Clinton støtter metoo-kampanjen, men vil ikke beklage overfor Lewinsky

Clinton fikk spørsmål om skandalen i et intervju med TV-kanalen NBC i forbindelse med at han lanserer sin første roman sammen med forfatteren James Patterson.

Da forholdet mellom presidenten og praktikanten ble kjent, gikk dette bildet verden rundt. Det viser Bill Clinton som hilser på Monica Lewinsky i Det hvite hus. De to hadde da allerede innledet et forhold. Foto: AP

Ekspresidenten sier han ikke tror han ville ha håndtert skandalen annerledes i dag, sett i lys av metoo.

– Jeg mener jeg gjorde det rette. Jeg forsvarte grunnloven, sa Clinton om sin beslutning om ikke å trekke seg som president.

Stilt for riksrett

I 1998 benektet Bill Clinton å ha hatt sex med Monica Lewinsky, som var praktikant i Det hvite hus.

Presidenten ble senere stilt for riksrett for å ha løyet under ed og for å ha forsøkt å forhindre granskingen av saken.

Bill Clinton benektet først å ha hatt et forhold til Monica Lewinsky.

– Jeg har stått til rette for dette i over 20 år. Jeg har forsøkt å gjøre en god jobb siden, både i mitt liv og mitt arbeide. Det er alt jeg har å si, sier Clinton til NBCs intervjuer.

Metoo-kampanjen viktig

Clinton sier han støtter metoo-kampanjen, og at det var på høy tid at den kom.

– Men jeg har noen spørsmål rundt enkelte av avgjørelsene og beslutningene som er tatt som følge av kampanjen, sier ekspresidenten og indikerer at han ikke er enig i alt kampanjen har medført av mannefall.

Clinton var kjent for sine mange kvinnehistorier, i alle fall ryktene om dem. Det samme kan sies om nåværende president Donald Trump, som sliter med å håndtere etterdønningene etter en angivelige affære med en pornoskuespiller samt anklager om utilbehørlig opptreden fra flere kvinner.

Men USAs 42. president mener den 45. ikke har fått «fripass» i media, selv om kvinneanklagene mot Trump ikke har fått den massive dekningen man av erfaring kunne vente i forbindelse med slike saker, ifølge Clinton.

Både han og Lewinsky måtte tåle massiv dekning over lang tid, med intime detaljer brettet ut i offentligheten i forbindelse med den offentlige granskningen.

Demokraten mener selv at han styrket kvinners rettigheter under sin presidenttid.

Vil ikke gi personlig unnskyldning

Clinton kom med en offentlig beklagelse om forholdet til Lewinsky da han til slutt måtte innrømme at de hadde hatt seksuell omgang, men noen personlig unnskyldning direkte til den tidligere praktikanten er ikke gitt.

Bill Clinton måtte til slutt innrømmet at han hadde hatt et "upassende" forhold til praktikanten.

– Jeg har ikke snakket med henne. Jeg har beklaget offentlig en rekke ganger «både overfor henne og alle andre i verden», sier Clinton til NBC.

Han insisterer på at den offentlige beklagelsen var og er tilstrekkelig, og at han ikke skylder henne noe mer.

Lewinsky skrev i februar i Vanity Fair at Clinton ikke utsatte henne for overgrep, men at han grovt misbrukte sin makt som president.

– Han var min sjef og den mektigste mannen på kloden. Han var 27 år eldre enn meg og burde visst bedre, skrev Lewinsky.