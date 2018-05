Helsetopp nekter å si hva selskapet hennes tjener på luftambulanse-kontrakten

Marianne Telle er både styreleder i Helse Nord og sjef i selskapet Bedriftskompetanse AS. Selskapet skal bistå Babcock når de nå skal fly ambulansefly for staten.

– Hvor mye tjener Bedriftskompetanse på oppdraget?

– Dette spørsmålet har jeg ikke anledning til å svare på som leverandør. Avtalen mellom oss og kunden er ikke offentlig, svarer Telle.

Tidlig ute

Avtalen mellom Bedriftskompetanse og Babcock ble skrevet under flere måneder før Babcock vant anbudsrunden om luftambulansen. De ble enige om at dersom Babcock fikk oppdraget, skulle Bedriftskompetanse hjelpe dem med å ansette piloter, ledere, teknikere og andre medarbeidere.

Telle er administrerende direktør for Bedriftskompetanse, og sto i 2016 oppført med en årslønn på 1,4 millioner kroner i selskapet. Hun skrev selv under på avtalen med Babcock.

Marianne Telle skrev selv under på avtalen mellom Bedriftskompetanse og Babcock.

– Når inngikk Bedriftskompetanse avtalen med Babcock?

– Intensjonsavtalen ble inngått 16. januar 2017, svarer Telle.

– Visste du da at selskapet var en av kandidatene til å få oppdraget fra Luftambulansetjenesten?

– Jeg visste at de skulle delta i anbudet. Bakgrunnen for intensjonsavtalen var at Babcock skulle delta i anbudskonkurransen. Det står også i intensjonsavtalen

– Visste du at de fikk oppdraget?

– Nei, jeg har ikke på noe tidspunkt i anbudsprosessen fått informasjon om anbudet. Jeg visste ikke resultatet av anbudet før det ble offentliggjort 12. juni 2017, skriver Telle.

Mange ambulansefly står på bakken, etter at det ble kjent at Babcock tar over driften. De vil ha lavere lønninger enn dagens leverandør Lufttransport, og få av dagens piloter ønsker å bli med videre. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Spurt lenge

Lufttransport har drevet luftambulansetjenesten i 25 år, men tapte en anbudskonkurranse mot Babcock. Det til tross for at Lufttransports tjenester ble vurdert til å holde høyere kvalitet i anbudsrunden.

Telle avviser at hun har gitt Babcock noen informasjon som kan ha gitt dem fordeler i konkurransen om kontrakten.

– Det har ikke skjedd. Oppdraget er ledet av prosjektleder Tore Johnsen. Jeg har ingen rolle i oppdraget, ei heller dialog med Babcock. Det stod ikke noe i sakspapirene jeg kunne bruke eller benytte meg av til egen vinning. Jeg kunne ikke gjøre meg inhabil om jeg så hadde villet, skriver Telle.

OPPGITT: Frank Wilhelmsen sier Lufttransport ikke har blitt hørt i spørsmål om Marianne Telles habilitet. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Lufttransports kontrakt går ut i juli neste år og det er Lufttransport som i dag ikke klarer å levere luftambulansetjenestene de skal etter kontrakten.

– Vi har i lengre tid reist spørsmålet om Telles habilitet, men har ikke fått noen respons på det, sier direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport.

Billigere

Lufttransport greide ikke å konkurrere på pris med Babcock. Kontrakten har en verdi på over 2,5 milliarder kroner, og Lufttransport lå 282 millioner over i pris for hele kontraktsperioden.

Tirsdag ettermiddag sendte Helse Nord ut en pressemelding der de skriver at det nå skapes et bilde av at Telle blander roller og var inhabil i ambulanseflyanbudet.

«Fakta er at hun ikke på noen måte har vært delaktig i anskaffelsesprosessen – og hun har ikke hatt en dobbeltrolle. Telle har ikke på noe tidspunkt i anbudsprosessen fått informasjon om anbudet. I likhet med resten av styret i Helse Nord RHF, fikk hun informasjon etter at anbudet var avgjort. Styreledere eller -medlemmer i styret i Helse Nord RHF har ingen del i anskaffelsesprosessen og har ikke fått informasjon underveis om hvordan tilbudene er vurdert, nettopp for å sikre at personer ikke skal kunne komme i habilitetskonflikter, skriver helseforetaket i pressemeldingen.»