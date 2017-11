– NJ Student sier at de syns det er feil at dette snakkes om som gamle hendelser. Dette kan like gjerne skje i dag, sier leder for Norsk Journalistlag (NJ) Hege Iren Frantzen.

På baren Brygg i Oslo ble det i kveld arrangert debatt rundt den mye omtalte emneknaggen #MeToo, etter at flere saker den siste tiden er blitt sluppet fra medieverden.

I helgen omtalte blant annet medieprofil Aleksander Schaus flere hendelser på Twitter, og det ble tidligere i dag kjent at leder i TV 2 Sporten Vegard Jansen Hagen, ikke har meldt videre om saker han har fått på bordet.

Stanghelle har tidligere fortalt NRK at han mener at problemet rundt seksuell trakassering var verre før i tiden.

Ved starten av debatten ble det vist utdrag fra anonyme historier på storskjerm, som handlet om seksuell trakassering og overgrep kvinnelige journalister hadde opplevd fra kollegaer.

– Disse historiene viser jo at vi blant oss har ferske historier fra relativt unge journalister og studenter, på 21, 22 og 23 år. Det er viktig at vi tar dette på alvor, sier Frantzen.

Deltakerne i debattpanelet var (f.v.) Debattleder fra TV 2 Elin Ludvigsen, NJ-leder Hege Iren Frantzen, journalist og kritiker Anki Gerhardsen, kulturredaktør i Aftenposten Sarah Sørheim, Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen, VG-redaktør Gard Steiro og TV 2s organisasjons – og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Er bare å si «hei»

NJ-lederen sier de bruker mye tid på å kurse og forberede studentene før de skal ut i praksis og arbeidslivet. Dette gjør de tre ganger i løpet av studietiden deres.

– Vi bruker tid på å lære studentene hvordan å melde fra hvis de skulle oppleve seksuell trakassering i bransjen, for dette er noe som kan skje. Likevel tror jeg også at ledere må kurses bedre i hvordan de skal håndtere problemet. Det er nok flere som er kommet inn i lederstillinger uten å vite hvordan de skal håndtere seksuell trakassering, sier Frantzen.

Kulturredaktør i Aftenposten Sarah Sørheim påpekte også under debatten at lederne hadde et ansvar forbi det å sende ut rutiner og retningslinjer.

– Bare det å gå bort til den som er ny og si: «Hei! Her er jeg, og jeg sitter der borte», kan gjøre en stor forskjell. Det husker jeg i hvert fall fra da jeg var sommervikar, sa Sørheim.

– Jeg så på og meldte ikke fra

Da det var salen sin tur til å stille spørsmål, var Helene Sandbu Ryeng en av dem som reiste seg.

– Jeg så medarbeidere bli seksuelt trakassert uten å melde fra om det, sa Ryeng.

Ryeng har jobbet som radiojournalist for ulike mediekanaler i åtte år. Hun snakker om en «høhø-kultur» som gjør at det blir vanskeligere å melde fra.

HØHØ-KULTUR: Deltaker på debatten og journalist Helene Sandbu Ryeng mener «høhø-kulturen» er mye av problemet til at man ikke melder fra. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

– Når vi snakker om MeToo må vi skille mellom to ting: Klare juridiske saker og den andre delen jeg selv har sett som journalist, «høhø-mentaliteten». Det blir slengt kommentarer, etterfulgt av et «høhø», så blir det tull, sier Ryeng.

Hun understreker at hun flere ganger i sosiale sammenhenger med kollegaer har sett lignende, og mener det er vanskelig å gi beskjed fordi man er redd for at man kanskje ikke skjønner humoren.

– Den bagatelliseringen med å legge på et «høhø» gjør at man tenker: «Er jeg dum? Er det jeg som ikke skjønner humoren?»

Ryeng er også enig med Frantzen i at problemet minst er like stort i dag.

– Jeg tror ikke det var verre før enn i dag. Dette er et klart underkommunisert tema hvor det har vært større fokus på at man skal akseptere humor, sier hun.

– Viktig å kunne tulle sammen

I debattpanelet var også Sarah Willand, organisasjons – og kommunikasjonsdirektør i TV 2. Hun mener det er viktig å også kunne holde på det gøyale på arbeidsplassen, og passe på at det ikke blir en «for lett krenket» kultur.

MÅ KUNNE TULLE: Organisasjons - og kommunikasjonsdirektør i TV 2 Sarah Willand påpeker at det er viktig å ikke glemme å kunne spøke sammen på jobb. Foto: Emil Weatherhead Breistein / NTB scanpix

– Det er også viktig å huske at man fortsatt skal kunne tulle sammen og ha den type samhold på jobb også. Det er likevel ikke greit å gå over grensen, men det vet også den som gjør det, sier hun.

Willand bekreftet tidligere overfor NRK at fem av Schaus twittermeldinger var fra TV 2. I dag ble det også kjent at alle var fra TV 2 Sporten.

Foreligger det en ukultur i TV 2?

– Vi opplever ikke at det er en ukultur der i dag, men når så mange saker har fått treffe et miljø er det klart at man begynner å stille spørsmål om det foreligger en ukultur. Men det er også viktig å huske på at disse sakene gjelder få personer, og vi jobber med dette fra nå av, sier Willand.