Hareide og Støre møttes onsdag – skal ha lagt plan for raskt regjeringsskifte

Sentrale kilder rundt både Hareide og Støre bekrefter til NRK at de to møttes onsdag, i et møterom på Stortinget.

– Jeg kan bekrefte at jeg har hatt korte samtaler med både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre siste døgn. Det er ikke unaturlig, skriver Knut Arild Hareide i en SMS til NRK.

Møtet med Støre skal ha vart i cirka en time, og handlet blant annet om hvordan de to partilederne skal formulere og uttrykke seg i media de første timene og dagene etter et eventuelt rødt flertall på KrF-landsmøtet fredag.

Hareides håp om å få KrF med seg på et Ap+Sp-samarbeid, fikk seg en knekk etter de siste fylkesårsmøtene tidligere denne uken. KrF-lederen skal ifølge NRKs kilder ha sagt til nære medarbeidere at han vurderer egen vinnersjanse på landsmøtet til rundt 25 prosent.

Likevel er det lagt et løp for hva som skal skje den nærmeste tiden, dersom Hareide - mot egen formodning - skulle få flertall i eget parti for å felle Erna Solbergs regjering, og i stedet gå i samtaler med Ap og Sp om å gi Norge en ny regjering.

Vil starte sonderinger mandag

Både Hareide og Støre legger opp til at de første samtalene, såkalte uformelle sonderinger, mellom Ap, KrF, Senterpartiet og SV skal starte allerede førstkommende mandag. Det vil i så fall skje på Stortinget.

Kilder både i Sp og SV bekrefter at også Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken er i beredskap og klare for å innlede samtaler.

Hareide og Støres plan skal være at man da starter to parallelle prosesser.

Mens partilederne går i gang med samtaler som skal føre til en regjeringsplattform og/eller samarbeidsavtale, skal de fire partienes finanspolitikere gå i gang med å snekre et felles alternativt statsbudsjett.

Målet er på svært kort tid å lage et budsjett alle fire partier kan stille seg bak og stemme for, samtidig som man da vil stemme ned Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett. Det siste vil tvinge Erna Solberg til å stille kabinettspørsmål og levere sin avskjedssøknad.

Sannsynlige datoer for når dette kan skje i Stortingssalen er 27. november eller 3. desember.

En viktig Ap-kilde sier man i Ap ønsker at et eventuelt gulgrønnrødt statsbudsjett skal lages med basis i budsjettopplegget Arbeiderpartiet uansett legger opp til, men med sentrale gjennomslag fra de tre andre partiene.

Forhandler ferdig etter at Erna har besøkt Kongen

Hvis Erna Solberg får flertallet i stortingssalen mot seg og sitt statsbudsjett, vil hun varsle sin avgang som statsminister. Da må hun også avlegge Kongen besøk på Slottet, hvor hun formelt ber om avskjed. Kongen vil da peke på Jonas Gahr Støre, som leder Stortingets største parti, og gi han i oppdrag å danne regjering.

En sentral kilde i Arbeiderpartiet sier Støres mål er at mye allerede skal være avklart mellom Ap, KrF, Sp og SV, når han formelt får oppdraget.

Håpet er at sonderingene på Stortinget, som da vil ha pågått i flere uker, skal ha klarlagt hvilken samarbeidsform de fire partiene skal ha, og også ryddet de største politiske hodepinene av veien.

De fleste kilder NRK snakker med i de fire partiene, ser det som klart mest sannsynlig at SV skal stå utenfor regjeringen. Noe av det viktigste å avklare i sonderingene blir derfor om de skal ha en formell samarbeidsavtale med Ap-Sp-KrF-regjeringen eller være et friere opposisjonsparti.

Dersom Solberg varsler sin avgang, og Støre har formelt fått i oppdrag å bygge regjering, vil de tre partiene som skal i regjering sammen, etter planen, dra til et hotell eller konferansesenter et sted på Østlandet, for å gjennomføre formelle regjeringsforhandlinger.

Etter det NRK får opplyst har særlig Arbeiderpartiet et ønske om at disse skal bli så kortvarige som mulig. To kilder sier Støre skal ønske å gå på som statsminister senest 10 dager etter at Solberg har varslet sin avgang.

Et eventuelt regjeringsskite vil i så fall tidligst finne sted i månedsskiftet november/desember.

GULGRØNNRØD SAMLING: Knut Arild Hareide, Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre kan bli regjeringskamerater i løpet av få uker. Hvis KrF-landsmøtet vil. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Aps sentralstyre i beredskap i helgen

Kristelig Folkepartis landsmøte kommer til å stemme over Knut Arild Hareides råd sent fredag ettermiddag eller tidlig fredag kveld. Rundt klokken 18 er et sannsynlig tidspunkt for votering.

Senere fredag kveld samles etter planen flere av partilederne hos NRKs Fredrik Solvang, for en ekstraordinær sending av Debatten.

Dersom det blir flertall på landsmøtet for å følge Hareides råd, planlegger Arbeiderpartiet å sammenkalle sitt store sentralstyre lørdag. NRK får bekreftet at medlemmene der har fått beskjed om å være i beredskap.

Det er imidlertid liten grunn til å tro at Jonas Gahr Støre blir nektet av eget partiorgan å innlede sonderinger med KrF og Senterpartiet.

I forkant av KrF-landsmøtet starter fredag klokken 11, ser det foreløpig mørkt ut for Hareide og Støres regjeringsplaner.

Blå side, frontet av Kjell Ingolf Ropstad, ligger i skrivende stund an til å få 99 av 190 stemmer på landsmøtet.

Skulle det bli utfallet er det som NRK skrev for to uker siden, ventet at Knut Arild Hareide går av, og at nestlederne Ropstad og Bollestad leder KrF inn i forhandlinger med Høyre-Frp-Venstre-regjeringen.