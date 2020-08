– Livet hans ser ut til å være i alvorlig fare, skriver FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, i en uttalelse.

Hun er bekymret for Denis Mukweges sikkerhet. Bachelet ber om en rask etterforskning for å finne svar på hvem som står bak drapstruslene.

Vil opprette straffedomstol

Denis Mukwege mottok Nobels fredspris i 2018 sammen med Nadia Murad for sin kamp mot menneskehandel og voldtekt som våpen. Den kongolesiske legen behandler voldtektsofre på Panzi-sykehuset i Øst-Kongo.

Selv om han har mottatt Nobels fredspris for arbeidet, er det også dem som hetser nobelprisvinneren for sitt engasjement.

I desember 2018 møtte Doktor Denis Mukwege folkemengden i Bukavu i Øst-Kongo for første gang etter at han hadde mottatt Nobels fredspris. Legen har jobbet for hjelpe kvinner som har vært utsatt for voldtekt i mer enn tjue år. Foto: FREDRIK LERNERYD / AFP

Drapstruslene kommer etter at Mukwege foreslo å opprette en internasjonal straffedomstol for den Demokratiske Republikken Kongo. Han mener at en slik domstol burde vurdere alvorlige forbrytelser mot den sivile befolkningen i landet.

Mukwege ber om straff for forbrytelser som fant sted under den første borgerkrigen som brøt ut i 1996.

Også de som befinner seg i kretsen til Mukwege skal ha mottatt drapstrusler. Selv skriver nobelprisvinneren dette på Twitter:

«De som støtter vår kamp for rettferdighet og fred må aldri gi opp. De skal svare på hatefulle meldinger med kjærlighet, de skal sette sannhet opp mot løgn, og de skal gi tilgivelse til dem som kommer med fornærmelser.»

Bekymrer regjeringen

Presidenten i Demokratiske Republikken Kongo, Félix Tshisekedi, er også bekymret.

På et ministerrådsmøte ba han regjeringen sørge for at sikkerheten til Mukwege blir ivaretatt. Presidenten ba også om etterforskning av drapstruslene og hvem som står bak.

– Presidenten har informert ministrene i regjeringen om hetsen, mailene og drapstruslene doktor Mukwege har blitt utsatt for. Mukwege ønsker fred i landet, og derfor vil presidenten at innenriksministeren og sikkerhetsministeren gjør det de kan for at han er trygg og at saken etterforskes.

Det sa Jolino Makelele, som er Informasjonsminister og talsmann for regjeringen i den Demokratiske Republikken Kongo.

En kvinne viser sin begeistring under talen til Denis Mukwege i Bukavu i Øst-Kongo etter at han kom hjem med Nobels fredspris i 2018. Selv om mange støtter den kongolesiske legen, har han også farlige motstandere. Foto: FREDRIK LERNERYD / AFP

Overlevde attentat i 2012

Det er ikke første gang Denis Mukwege blir truet på livet. Han overlevde et attentat i 2012.

Da legen kom hjem fra arbeidsdagen på Panzi-sykehuset, hadde fire tungt bevæpnede menn tatt seg inn i hjemmet hans. De to døtrene ble holdt som gisler. Livvakten til Mukwege ble skutt og drept da han grep inn. Mukwege ble også beskutt, men fikk kastet seg ned på bakken og unngikk skuddsalven.

– Mennene skjøt mot meg, så hoppet de i bilen og stakk av, sa legen i et intervju med New York Times.

Mukwege forlot landet kort tid etter attentatet. Det ble spekulert i om motivet var å skremme Mukwege til taushet, fordi ingenting i huset ble stjålet i angrepet.

Denis Mukwege og Nadia Murad mottok Nobels fredspris i 2018 for sin kamp mot menneskehandel og voldtekt som våpen. Her hilser de tilskuerne under fakkeltoget fra balkongen til Grand Hotell. Foto: Fredrik Hagen

– En helt

FNs høykommissær for Menneskerettigheter skriver at president Tshisekedi nå må sørge for at sikkerheten til Mukwege blir ivaretatt. Michelle Bachelet mener det er viktig at fredsprisvinneren fortsetter det viktige arbeidet sitt ved Panzi-sykehuset.

– Doktor Mukwege er en sann helt. Han er målrettet, modig og ekstremt effektiv. I årevis har han hjulpet tusenvis av skadde og traumatiserte kvinner når ingen andre kunne ta vare på dem. Samtidig har han klart å bringe informasjonen om disse kvinnene ut i offentligheten, slik at verden har fått vite om epidemien av seksuell vold i det østlige Kongo.