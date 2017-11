I helgen skrev medieprofil Aleksander Schau en rekke meldinger på Twitter, der han lister opp flere tilfeller med overgrep og vold som skal ha skjedd i norsk mediebransje. På søndag bekreftet TV2 at fem av tilfellene hadde skjedd hos dem.

Kringkastingsssjef Thor Gjermund Eriksen vet ikke om noen av hendelsene har skjedd i NRK, men er klar på at kampanjen har satt temaet på dagsorden i mediehuset.

– Vi har de siste dagene fått kjennskap til et par saker som ligger en del år tilbake i tid, sier han.

– Jeg kan ikke gå nærmere inn på sakene per nå, men jeg kan bekrefte at vi i etterkant av Schaus avsløringer gått ut med en oppfordring til våre ansatte om å dele sine historier, sier han.

– Bør ha klare retningslinjer

Eriksen forteller at NRKs retningslinjer har blitt revidert det siste året. Likevel er det #MeeToo-kampanjen som har løftet hele samtalen rundt problematikken, mener han.

– Jeg håper at denne kampanjen kan bidra til at vi får et bedre og mer åpent klima. Det bør være en trygghet rundt det å ta opp trakasseringsproblematikk.

– Situasjonen kan være særlig utfordrende for unge kvinner som jobber på midlertidige kontrakter, sier han.

ME TOO: I oktober i år troppet både kvinner og menn opp foran Stortinget for å heve bevisstheten rundt seksuell trakassering. Foto: Olav Døvik / NRK

I TV 2 har til sammen fem personer blitt avskjediget og advart etter helgens avsløringer. Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen fortalte til VG i dag at han satt på opplysninger om konkrete hendelser i et halvt år før noe skjedde.

Alle de fem personene skal ha vært tilknyttet kanalens sportsredaksjon.

– Større kjønnsbalanse i dag

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen understreker at situasjonen var en helt annen da han kom inn i mediebransjen for 25 år siden, og at mye har endret seg i positiv retning.

– Mediebransjen var en mye mer mannstung bransje på den tiden, men her har det skjedd store endringer. I NRK har vi omtrent like mange kvinnelige som mannlige ledere, og det er klart at det påvirker kulturen på arbeidsplassen, sier han.

Han presiserer at arbeidet med problematikken fortsetter.

– Disse holdningene er uakseptable, og skal gjøres noe med, sier han.