Høie: – Det er lys i enden av tunnelen

Fire vaksiner er nå til vurdering hos EMA, og første godkjenning kan komme rundt nyttår.

– En godkjenning der betyr at den er godkjent i Noge. VI håper å kunne tilby de første dosene tidlig neste år. Norge vil få opptil 2,5 millioner doser i første kvartal. Det betyr at 1.250.000 mennesker kan få to doser hver. Det utgjør over 70 prosent av alle i risikogruppen og helsepersonell som jobber med pasientkontakt.

– Da vil vi til påske være i en helt annen situasjon enn i dag, sier Høie.

I går kom meldingen om at vaksineprodusenten Pfizer bare klarer å levere halvparten av vaksinene de hadde regnet med før nyttår. Planen var å levere 100 millioner doser.

Selskapet mener imidlertid leveranseproblemene ikke vil få konsekvenser for planen om å levere 1 milliard vaksiner i 2021.

– Vi forventer god tilgang i løpet av første halvår. Da vil vi kunne få en mer normal hverdag igjen til sommeren, men det avhenger av hva som blir godkjent, sier Høie.

Høie håper mange vil ta vaksinen, men understreker at vaksinen blir gratis, og at det blir frivillig å vaksinere seg.

Følger ekspertenes råd

Folkehelseinstituttets ekspertutvalg konkluderte i november med at eldre og syke bør få koronavaksinen først.

Utvalget mener at hensynet som veier tyngre enn alt annet når vaksinen rulles ut, er å hindre alvorlig sykdom og dødsfall.

Regjeringen slutter seg til vurderingen.

– Det vil ikke være nok vaksiner til alle med en gang. Det viktigste er å redusere risiko for død og alvorlig sykdom. Tilbudet vil derfor gå til risikogrupper først, deretter helsepersonell. Vi må prioritere, men det er bare i begynnelsen, sier Høie.

1,3 millioner nordmenn er enten over 65 år eller har sykdommer som øker risikoen for alvorlig sykdomsforløp.

Prioriteringen kan bli endret hvis smitten øker.

– Vi får ikke hverdagen tilbake med en gang vaksineringen er i gang. Det er fortsatt behov for smitteverntiltak mens det er i gang. Vi må ta en ting av gangen, sier Høie.

Sveriges vaksinekoordinator, Richard Bergström, mener Norge vil kunne få 2,5 millioner doser vaksine mot koronaviruset allerede i løpet av første kvartal 2021. Det er nok til å vaksinere 1.250.000 nordmenn.

Statsminister Stefan Löfven opplyste fredag at 2 millioner svensker skal vaksineres innen påske.