Oslo letter på flere koronatiltak

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er nå rom for å starte en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Oslo har halvert antall smittetilfeller siden første uke i januar.

– Med unntak av juleferien har vi ikke hatt lavere smittetall siden oktober, sier byrådslederen.

Derfor har Oslo bestemt seg for å innføre flere lettelser som gjelder fra og med onsdag 3. februar:

Det innføres gult tiltaksnivå i skoler og barnehager. I den videregående skolen videreføres rødt nivå.

Fritidsaktiviteter og idrett åpnes for barn opp til og med ungdomsskolealder, både innendørs og utendørs, men cuper og kamper vil fremdeles være forbudt.

Toppidretten kan gjenoppta organisert trening. Det åpnes for organisert aktivitet utendørs for ungdom og voksne fra videregående skole og oppover.

Bibliotekene gjenåpnes.

Enkeltstående butikker kan åpne, men kjøpesentre og varehus skal fremdeles holde stengt.

Svømmehaller åpner for skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge til og med ungdomsskolealder.

Serveringssteder kan åpne igjen fra onsdag, men med fortsatt skjenkestopp.

Det åpnes også opp for et mer ordinært tilbud på fritidsklubbene for barn og unge.

– Man kan også ta imot besøk, men man kan ikke være mer enn ti personer samlet privat, sier Raymond Johansen.

Byrådslederen sier de håper å kunne komme med positive nyheter til både utesteder og treningssentrene snart.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), byrådsleder Raymond Johansen, helsebyråd Robert Steen på pressekonferansen mandag ettermiddag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Fortsetter på rødt nivå på VGS

Selv om det nå innføres gult nivå på barneskolen, ungdomsskolen og i barnehage, så vil de videregående skolene fortsette på rødt nivå fremover.

Byrådet vil i løpet av de neste dagene gjøre en vurdering om de skal gå over til gult nivå på videregående skoler om kort tid.

– Jeg er klar over at hyppige skifter mellom nivåer er ekstremt krevende for de ansatte og kan oppleves som uforutsigbart også for barn. Vi tilstreber derfor å gi beskjed en stund i forveien, og forsøker å være forutsigbar, men det lar seg ikke alltid gjøre, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

61 tilfeller av britisk virusmutasjon

– De muterte variantene av koronaviruset skaper usikkerhet, og gjør at befolkningen må være forberedt på at tiltaksnivåene kan svinge noe fremover, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Det er påvist 61 tilfeller av den britiske mutasjonen av koronaviruset i Oslo. Seks av tilfellene har uavklart smittekilde.

Sju er funnet på sykehjem, mens de resterende 54 er rapportert fra kommunens bydeler.

– Jeg har snakket med mange som er redde og slitne. Mange synes en ny runde med tiltak og usikkerhet er for mye. Derfor håper jeg at hverdagen kan bli litt lettere når vi letter på en del av tiltakene, sier helsebyråd Robert Steen.

Uoversiktlig

For folk flest er det ikke lett å henge med i svingene og vite hvilke smitteverntiltak som gjelder i kommunen de bor i.

Utbruddene i Halden og Sarpsborg har gjort situasjonen – og regjeringens ring-system – enda mer uoversiktlig.

Forrige helg innførte regjeringen de strengeste tiltakene siden koronapandemien startet. Det skjedde etter at den muterte virusvarianten hadde begynt å spre seg i Nordre Follo.

Nordre Follo og ni nabokommuner ble i praksis nedstengt, deriblant Oslo. Også 15 kommuner i randsonen fikk et strengt smittevernregime.