Nakstad: Mye tyder på at andre smittebølge er over kneika

– Det ser nå ut som vi er så vidt over toppen de fleste steder av denne andre smittebølgen. Og i mange kommuner går den også nedover. Det sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

Han sier at tiltakene absolutt har hjulpet på den måten at stigningen har avtatt, og det har flatet ut over hele landet. Nakstad understreker imidlertid at det fort kan snu, og at vi på ingen måte er trygge enda.

Mer normal jul

– Tiltakene er fortsatt nødvendige dessverre, for å kunne presse dette videre ned. Men mye tyder på at den andre smittebølgen er over kneiken, sier Nakstad.

Han tror at når vi kommer litt utover i desember, vil vi kunne se om smitten faller så mye at vi kan feire en mer normal jul.

– Jeg tror i alle fall det blir mulig for de fleste å feire med dem de bor sammen med, og kanskje den nærmeste familien. Så er spørsmålet hvor mange andre man kan møte i romjula. Det er et spørsmål det er vanskelig å svare på i dag.

Økning i Østfold

Søndag ble det meldt om 52 nye smittetilfeller i gamle Østfold fylke det siste døgnet. Byene Moss og Halden har innført flere strenge tiltak for å stoppe smitten i byene. I Oslo ble det registrert 112 nye tilfeller av korona. Det er 39 færre enn gjennomsnittet for den siste uken.