Norsk operasanger: – Han ba oss om å fjerne plagg etter plagg

653 svenske sangere har skrevet under på et opprop mot sexisme og trakassering i opera- og konsertmiljøet.

Svenske medier skriver i dag om overgrep som skal ha skjedd ved Kungliga Musikaliska Akademien. Det er to menn som anklages for omfattende sextrakassering. De har hatt betydningsfulle stillinger i den klassiske svenske musikkbransjen.

Nå har også 30 norske sangere og musikere skrevet under på det samme oppropet.

Konsertsanger Randi Stene er blant dem som har undertegnet, det har også operasanger Mari Eriksmoen.

Norsk forgrening

Det har foregått overgrep også i Norge, ifølge Mari Eriksmoen.

Hun foreller at hun selv har blitt utsatt for en av mennenes metode.

– Jeg har selv opplevd denne mannen, som ble anmeldt for å ha trakassert jenter. Metoden han benyttet var ekkel. Han sa han skulle ta bilder av jentene og fikk dem til å ta av plagg etter plagg, sier Eriksmoen, og fortsetter:

– Jeg nektet å ta av meg bh-en da han forlangte det. Jeg føler meg ikke som noe offer her, jeg var sterk nok til å si ifra. Jeg har undertegnet oppropet for å støtte de som har blitt utsatt for verre ting enn meg.

NRK har forsøkt å innhente en kommentar av mannen som anklages, men har ikke lykkes i å komme i kontakt med ham.

Eriksmoen syns det er forferdelig å lese hva sangere og kunstnere har opplevd.

– Det skal ikke være sånn at menn i maktposisjoner skal ødelegge for unge jenter i musikkbransjen, sier Eriksmoen til NRK.

Overgrep av solist

I Dagens Nyheter fortelles det om flere overgrep. Dagens mediedekning er en forsmak på det som kommer i en radiodokumentar på P2 i Sverige i slutten av uken.

En av historiene er fra en kvinne i Gøteborgsområdet, og det skjedde da hun bare var 13 år og sang i barnekoret ved Göteborgsoperan. Hun ble venn med den jevngamle sønnen till en voksen solist og ble med ham hjem for å leke.

– Jeg skulle låne pc'en for å sjekke en ting på nettet. Plutselig kom sangeren bak meg, stikker hendene sine ned i min bh, tar meg hardt på brystene. Det var fryktelig, sier kvinnen.

Göteborgsoperaens sjef, Christina Björklund, sier ifølge avisen Expressen at slike overgrep mot barn skal politianmeldes omgående, men at hun ikke har mulighet til det i dette tilfellet.

Takker skuespillerne

I forrige uke gikk svenske kvinner i teater- og filmbransjen sammen i en kampanje mot seksuell trakassering. Nå er det sangere som står frem.

«Tack skådespelarsystrar för att ni gick i bräschen. Ni är inte ensamma. Tystnadskulturen är utbredd även i operavärlden», skriver Dagens Nyheter.

Operasanger Maja Frydén er en av initiativtakerne til kampanjen «sjunger ut». Svensk radio har varslet at det kommer en dokumentar om overgrepene ved Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm.

I oppropet forteller kvinnene at det finnes en kultur innen opera- och konserthusmiljøet der menns trakassering forminskes og bortforklares. For et par tre døgn siden startet Maja Frydén og noen andre en gruppe på Facebook.

– Så tok det bare av og historiene om overgrep strømmet bare inn, sier Frydén til DN i dag.