– Med en gang vi begynner å vaksinere folk, så vil folk også slappe mer av. Ser vi rundt oss i Europa så tror jeg kanskje det kan medføre en smittebølge nummer tre i mange land, sier Nakstad til NRK.

Helsemyndighetene har nå to bekymringer inn mot vinteren.

Den ene er julen, som kan medføre mer smittespredning innad i familier.

Fordelen her er at man da vil vite hvor smitten er, og lettere fange den opp. Dessuten er folk mindre mobile ellers i samfunnet når det er jul, slik at man ikke smitter kolleger eller andre.

Den andre bekymringen er tiden rundt den tidlige vaksineringsprosessen.

– Da kan man få ganske my smitte. Det er en ting vi jobber med for å unngå, sier Nakstad.

Advarer mot å lempe på tiltak for tidlig

Han mener vaksineringen vil føre med seg en fristelse til å fjerne tiltak, og at folk ganske straks begynner leve tilnærmet normalt og tenke at faren er over.

– Men situasjonen er faktisk at det fortsatt bare vil være en liten del av befolkningen som har immunitet mot viruset, sier Nakstad og fortsetter:

– Hvis man slipper opp for fullt og bare 20–30 prosent har immunitet, så kan det fortsatt skje stor smittespredning utover vinteren. Det må man være obs på.

Statsminister Erna Solberg annonserte i går at regjeringen håper å starte vaksinering mot covid-19 i Norge i starten av neste år.

– Det er håp om at legemiddelmyndighetene i EU kan godkjenne en eller flere vaksiner i løpet av året. Det betyr at vi forhåpentligvis kan starte vaksineringen av prioriterte grupper allerede tidlig i 2021, sa Solberg.

Erna Solberg under pressekonferansen onsdag, der hun sa hun håper at Norge kan starte vaksinering mot covid-19 i starten av neste år. Foto: Vidar Ruud / NTB

Spår mer normal høst neste år

EU har så langt inngått avtale med fem ulike vaksineprodusenter, og Norge er omfattet av disse avtalene.

– Faren vil ikke være over før immuniteten i befolkningen er så god at dette viruset ikke klarer å spre seg nevneverdig på egen hånd lenger – også når man slipper opp tiltakene, sier Nakstad.

Han mener det er vanskelig å gi noen prognoser for hvor lenge det vil ta før faren er over og immuniteten god nok. Men det vil uansett ta mange måneder før samfunnet kan gå helt tilbake til normalt.

– Det kan hende vi er heldige og får en mer normal sommer i 2021, men jeg tror i hvert fall at høsten 2021 blir mer normal enn høsten vi står i nå.