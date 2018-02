Nobelkomiteen har mottatt falsk Trump-nominasjon

Fristen for å nominere kandidater til Nobels fredspris, er alltid 31. januar, men medlemmene av Nobelkomiteen kan legge til kandidater på årets første møte. Det møtet ble holdt i går, 26. februar.

Blant årets nominasjoner, er det trolig en forfalsket nominasjon som gjelder USAs president Donald Trump.

Disse kan nominere til fredsprisen Ekspandér faktaboks Kvalifiserte nominatorer er medlemmer av nasjonalforsamlinger og nasjonale regjeringer samt sittende statsoverhoder; medlemmer av Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag og av Den internasjonale domstol i Haag; medlemmer av Institut de Droit International, universitetsprofessorer, professorer emeriti og førsteamanuenser i historie, samfunnsvitenskap, rettslære, filosofi, teologi og religionsvitenskap, samt universitetsrektorer, universitetsdirektører og direktører for fredsforskningsinstitutter og institutter for internasjonal politikk, personer som er tidligere mottakere av Nobels Fredspris; medlemmer av hovedstyret eller tilsvarende organ i organisasjoner som er tidligere mottakere av Nobels Fredspris; fungerende og tidligere medlemmer av Den Norske Nobelkomite Nobelkomiteen offentliggjør ikke hvem som er nominert til fredsprisen og navnene både på nominerte og hvem som nominerte dem, skal etter reglene holdes hemmelig i 50 år. Men det hender at de som nominerer opplyser at hvem de har nominert. Kilde: NRK og Nobelinstituttet

Nobelinstituttet fattet straks mistanke til nominasjonen av den amerikanske presidenten, og mener den kan være falsk.

Nobeldirektør Olav Njølstad sier de ikke har opplevd falske nominasjoner før. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi kommenterer aldri gyldige nominasjoner, det ville være i strid med våre statutter. Men når du først spør om nominasjonen av den amerikanske presidenten, kan jeg opplyse at vi har gode grunner til å tro at det dreier seg om en forfalsket nominasjon, sier Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad.

– Saken er derfor anmeldt til politiet, og den er under etterforskning av norsk politi, sier nobeldirektøren, og indikerer med det at Nobelkomiteen og Nobelinstituttet ser svært alvorlig på saken.

Trolig falsk i fjor

Nobeldirektøren ønsker ikke å si noe nærmere om hva mistanken bygger på eller om den retter seg mot konkrete personer eller miljøer.

– Vi får la politiet avslutte etterforskningen før vi eventuelt gir ytterligere opplysninger, sier Njølstad.

Nobelinstituttet har tidligere ikke vært borti falske nominasjoner.

– Nei, vi er ikke kjent med at noe liknende har skjedd tidligere, bortsett fra at den samme forfalskningen trolig fant sted i fjor også, sier nobeldirektøren, som er sekretær for Nobelkomiteen.

Nobelkomiteen har mottatt en rekke nominasjoner for årets fredspris. 329 nominasjoner anses som gyldige og omfatter 217 personer og 112 organisasjoner.