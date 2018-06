– Vi trenger en «MeToo-kampanje» i psykiatrien

– Sist gang jeg lå i belter fikk jeg tre sprøyter på en natt for å roe meg ned. De strammet beltene og så gikk de ut av rommet.

Slik beskriver hovedkarakter Kjetil hvordan det er å være innlagt på psykiatrisk avdeling, i filmen Making Sense Together.

Filmen, som kombinerer dokumentar og fiktive fortellergrep, refser Psykiatri-Norge – og regissør Ellen Ugelstad hadde en personlig motivasjon for å lage den.

– Jeg har selv hatt en bror som har vært inn og ut av psykiatrien i veldig mange år. Og jeg har sett hvordan han har blitt brutt ned og ikke bygget opp, sier hun til NRK.

AKTØR OG REGISSØR: Stig Mass Andersen og Ellen Ugelstad er begge svært kritiske til hvordan det står til i norsk psykiatri. Andersen, som kaller seg "bipolar superstar", ville gladelig fortelle sin historie i Ugelstads film. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Ikke bipolar lidelse – bipolar fest

Musiker Stig Mass Andersen er blant dem som forteller sin historie i filmen, om livet på innsiden av en institusjon. Han kritiserer multimedisinering og diagnosestempling – men med en dose humor.

– Hvis jeg går til en lege nå, leser han i journalen at jeg har bipolar lidelse. Men jeg har ikke det, jeg er kun bipolar. Jeg har faktisk til og med kalt diagnosen bipolar fest!

Men de gangene livet ikke har vært en fest, har han savnet mer omsorg.

– Da jeg var innlagt sist, la jeg en madrass ned på gulvet og trodde jeg var på en elv i Amazonas og dyppet tåa i vannet. Men det ble bare sett på som noe helt feil. Da skulle jeg ønske at en av de ansatte hadde satt seg på madrassen med meg, for da hadde jeg ikke følt meg like ensom.

Både pasienter, pårørende og ansatte deler sine opplevelser i filmen Making Sense Together. Du trenger javascript for å se video. Både pasienter, pårørende og ansatte deler sine opplevelser i filmen Making Sense Together.

– Trenger en MeToo-kampanje

Regissør Ugelstad håper filmen vil bidra til at flere forteller psykiatri-historiene som ikke har blitt hørt, i «MeToo-ånd».

– Vi trenger en MeToo-kampanje i psykiatrien. Man så jo der hvordan strukturer og hierarkier brøt helt sammen, og plutselig var det rom for veldig mange å fortelle sin historie.

Helseminister Bent Høie blir gjerne med på å åpne opp Psykiatri-Norge.

HELSEMINISTER: Bent Høie syns filmen er et velkomment bidrag i psykiatridebatten, og at det er viktig at man bygger ned barrierer. Foto: Jørn Tveter / NRK

– Vi er nødt til å få mer åpenhet om helsetjenesten, spesielt innenfor et område som nok oppleves som veldig lukket. Vi må bygge ned barrierene rundt psykisk helse og behandlingstilbudet som vi gir.

Høie sier filmen dessverre formidler mye av det samme som han har hørt i møte med pasienter – men syns det er viktig å presisere:

– Dette er ikke den eneste virkeligheten, mange pasienter er også fornøyde og takknemlige for behandlingen de får.

– Åpner øynene for folk

Psykolog og forfatter Birgit Valla, som tidligere har uttalt seg kritisk om diagnosebruken i psykiatrien, tror filmen vil få stor sprengkraft.

– Den åpner virkelig øynene for folk, for hvordan det står til. Og makta ligger jo hos folket. Så de må ta til orde, og si at «dette vil vi ikke ha lenger, vi vil ha noe annet». Og da må helsemyndighetene etter hvert begynne å høre etter.

SKEPTISK: Leder i Norsk psykiatrisk forening, Ulrik Malt, lover å se filmen, men er på forhånd skeptisk til om filmen vil være en nøktern fremstilling bidrar til konstruktive løsninger. Foto: Beate Riiser / NRK

Lederen i Norsk Psykiatrisk Forening, Ulrik Malt, advarer imidlertid mot å tro at det er så enkelt å snu opp ned på psykiatrien via en film.

– Du får ikke en bedre psykiatrisk behandling bare ved å ta frem forferdelige enkelteksempler. Man må også komme med alternative konstruktive løsninger, og det forsøker nå Norsk psykiatrisk forening, med innspill som sendes til tvangslovgivningsutvalget i høst.