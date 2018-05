– Luftambulansen bør ikke være på anbud, men offentlig slik den vanlige ambulansen er, sier Aune-Lundberg til NRK.

Han har jobbet som ambulansearbeider i 22 år i Troms og er i dag AMK-operatør i Tromsø. Nå følger han med på konflikten rundt luftambulansen der den nåværende operatøren Lufttransport tapte anbudet fra neste år. Oppdraget gikk i stedet til det svenske selskapet Babcock.

– Det er galskap at man skal ha en organisasjon i helsetjenesten, der man har som formål å bytte ut dette erfarne personellet, sier han.

Stabilitet gir kvalitet

De tillitsvalgte i Lufttransport har krevd at de ansatte følger med over i det nye selskapet. Forhandlingene har imidlertid ikke ført frem, og konflikten har ført til at flere ambulansefly den siste uken har stått på bakken og beredskapen for pasientene har vært svekka.

– Det er jo mennesker vi skal fly, det er alvorlig syke mennesker. Samhandlingen mellom pilot og helsepersonell om bord i flyet er også veldig spesiell i denne tjenesten, sier Aune-Lundberg.

Aune-Lundberg menet at det er de samme problemstillingene rundt ambulansetjenesten før 2006 som det er i dag rundt luftambulansen.

– De ansatte fikk stabile arbeidsvilkår. Det betyr igjen at de som har erfaring blir i tjenesten og kan være med å utvikle den, og gjøre den trygg og god for pasientene, sier han.

Ikke aktuelt å gå bort fra anbud

På Stortinget får Charles Aune-Lundberg støtte fra Rødt. Bjørnar Moxnes, leder i partiet, sier at på sikt vil de at tjenesten skal driftes av det offentlige.

– Driften av ambulanseflyene skal ikke være et spekulasjonsobjekt i anbudsprosesser der en velger det billigste alternativet framfor kvalitet. Derfor må driften av flyene bli en del av det offentlige akuttilbudet med fast ansatte piloter. Denne tjenesten er helt avgjørende i den akuttmedisinske kjeden, og spesielt viktig i Nord-Norge.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier det ikke er aktuelt å gå bort fra anbud i luftambulansen.

– Nå har vi hatt anbud på denne typen tjenester i all tid. Når man har anbud er det slik at også andre enn de som har kontrakten kan vinne. Det er vanskelig å se for seg at staten skulle ha drevet både fly- og helikopterselskap.

Helseminister Bent Høie (H) møtte lørdag leger og direktøren på Universitetssykehuset Nord-Norge om problemene i luftambulansetjenesten.

I ettermiddag er det klart at Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet vil ha nytt anbud i luftambulansesaken. Forslaget leveres i morgen.