Mutert virus påvist i Halden og Sarpsborg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Halden kommune sendte tidlig prøver fra utbruddet knyttet til Comet og Halden ishall til gensekvensering.

I dag melder FHI at foreløpige resultater viser at én person i ishockeymiljøet har fått påvist den muterte virusvarianten.

FHI vil nå fortløpende analysere prøver fra utnruddet for å se om flere kan være smittet av det muterte viruset. Resultatene er ventet de neste to dagene.

I alt har 37 barn og voksne i Halden har fått påvist smitte som kan knyttes til ishallen. Smitten fra utbruddet er også sporet til Fredrikstad og Sarpsborg. Utbruddet omfatter også elitespillere.

Helseminister Bent Høie sier Regjeringen er klare til å innføre samme tiltak i disse kommunene som i Nordre Follo.

Stenger sykehjem

Halden kommune har bedt alle som er i samme husstand som de smittede om å gå i karantene.

Søndag morgen hadde kommunen møte med Folkehelseinstituttet. De anbefalte utstrakt testing, smittesporing og stor bruk av karantenesetting, melder kommunen på sine nettsider.

– Det er en svært trist beskjed å få, sier ordfører i Halden Anne Kari Hom (Sp).

Søndag ettermiddag sitter hun og resten av kriseledelsen i kommunen i møte med Helsedirektoratet, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Folkehelseinstituttet.

– Vi har allerede strenge, lokale tiltak, men har i dag bestemt oss for også å stenge sykehjemmene våre. Nå diskuterer vi ytterligere tiltak. Hun regner med at de er klare søndag kveld.

Isolert utbrudd i Sarpsborg

Også Sarpsborg kommune har fått påvist ett tilfelle av det muterte viruset.

– Nå jobber vi med å få en best mulig oversikt, sier virksomhetsleder helse i Sarpsborg kommune, Karianne Jenseg Bergman i en pressemelding.

Ifølge kommunen er den smittede blant minst 11 andre personer i det lokale utbruddet i kommunen. En stikkprøve hos FHI avdekket det muterte viruset.

– Vi har allerede en god oversikt over det konkrete smittetilfellet og ser at det er smittede både blant nærkontaktene og deres nærkontakter igjen. Til sammen er det så langt 11 tilfeller der det er sannsynlig at det muterte viruset er årsaken, sier Bergman.

Smittekilden i Sarpsborg er foreløpig ikke kjent, men ifølge kommunen kan det ikke spores til mutantutbruddet i Nordre Follo.

Søndag ettermiddag sitter kriseledelsen i kommunen i møte for avgjøre om de skal iverksette tiltak.

Totalt er det nå registrert 183 tilfeller av den aktuelle virusmutasjonen i Norge. Det er 20 flere enn fredag.