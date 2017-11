– Fem av hendelsene kjenner vi igjen, og disse har foregått her i TV 2. Alle har endt med oppsigelse eller avslutning av kontrakt, unntatt én hendelse som har endt med en kraftig advarsel, sier Sarah Willand, organisasjons- kommunikasjonsdirektør i TV 2 til NRK.

Uttalelsen kommer på bakgrunn av at medieprofil Aleksander Schau lørdag kveld startet en Twitter-lenke, hvor han gjennom nummererte meldinger nevner episoder rundt seksuell trakassering og overgrep fra blant annet medie- og kulturverden.

«Jeg kan dessverre ikke oute noen med fullt navn her, selv om jeg har ekstremt lyst. Men jeg kan fortelle om hva som foregår, hvordan det feies under teppet og hvordan de som sier ifra latterliggjøres, ufarliggjøres og undermineres», skriver han.

Blant annet nevner Schau episoder hvor kvinner er blitt presset opp mot veggen, banket opp og antastet i offentligheten.

Vil ikke feie dette under teppet

Kommunikasjonsdirektøren sier hun er enig med Schau i det han skriver.

– Dette er ikke noe vi vil feie under teppet. Er noen av de andre hendelsene beskrevet fra TV 2, er ikke dette noe jeg kjenner til, men helt uakseptabelt. Vi avhengige av at de involverte eller kollegaer melder fra, slik at vi kan ta tak i det. Foregår det lignende hos oss nå er dette helt uakseptabelt, sier Willand.

Willand vil ikke si akkurat hvilke hendelser det er TV 2 gjenkjenner. Hun understreker at de skal ligge lenger tilbake i tid, der den eldste skal være ti år gammel.

I sine år i TV 2 sier Willand at hun har hatt få saker som gjelder seksuell trakassering eller overgrep, men at de som har vært oppe har blitt håndtert.

Schau har tidligere jobbet i TV 2 i seks år, der han blant annet var programleder for fotballprogrammet FC Fotball.

Schau nevner på Twitter at han er lei av at saker blir feid under teppet av ledelsen. Willand sier de nå skal møtes neste uke.

– Vi har i dag blitt enige om å møtes neste uke, slik at vi kan ta tak i alle sakene som eventuelt gjelder oss som vi ikke kjenner til, sier hun.

– Vondt å se

Men noen av hendelsene Schau beskriver skal også ha forekommet hos NRK. Dette nevnte Schau på telefon til NRK i går kveld.

Schau er blant annet kjent fra P3 med radioprogrammene «Karate» og «FK Fotball».

Han har i det siste vært å se på skjermen i NRK-programmet «Historisk», sammen med blant andre Siri Kristiansen og Live Nelvik.

BRA MED OPPGJØR: Olav Nyhus, direktør ved juridisk avdeling i NRK, sier det er flott at ulike krefter i samfunnet nå viser at seksuell trakassering er uakseptabelt. Foto: Ole Kaland / NRK

Olav Nyhus, direktør ved juridisk avdeling i NRK, sier han ikke kjenner til noen av hendelsene som er beskrevet, men at det er vondt å høre.

– Det er først og fremst vondt å se at flere har vært utsatt og rammet for dette, så er det også kjedelig for NRKs omdømme. Men det viktigste er at enhver som står frem med en sånn historie skal føle at den blir tatt alvorlig, sier Nyhus.

Han sier også han synes det er bra at Schau tar oppgjøret.

– Jeg tror det er godt at dette nå kommer frem i den offentlige debatten. Dette viser at samfunnet ikke lenger tollerer lignende oppførsel.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, sier de har vært i kontakt med Schau. Han kjenner heller ikke til at noen av disse hendelsene skal ha skjedd i NRK.

– Dette må vi ta på stort alvor. Vi skal ha et arbeidsmiljø der kvinner ikke blir utsatt for trakassering.

ALVOR: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier NRK tar dette på alvor. Foto: Anders Leines / NRK

–Vi har vært i kontakt med Aleksander Schau i dag, men har fortsatt ikke kjennskap til noen konkrete saker, sier han.

Kringkastingsjefen forklarer at NRK har et regelverk for slike saker, og at ansatte kan melde fra både personlig og anonymt.

– Vi vil også undersøke hvordan det kan bli enda lettere å melde fra om eventuelle saker, slik at vi konkret kan jobbe og reagere ut fra saker som kommer oss for øre, eller som vi blir orientert om.

Richard Aune er leder i NRKs journalistlag (RKJ) og har ansvar for 1700 medlemmer. Det er sakene man aldri får høre om som bekymrer Aune, og han understreker at personer i lederstillinger har et spesielt ansvar for hvordan å oppføre seg.

– Vi trenger en diskusjon om hva som er uakseptabel adferd. Personer i fremskutte posisjoner, som ledere, stjernereportere, eller fagforeningsledere for den saks skyld har et spesielt ansvar for å opptre på en forsiktig måte. Å massere skuldrene til en yngre vikar på desken er ikke nødvendigvis greit, sier Aune.

Motiverer til å ta opp kampen

I en av de siste meldingene i remsen, oppfordrer Schau dem som opplever lignende å stå sammen og ta opp kampen.

«Nå tar vi opp denne jævla kampen. Alle sammen», skriver han.

Schau ville ikke kommentere meldingene ytterligere til NRK i går, og hadde ikke mulighet til å stille til intervju i dag.