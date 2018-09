Fylkesleder i KrF sier partiet kan felle Erna Solberg

KrF-leder Knut Arild Hareide ber partiet vurdere regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Partilederens ord under KrFs landsstyre skaper storm innad i Kristelig Folkeparti, der begge nestlederne i partiet er uenige med sjefen.

– Slik jeg ser det kan vi ikke bli der vi er frem til 2021. Vi har bare to valg: Å gå inn i en regjering den ene eller andre veien, slo Hareide fast i sin tale til landsstyret fredag.

Ingelin Noresjø, fylkesleder i Nordland KrF. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Selv om fylkesleder i Nordland KrF Ingelin Noresjø helst vil samarbeide med høyresiden, er hun selv enig med Hareide i hans analyse.

– Dagens analyse fra Knut Arild Hareide vil nok gå inn i de politiske historiebøkene som en veldig god analyse og et stort steg for KrF, sier Noresjø til NRK.

Har satt det politiske Norge på hodet

Fylkeslederen mener det var modig gjort av partilederen, og hun sier hun godt kan leve med å samarbeide med venstresiden.

KrF-leder Knut Arild Hareides anbefaling har skapt politisk storm. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Vi vet at vi nå har bidratt til å sette det politiske Norge litt på hodet, og vi må ta ansvar for at ikke denne prosessen drar ut i tid. Vi må hive oss rundt og gjøre de formelle beslutningene i alle fylkeslag, og så må vi arrangere et ekstraordinært landsmøte og ta en beslutning, sier hun.

– Er du åpen for å felle Erna Solberg?

– Hvis det er det landsmøtet bestemmer seg for, tenker jeg at det blir resultatet hvis man får flertallet for å søke samarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, sier Noresjø.

Hareide møter stor motstand, og flere lokallagsledere i KrF åpner for å kaste Knut Arild Hareide som partileder til fordel for nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

– Tradisjoner for godt samarbeid

Ida Pinnerød, Bodø-ordfører og leder i Arbeiderpartiet Bodø. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Bodø-ordfører og leder i Arbeiderpartiet Bodø, Ida Pinnerød, er ikke overrasket, men sier hun er glad for at Knut Arild Hareide taler for å vurdere et samarbeid med hennes parti.

– Fordi i Nordland, og også i Bodø, har vi gode tradisjoner for et godt samarbeid med KrF. På mange måter er vi et godt eksempel på hvor mye bra som kan komme ut av et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og KrF, sier hun.

– Et linjeskifte uansett

Ingelin Noresjø tror det kan bli en tung kamel å svelge for mange i KrF om de blir avhengige av SV i jakten på stortingsflertall.

– Men for mange er det like dramatisk å skulle samarbeide med Frp. Dette er et stort valg for KrF, og uansett hva vi lander på, er det et linjeskifte uansett hvilken side vi til syvende og sist lander på, sier fylkeslederen i Nordland KrF.