandidat å ta med i en sånn vurdering, men jeg ønsker som sagt ikke allerede nå å peke på hvem som kan overta partiet.

Sentralstyremedlem Karin Kirsti Bakklund Bjørkhaug vil heller ikke si noe om hvem som bør bli partiets neste partileder.

På direkte spørsmål om hva hun tenker om 1. nestleder Olaug Bollestad svarer hun:

– Jeg tror hun kan være en kandidat, ja. Og så tror jeg det kan være flere, også.

Ønsker vanskelige debatter

Uansett hvem som tar over roret i KrF, ønsker partitoppene en partileder som klarer å gi partiet økt oppslutning.

De etterlyser også grundige debatter om partiprofilen og om hvorfor partiet havnet under sperregrensen.

– Vi må tenke over hvorfor mange får oss på valgomaten men ikke vil stemme på oss, sier Bjørkhaug.

Bransdal mener partiet må være modig fremover.

– Partiet må tørre å ta de vanskelige debattene, og se på om det er politikk for dagens samfunn som føres, sier Bransdal.