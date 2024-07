Blei saksøkt for ærekrenking etter forbrukarartikkel i avisa – frifunne i retten

Saka samanfatta: • Marthe Skjæret Nilsen vart tatt til retten av Norsk Robotklippersenter AS etter å ha uttrykt misnøye med kjøp og vinterlagring av en robotgressklipper.

• Selskapet mente at Nilsens utsegn, som inkluderte ord som «svindel» og «lureri», var ærekrenkande.

• Østre Innlandet tingrett har nå avsagt sin dom: Nilsen hadde tilstrekkeleg faktisk grunnlag for å framsette sine utsegn, både i avisa og på Facebook.

• Advokat til saksøkerne, Linnéa Tereza Karlberg, meiner retten har gjort seg skuldig i fleire grunnleggjande feil i dommen, og at det er fleire feil ved gjengivelsen av faktum i saka. De akter å anke dommen.

• Advokat Jon Wessel-Aas, som representerte Hamar Arbeiderblad og redaktør Katrine Strøm, meiner næringsdrivande må tole kritisk journalistikk.

• Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, seier avgjerda er gledeleg, men ikkje overraskande. Oppsummeringen er laget av en KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikret av NRKs journalistar før publisering.





Etter trøbbel med kjøp og vinterlagring av ein robotgrasklippar, skreiv Marthe Skjæret Nilsen både på Facebook og lokalavisa for å lufte frustrasjonen sin.

Dette meinte seljar Norsk Robotklippersenter AS, som dreiv «Mortens Hage», var ærekrenkande.

Selskapet tok både avis og kunde til retten.

Østre Innlandet tingrett har nå avsagt sin dom: Nilsen hadde tilstrekkeleg faktisk grunnlag for å sette fram utsegnene sine, både i avisa og på Facebook.

– Eg er veldig glad for å sleppe å tenke på kor mykje pengar eg eventuelt måtta gå ut med viss det hadde gått motsett veg, seier ein letta Nilsen til NRK.

Det var HA som omtalte frifinninga først.

Ikkje alle ungar sit inne og gamar, eller er på sosiale medium. «Kongen av ultralokale nyheiter» starta som elleveåring på guterommet.

I grenseland

«Svindel», «lureri» og «straffa for å vere vanskeleg kunde» blei uttalt av Nilsen i saka.

Var dette ærekrenkingar, eller ei heilt vanleg forbrukarsak med misfornøgd kunde?

Retten meinte det sistnemnde.

Marthe Skjæret Nilsen sit utan robotgressklipper for fjerde sesongen på rad. Foto: Frode Meskau / NRK

Dei seier at ytringane til Nilsen må lesast i samanheng med resten av artikkelen.

Dermed ville ein lesar forstå at det var snakk om ein forbrukar som ikkje var fornøgd med servicen og tenestene til selskapet «Mortens Hage», og tolke utsegnene deretter, heiter det i dommen.

Nilsen seier at sjølv om ho var nervøs for utfallet, var dommen som forventa.

– Og den dommen som kom, er jo slåande. At eg får medhald på alle punkt, i utsegnene mine og måten eg har ordlagt meg på. At det er fakta, mykje av det eg har lagt fram.

Ho seier vidare at det har tært på psyken og vore dårleg stemning i heimen.

– Eg er nå inne i fjerde sesongen der eg ikkje har klippar i hagen. Og saka har lege og ulma i to år.

Frå venstre: Advokat Espen Henrik Johansen representerte Marthe Skjæret Nilsen i retten, mens Jon Wessel-Aas representerte Hamar Arbeiderblad og redaktør Katrine Strøm. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Okay, denne er eit par år gammal, men like fullt kosteleg i dag. Sjekk da elgen som var på epleslang møtte ein grasklippar

– Fleire grunnleggande feil

Linnéa Tereza Karlberg, advokat til saksøkarane, meiner retten har gjort seg skuldig i fleire grunnleggande feil i dommen, og at det er fleire feil ved attgivinga av faktum i saka.

– Klientane mine har fleire gonger prøvd å levere klipparen og tilbode å køyre han heim til Nilsen. Sjølv ein forbrukar har ikkje rett til meir enn full erstatning, her har Nilsen fått utgifter til reparasjon dekt av forsikringa si, skriv Karlberg i ein e-post til NRK.

