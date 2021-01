Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Akkurat nå har vi et utbrudd som omfatter totalt 30 personer. 21 av dem har vært i ishallen, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund i Halden.

Utbruddet er knyttet til ishockeyklubben Comet. Både elitespillere og breddeidretten er smittet. Flere hundre personer er bedt om å gå i karantene og teste seg.

Kommunelegen tror at ishallen kan ha vært med på å bidra til spredningen av viruset.

– Det virker som om det er veldig gunstig klima for smittespredning når du får det inn i miljøet, sier Gjøsund.

Flere norske klubber rammet

Smitten har nemlig rast gjennom flere av de 51 norske ishallene den siste måneden. I løpet av de første dagene av januar ble over 100 spillere, dommere og folk i støtteapparatet i eliteserien smittet.

Det rammet klubber i Fredrikstad, Sarpsborg, Stavanger, Hamar og Oslo. I etterkant har tallene steget enda mer på grunn av smitte blant nærkontakter.

Det er mye kroppskontakt i ishockey. Her fra en kamp mellom Sparta og Storhamar for ett år siden. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Kommuneoverlege Gjøsund sier hun har vært i kontakt med FHI, og fått høre at utbrudd i ishall er kjent både innenlands og utenlands.

– Dette er vårt første utbrudd i en ishall. Men når man ser det i sammenheng med andre ishallutbrudd i Norge, håper vi å få mer informasjon og svar på hvorfor dette skjer gang etter gang, sier hun.

Eksperter peker på banen

I Sverige har alle lagene i Svenska Hockeyligan (SHL) hatt koronautbrudd.

I USA har barneidretten hatt relativt få tilfeller av koronautbrudd – med unntak av ishockey. Eksperter som Washington Post har snakket med, spekulerer på at utformingen av ishockeybanene må ta del av skylda.

Pleksiglasset som skiller spillere og tilskuere gjør nemlig at viruset blir «fanget» i hodehøyde i et område med lite luftgjennomstrømming og lav temperatur og fuktighet.

– Det er helt perfekt for viruset, sier vaksine- og virusforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo.

Virusforsker Gunnveig Grødeland sier at høye temperaturer gjør at viruset lever kortere. Foto: Ola Sæther / UiO

– Tørr luft og lite vind gjør at det holder seg i lufta lenger. Dessuten fører kjølige temperaturer til at viruset danner en hard fettkule som beskytter det fra å gå i stykker. Dermed overlever det lenger, sier hun.

Sjekket for mutantviruset

Sarpsborg kommune mistenkte at det store utbruddet i Sparta Amfi kunne skyldes en mutert virusvariant. Så langt har de fått svar på fire innsendte prøver. Ingen av dem har påvist mutasjoner.

Kommuneoverlege Sapna Iqbal sier at rent teoretisk vil et virus overleve lenger i en ishall, men at hun ikke tror det er årsaken til utbruddet.

– Det kan godt være en faktor i smittespredningen. Men jeg tror ikke det er den eneste grunnen, sier hun.

Til sammen 33 personer har blitt smittet som følge av koronautbrudd i Sparta Amfi, ifølge kommuneoverlege Sapna Iqbal. Foto: Petter Larsson/NRK

Starter opp igjen

Til tross for smitteutbruddet i flere klubber, planlegger Norges Ishockeyforbund å starte opp igjen eliteserien neste uke.

President Tage Pettersen sier at det blir strengere smittevern, færre kamper og ingen publikum.

– Spillernes helse skal gå først. Vi vil ikke kjøre for brått i gang etter at en del av spillerne har vært koronasyke, sier han.

– Hockeyforbundet innfører nå hurtigtest for alle spillere, apparatet rundt og dommere før hver kamp, sier president Tage Pettersen. Foto: Ole Berg-Rusten

– Tror du viruset sprer seg raskere i ishaller?

– Jeg ser at flere kommuneleger har stilt det spørsmålet, men de har samtidig sagt at det ikke er noen forskning som gir belegg for påstanden. Det er nok andre faktorer enn bare klima og temperatur som smitter inn. Jeg tror blant annet at garderobekulturen og fasiliteter er en viktig faktor i ishockey, sier Pettersen.

Styreleder Anders Evensen i ishockeyklubben Comet i Halden sier de har fulgt reglene.

– Vi har hele tiden vært bevisst på rollen og ansvaret for smittevern og samfunnsansvaret. Det viser også tilbakemeldingene fra kommunen, sier han.