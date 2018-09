Vedums knallharde krav til en Ap+Sp+KrF-regjering i høst

– Regionreformen skal stoppes og avlyses. Det er helt opplagt. Hvis vi skal i regjering er det for å få slutt på arrogansen som vises mot folkeviljen i Finnmark og andre steder i landet. Den katastrofale utviklingen i heimevernet og i politiberedskapen skal også snus og rettes opp i. Får vi gjennomslag for dette, er vi åpne for å gå i regjering når det skal være, vi, sier Vedum.

Intervjuet skjer på telefon fra nettopp Finnmark, samtidig som Høyre, Frp, Venstre og KrF presenterer enda en enighet om regionreformen. Det igjen skjer samtidig som KrF står midt i prosessen hvor de skal avklare om de vil inn i Erna Solbergs sittende regjering, eller snu det andre kinnet til og samarbeide med venstresiden fremover.

I en ny bok som kommer ut tirsdag, men som NRK allerede har omtalt mye av innholdet i, skriver KrF-leder Knut Arild Hareide varmt om både Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre, og Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum.

Før helgen skrev NRK-kommentator Lars Nehru Sand i en analyse at Hareide selv langt fra er fremmed for tanken om å felle den blå regjeringen og danne et nytt flertall sammen med Ap, Sp og SV i nær fremtid.

– Jeg tror at i sjelen så har både Hareide og mange andre i KrF lenge ønsket seg en annen regjering enn den vi har nå. Han sier ofte at han egentlig er enig med oss i Senterpartiet i ulike saker, men når det kommer til stykket går de som regel alltid med Høyre og Frp. Jeg vil jo mene at det KrF har vært med på de siste fem årene er et eneste stort brudd med KrF sin tradisjon.

– Hvordan da?

– Den kristenpolitiske bevegelsen har jo helt fra starten i likhet med oss vært opptatt av lokaldemokrati og gode tilbud og tjenester til vanlige folk der folk bor. Det vi har sett de siste årene med kjempesentralisering etter kjempesentralisering bryter med alt, og det tror jeg må gjøre vondt for mange i KrF. I tillegg har de gått sammen med Høyre og Frp i fordelingspolitikken, og da blir det fire prosent på meningsmålingene da.

Forstår seg ikke på KrFs strategi

KrF og Senterpartiet har sittet i regjering sammen flere ganger tidligere. Sist var med Venstre på slep og under Kjell Magne Bondeviks ledelse fra 1997 til 2000.

– Ved valget i fjor var vi helt tydelige før valget på vårt alternativ. Senterpartiet ville danne regjering i hvert fall med Arbeiderpartiet, og det største partiet skulle ha statsministeren. Den borgerlige blokken fikk flertall. Hvis situasjonen nå endrer seg som følge av KrFs indre prosess og de kommer til oss, så er vi med så lenge prosjektet da er en ny kurs for Norge, sier Vedum.

Sp-lederen kommer også med en høflig henstilling til KrF om å snart begynne å snakke om politiske saker, og ikke bare hvem de skal samarbeide med og ikke.

– Jeg har ikke skjønt meg på KrF sin strategi i det hele tatt de siste årene. De er blitt så besnæret av den vippeposisjonen sin at de virker å ha glemt helt hva de vil. For Senterpartiet er regjeringsmakt et middel og ikke et mål i seg selv. KrF burde finne ut hva som egentlig er målet deres, og jeg håper for deres egen skyld at de snart får gjort seg ferdig med alt dette pratet om samarbeid.

KrF-leder Knut Arild Hareide vil ikke kommentere noe vedrørende samarbeidsspørsmålet og partiets sidevalg før sin egen boklansering tirsdag morgen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken ønsker ikke å si noe nå, av respekt for KrFs prosess.