Ho meiner vidare at lesinga og forståinga av utsegnene til Nilsen er feil og fordreidde, og at det er feil at næringsdrivande må tole meir enn privatpersonar.

Dei har tenkt til å anke dommen, seier Karlberg.

Dette seier advokaten til Norsk robotgressklippersenter AS «Retten har gjort fleire grunnleggande rettslege feil, og det er òg fleire feil ved attgjevinga av faktum. Mine klientar har fleire gonger forsøkt å levere klipparen og tilbydd å køyre han heim til Nilsen. Sjølv ein forbrukar har ikkje rett til meir enn full erstatning, her har Nilsen fått utgifter til reparasjon dekt av forsikringa si. Nilsen vende seg til forsikringsselskapet sitt og fekk utbetaling derifrå før ho kravde å få klipparen tilbakelevert av mine klientar i fungerande form - sjølv om den var totaløydelagt av lynnedslag. Her er kronologien til retten uriktig. Lesinga og forståinga av dei påklaga utsegnene er feil og forvrengd, og det vert trekt gale skilje mellom verdiutsegner og faktapåstandar. Same type feil opplevde vi nyleg i ei anna injuriesak, og der måtte vi klage til Menneskerettsdomstolen. Saka er no sluppen inn i EMD, så her ligg norske domstolar an til korrigeringar når personvernet og vernet av næringsdrivande ikkje vert respekterte. Det er òg feil å leggje til grunn at næringsdrivande må tole meir enn privatpersonar. Rettstilstanden er heilt motsett; næringsdrivande er nemleg òg beskytta av føresegnene i anna lovgjeving, mellom anna Marknadsføringslova, så òg her tek tingretten feil. Dommen kjem til å verte anka.»

– Alminneleg, kritisk forbrukarjournalistikk

Advokat Jon Wessel-Aas representerte Hamar Arbeiderblad og redaktør Katrine Strøm. Han meiner næringsdrivande må tole kritisk journalistikk.

– Artikkelen i Hamar Arbeiderblad er eit skolebokeksempel på alminneleg, kritisk forbrukarjournalistikk, der den næringsdrivande parten har fått alle høve til å imøtegå kritikken til kunden og gi versjonen sin. Da kan ikkje ein næringsdrivande krevje erstatning i ettertid, fordi ho ikkje liker kritikken, seier han til HA.

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund meiner saka ikkje skulle vore ført for retten i det heile. Foto: NTB

Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, seier avgjerda er gledeleg, men ikkje overraskande.

– Etter mitt syn burde ikkje saka vore i retten i det heile. Eg vil heller oppfordre dei som meiner seg utsett for presseetiske overtramp om å klage til Pressas faglege utval (PFU). Da vil ein få ei skikkeleg vurdering, som både er gratis og som tar kortare tid for konklusjon, seier ho til NRK.

– Veldig fornøgd

Avtroppande redaktør, Katrine Strøm, seier ho er glad for at dei blir trudde på.

– Eg er veldig fornøgd med å ha vorte høyrd på det me meinte var det sentrale i saka: og det er at pressa har ei anna rolle enn andre instansar i samfunnet vårt.

– Me skal kunna komma inn som ein uavhengig aktør og stilla spørsmål og løfta opp konfliktar, eller som i dette tilfellet, ei forbrukarsak, utan at me blir førte for retten, seier Katrine Strøm. I dag er ho redaktør for Hamar arbeidarblad. Foto: Frode Meskau / NRK

Strøm seier dette er ei viktig sak for norske redaksjonar, fordi ho meiner dei har løyst saka slik ho blir løyste i andre store redaksjonar.

Og dersom saka hamnar i lagmannsretten, er dei klare på følgje saka heile vegen.

– Det er viktige prinsipp, ikkje berre for Hamar Arbeiderblad, men for norske redaksjonar og norsk presse. Det skal vera mogleg å lufta si sak, om det er frustrasjon eller anna misnøye i avisa, utan å risikera at verken avisa eller den som uttrykkjer det, blir straffeforfølgt.

NRK gjer merksam på at Katrine Strøm i april blei tilsett som ny redaktør i region Søraust i NRK. Strøm startar i stillinga til hausten.