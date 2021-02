Høie: – Vi kan ikkje ha nulltoleranse for smitte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Halden og Sarpsborg blei søndag sette på lista over kommunane som får dei strengaste koronatiltaka. Dette skjedde etter utbrotet av den muterte koronavarianten.

Halden og Sarpsborg kom inn på det strengaste tiltaksnivået, «ring 1». Samstundes blei Fredrikstad og Hvaler kommune sett på nest høgaste tiltaksnivå, «ring 2».

Slik er tiltakene for ring 1 Ekspandér faktaboks Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler Skoler og barnehager: Rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.

Videregående skoler stenges, og det er digital undervisning.

Universiteter, høyskoler og fagskoler: All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. Arrangementer Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt. Idretts- og fritidsaktiviteter Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Arbeidsplasser Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette. Butikker Alle butikker og varehus skal være stengt, med disse unntakene: Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer. Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr

Apotek

Bandasjister

Optikere

Vinmonopolet

Virksomheter som frisør, hudpleier, tatovører mv.

Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.

Bensinstasjoner

Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon

Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis. Restauranter, kafeer, barer og hoteller Serveringssteder stengt, men det er tillatt med take away.

Skjenkestopp.

Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester. Følgende virksomheter og steder skal holde stengt Treningssentre

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter

Museer

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. Anbefalinger Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige.

Innbyggerne i ring 1 kan dra til fritidsbolig. Men reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.

Kommunene og fylkeskommunene bør ha forsterkede tiltak i kollektivtransporten. Dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Én-til-én-virksomheter, som for eksempel frisører, bør ha forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør vurderes karantene for husstandsmedlemmer av nærkontakter ved mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.

Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør nå leve mer skjermet. Plikt til å bruke munnbind Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.

Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.



Kilde: Helsedepartementet

Slik er tiltakene for ring 2 Ekspandér faktaboks Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler Gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.

Rødt nivå i videregående skoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.

Universiteter, høyskoler og fagskoler: All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. Arrangementer Nasjonale regler og anbefalinger gjelder. Idretts- og fritidsaktiviteter Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne. Med voksne menes personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Arbeidsplasser Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette. Butikker I varehus og kjøpesentre skal butikker holde stengt, med disse unntakene: Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.

Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr Apotek

Bandasjister

Optikere

Vinmonopolet

Serveringssteder

Virksomheter som frisør, hudpleier, tatovører mv.

Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.

Bensinstasjoner

Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon

Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis. Restauranter, kafeer, barer og hoteller Serveringssteder som ikke er en del av et kjøpesenter eller varehus kan holde åpent.

Skjenkestopp. Følgende virksomheter og steder skal holde stengt Treningssentre

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter

Museer

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, men unntak for steder hvor barn og unge under 20 år har slike aktiviteter.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, men det holdes åpent for skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, tillates også. Det samme med annen individuell behandling som det kan bestilles time til, og hvor bad er en del av behandlingen. Anbefalinger Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Innbyggerne i ring 1 kan dra til fritidsbolig. Men reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.

Kommunene og fylkeskommunene bør ha forsterkede tiltak i kollektivtransporten. Dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Én-til-én-virksomheter, som for eksempel frisører, bør ha forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør vurderes karantene for husstandsmedlemmer av nærkontakter ved mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.

Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør nå leve mer skjermet. Plikt til å bruke munnbind Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.

Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Det siste døgnet er det registrert 23 nye smittetilfelle i Halden. 20 av dei smitta kan sporast tilbake til eit utbrot i Halden ishall.

Anne-Karin Holm (Sp), ordførar i Halden, seier i Dagsnytt 18 måndag kveld at dei er klar over korleis smitten har spreidd seg.

– Smittesporinga fungerer, seier ho.

Ordførar i Halden kommune, Anne-Kari Holm. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Fekk «ring 1»-nei

Holm seier at dei har rundt ein 50 smitta etter utbrotet i ishallen.

– Vi meinte det var trygt å opna opp for slike arrangement for born og unge, seier ho og legg til at ingen kunne venta at det muterte viruset hadde kome til Halden og kor fort det spreidde seg.

Halden kommune bad regjeringa om å få komma inn på «ring 1»-lista. Det fekk dei ikkje.

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, presiserer at modellen blei laga for å unngå at den nye varianten av det muterte viruset frå Storbritannia får bre seg ut i nye kommunar.

– Det var det som var heile formålet. På det tidspunktet hadde vi ikkje informasjon om at Halden hadde denne nye varianten, seier Guldvog i Dagsnytt 18.

Vil prioritera born og unge

– Ein plass må grensa og ringen gå, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Utbrotet skjedde i ein ishall. På ein pressekonferanse i ettermiddag la byrådet i Oslo fram at dei vil opna opp for fritidsaktivitetar for born og unge.

– Vi ønsker jo i det lengste å unngå å stenga ned aktivitetar for born og unge. Når vi opnar opp igjen, prioriterer vi desse, legg helse- og omsorgsministeren til.

Han meiner det er gode grunnar for å ha ei slik prioritering.

– Hadde vi hatt nulltoleranse i samfunnet vårt for smitte, så måtte vi ha levd i eit regime som ingen av oss hadde tolt.

Høie seier at grensesettinga må gjerast ut ifrå ei konkret vurdering.

– Dei letta som kom i Oslo i dag, er i tråd med dei letta som blei innført og varsla av regjeringa laurdag.

Dei trer i kraft frå onsdag.

– Nettopp fordi vi meiner vi har ein betre oversikt over situasjonen. Tiltaka må heile tida vera tilpassa smittesituasjonen, presiserer han.

– Vanskeleg balanse

Guldvog seier at dei veg opp om det er mogleg å opna opp for born, vel vitande om at det kan medføra ein risiko for at ein kan få meir smitte.

– Det er ein veldig, veldig vanskeleg balanse å klara å finna det. Og vi har kanskje ikkje enno heilt svaret når det gjeld den nye virusvarianten, seier han og legg til at dei må få ny erfaring med dette viruset.

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

– Akkurat no er vi veldig strenge og set difor inn desse tiltaka som har blitt kalla ring 1 og ring 2, seier han.

Vil ikkje endra vaksinestrategi

– Vaksinen sin effekt i forhold til smittespreiinga no, vil ikkje vega opp for effekten av dei strenge tiltaka, seier Høie.

Guldvog seier at dei gjer løpande vurderingar av dette.

– Det er ingen absolutt fasit her. Viss føresetnadane endrar seg, vil ein også gjera ei endring i vaksineråda, seier han.

– Men i dag har vi ikkje nok vaksinar til å kunna ta ned smitten i dei områda som no er hardast råka, legg han til.