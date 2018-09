Åpner for å kaste Knut Arild Hareide - peker på Ropstad som mulig arvtager

KrF-leder Knut Arild Hareides anbefaling om regjeringssamarbeid mellom KrF, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har skapt storm internt i partiet.

Det er full splittelse helt til topps, der begge de to nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad er uenige med partilederen i at KrF bør søke samarbeid til venstre.

På grasrota i partiet stiller enkelte lokallagsledere nå spørsmål ved Hareides fremtid som partileder.

– Må velge ny leder

Leder i Eigersund KrF Kenneth Pedersen, er en av dem som overfor Klassekampen har åpnet for et lederskifte. Etter å ha hørt Hareides tale til landsstyret fredag, er han skuffet.

– Jeg håper landsstyret ikke følger rådet hans. Da innebærer det at KrF må velge ny leder, sier Pedersen til NRK.

Hvis Hareide får med seg partiet på å innlede samarbeid med Arbeiderpartiet, mener han at han kan bli sittende som partileder. Hvis ikke, trekker han frem nestleder Kjell Ingolf Ropstad som et godt alternativ.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad trekkes frem som en mulig arvtager etter Knut Arild Hareide. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NPK

– Det som skiller han og Knut Arild Hareide, er at jeg tror Knut Arild Hareide som person har problem med å framstå som sterk samlende leder. Jeg tror Ropstad vil framstå tydeligere mer samlende og være en som når ut til folk flest, sier Pedersen, som understreker at han syns Hareide er et godt menneske, og at han skiller mellom det og lederjobben.

– Må ta en runde med seg selv

Også leder av Arendal KrF, Tormod Vågsnes, åpner for at et lederskifte kan bli resultatet av prosessen internt i KrF.

– Vi må uansett gjøre et veivalg, men jeg tror kanskje ikke at Hareide representerer flertallet i dette spørsmålet, sier Vågsnes.

– Det er klart at han da har stilt seg lagelig til for hugg. Hvis veivalget blir annerledes enn han har anbefalt, da må han ta en runde med seg selv om han er rett kaptein på skuta, sier Vågsnes.

Han er enig i at Kjell Ingolf Ropstad er en god kandidat til å overta hvis det skulle bli aktuelt.

– Jeg kjenner Kjell Ingolf godt, og kan slutte meg til at han er en samlende person. Men det er mange navn, det er litt for tidlig å konkludere med det, sier Vågsnes.

– Avskjedssøknad?

– Jeg tror dette er litt dramatisk, og det er på kollisjonskurs med kjernevelgerne. KrF er et ikke-sosialistisk parti. Jeg tror ikke det blir lett for Hareide å gå denne veien, sier Annika Indergaard, leder i Kristiansund KrF.

Hun tror dette kan bety slutten for Hareide som partileder.

– Vi har vært stolte av Hareide og hans måte å lede partiet på. Men den litt vinglete holdningen til å svare på samarbeidsspørsmålet, har slitt på oss. Det kan nok bli en debatt om hans fremtid som partileder. Jeg har snakket med folk som spør: Har han skrevet under sin egen avskjedssøknad nå, sier Indergaard.

– Er det noen alternativer til Hareide som partileder?

– Vi har mange gode politikere i KrF, sier Indergaard, som nevner begge nestlederne Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og tidligere stortingsrepresentant Hans Olav Syversen.

– Ikke kabinettspørsmål

Knut Arild Hareide understreket fredag at det er partiet som skal avgjøre samarbeidsspørsmålet. Landsstyret bestemte at det skal innkalles til ekstraordinært landsmøte 2. november.

– Partiet skal eie vedtaket om samarbeid. Jeg visste da jeg ga rådet mitt at det ville være ulike meninger om dette. Jeg tror at hele landsstyret ser at med vedtaksprosessen vi nå har lagt opp til, er det partiet som sammen tar en avgjørelse, sier Hareide.

Han er innstilt på å forbli partileder framover.

– Jeg stiller ikke kabinettspørsmål på et slikt spørsmål, sier Hareide.