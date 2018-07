Hauglie vil gi MeToo-bevegelsen fredsprisen

Hauglie sier til Dagsavisen at hun fikk ideen om å foreslå bevegelsen like før jul i fjor, og sendte da inn forslaget.

– Når jeg nominerer metoo til Nobels fredspris så er det ikke fordi jeg er så opptatt av den type trakassering som skjer på julebordet – som er alvorlig nok – jeg tenker på hvordan en systematisk i krig og konflikt bruker voldtekt og misbruk av kvinner og barn som et bevisst våpen, blant annet for å demotivere fienden, sier Hauglie.

Økt oppmerksomhet

Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Kvinner over hele verden begynte i fjor høst å stå fram med historier om seksuelle krenkelser i forbindelse med #metoo-kampanjen.

– Jeg håper en får større oppmerksomhet rundt hvordan seksuell vold blir brukt som maktmiddel mot kvinner, men også som strategisk våpen i krigføring. Så får vi se. Det er jo en del andre kandidater til den fredsprisen og.

Trump også nominert

Blant kandidatene er USAs president Donald Trump, etter at han gjennomførte et toppmøte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un i juni.

– Får Trump prisen, inviterer jeg på gravøl for metoo, sier Hauglie, og viser til at under den amerikanske valgkampen i 2016 ble Trump anklaget for seksuell trakassering av flere kvinner.