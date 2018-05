Liss Inger måtte føde på legekontoret da ambulanseflyet ikke kom: – Det var grusomt

På helsestasjonen i Kjøllefjord legges lille Paul-Agnar ned på vekta.

Han er bare 16 dager gammel, og kom til verden mens helsepolitiske forhold langt utenfor hans kontroll var i ferd med å toppe seg.

Han skulle egentlig bli født på et sykehus. I stedet ble gutten født på legekontoret på tettstedet Mehamn i Finnmark.

For da babyen meldte sin ankomst, to uker før termin, var det ingen som kunne fly den førstegangsfødende moren til sykehuset i Hammerfest – rundt 37 mil unna.

– Det var intenst, og jeg var veldig redd. Redd for at det skulle skje noe med meg eller barnet mitt, sier Liss Inger Eriksen.

– Hadde han stabil hjertelyd? Hvilken tilstand var han i? Jeg var redd for at det manglet nødvendige utstyr. Det var kjempeskummelt.

– Kunne gått galt

Flyet de trengte å ta til Hammerfest, var opptatt i annet oppdrag. De måtte dermed vente i fire timer, og i løpet av den tiden kom gutten til verden på det lokale legekontoret.

Paul-Agnar kom til verden for få uker siden. Foto: Gisle Forland / NRK

Gutten ble født 24. april, altså like før luftambulansekonflikten eksploderte. Nå registrerer Liss Inger med bekymring at luftambulanseflyene står på bakken.

Hun mener hennes opplevelse viser hvor sårbare personer som trenger helsetilsyn i distriktene er i utgangspunktet.

– Jeg ønsker ikke at flere skal måtte gjennomgå det jeg gjorde. De var supre på legekontoret, men hadde det gått galt, kunne det resultert i tap av liv.

– Grusomt

Debatten om hvilket selskap i luftambulansetjenesten som skal frakte pasienter i Nord-Norge i fremtida har pågått i mange uker.

Det er norske Luftambulanse AS som de siste 25 årene har hatt jobben, men i fjor vant svenske Babcock anbudet med et billigere tilbud.

Etter planen skal Babcock overta transporten fra neste år, men i slutten av april brøt forhandlingene mellom dagens piloter og Babcock sammen, som følge av uenighet om nye lønns-, pensjons- og ansettelsesvilkår.

Siden da har et varierende antall luftambulanser stått på bakken fordi piloter i tur og orden har meldt seg uskikket til å fly.

– Dem leker med livene våre. Det er helt grusomt, egentlig. Vi skal ikke gå rundt å være redde her ute i distriktene, for at vi blir syke på feil dag, sier Liss Inger.

Liss Inger, her på kontroll med sin sønn hos helsesøstera i Kjøllefjord. Foto: Gisle Forland / NRK

Lege reagerer

Jan Eggesvik, som er kommuneoverlege for Gamvik og Lebesby kommune, opplyser at Finnmark har tre ambulansefly (les mer i faktaboks).

Når alle disse er til stede, og systemet fungerer slik det skal, er hans erfaring at beredskapen god.

– Men også uka før denne hendelsen hadde vi et hjertetilfelle, hvor beskjeden var at de fleste flyene stod på bakken. At vi får to slike tilfeller med avvik like etter hverandre, er foruroligende.

Jan Eggesvik, kommuneoverlege i Gamvik og Lebesby. Han er også fastlege i Kjøllefjord. Foto: Gisle Forland / NRK

Eggesvik frykter kritiske hendelser, og viser til at det allerede har vært én hendelse i Kirkenes hvor det har gått på liv og død.

– Det å stå alene her ute, 34 mil fra sykehus, og ha alt ansvaret for en pasient som åpenbart skulle vært på sykehus, er en stor belastning for oss og ikke minst pasientene. Fortsetter situasjonen øker risikoen for de virkelig farlige hendelsene.

Han forteller at han har vært med ambulansefly i mange år, i all slags vær, og følt seg trygg på pilotenes erfaring og kompetanse. Kompetanse som ifølge han har reddet mange liv.

Han reagerer derfor på at pilotene ikke følger med i en såkalt virksomhetsoverdragelse.

– Det er få piloter som har mye erfaring med vanskelige værforhold på småflypassene. Vi er opptatte av at den erfaringsbakgrunnen må overføres til ny operatør. Her må helseministeren og Stortinget komme med anvisninger om hvordan man skal løse dette.

– Gjør det vi kan

Fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord sier de gjør det de kan for å sikre en forsvarlig akuttberedskap i situasjonen som har oppstått.

– Vi har et ansvar og det tar vi på det største alvor. Nå gjør vi en rekke tiltak for å bedre beredskapen. Allerede nå i ettermiddag setter vi inn helikopter fra Forsvaret med medisinsk innredning og anestesilege og medic om bord, sier Tollåli.

Erna ber partene bli enige

I helga var helseministeren i hastemøte med partene og uttalte at det ikke er aktuelt med en ny anbudsrunde. Mandag la Luftambulansetjenesten HF frem fem forslag som kan hjelpe på situasjonen.

I går uttalte en arbeidsrettsekspert at pilotenes sykemeldinger kan være en form for aksjon og dermed ulovlig. Onsdag tas konflikten opp i Stortingets spørretime. Samtidig har styrelederen i Helse Nord, Marianne Telle, meldt seg inhabil i saken.

Og tirsdag oppfordret statsminister Erna Solberg partene om å komme fram til løsninger som ikke går ut over sikkerheten til pasientene.

– Min oppfordring nå er at det som ser ut til å være konflikt internt i et selskap, ikke skal gå utover sikkerheten til folk, sa Solberg.