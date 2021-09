Gro Harlem Brundtland til NRK: Har tvilt på om Støre vil lykkes

– Jeg tipper at det har vi alle, både Jonas og jeg, gjort av og til. Når tingene så vanskelige ut, med mye motgang og dritt. Men i toppledersjiktet vil det alltid være punkter på veien, hvor ting ser vanskelige ut, sier Brundtland til NRK.

Arbeiderpartiets tidligere statsminister, partileder og ubestridte frontfigur tar imot NRK til intervju hjemme på Bygdøy i Oslo. Det er få dager til valget som skal sende Ap inn i regjeringskontorene på nytt.

På takterrassen i sola er også ektemannen Arne Olav og en annen mann hun kjenner godt, nemlig dagens Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Jonas har aldri, som jeg har sett, falt sammen under trykket. Han har stått på, og det må man. Man må ha den styrken i seg, at man tåler også motgang, sier Brundtland, som i mange år var Støres sjef, først på Statsministerens kontor og siden hos Verdens helseorganisasjon i Geneve.

Knappen røk - Jonas måtte sy Du trenger javascript for å se video.

Roser Støre

Det så løfterikt ut denne siste valgkampuka også, men Støre og Arbeiderpartiet har snublet før.

Derfor er det en svært tilfreds Gro Harlem Brundtland som svarer når NRK på nytt tar kontakt med henne etter valget.

Rett før midnatt valgkvelden sendte hun Støre sine gratulasjoner via tekstmelding. Budskapet var like kortfattet som det var tydelig: «Strålende».

STATSMINISTER: Endelig ser det ut til å lykkes for Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Javad Parsa / NTB

Nå håper den gamle Ap-høvdingen at sonderingene med SV og Senterpartiet som innledes på Hurdalssjøen torsdag, fører helt fram til regjeringsdannelse.

– Det er et flott valgresultat, som gir grunnlag for flertallsregjering og ny kurs, skriver Gro Harlem Brundtland i en melding til NRK.

– Jonas er kunnskapsrik, og har erfaring, bredde og oversikt over det norske og det internasjonale samfunnet. Han er verdibasert, trygg og tillitsskapende. Han har også den fulle integritet som er avgjørende for en god leder, fortsetter hun.

Når NRK under landsstyremøtet i Arbeiderpartiet denne uka forteller Støre om rosen fra sin gamle sjef og venn, sier han at han blir rørt.

– Det blir jeg rørt av, fordi hun har betydd mye for meg. Jeg ble med i Arbeiderpartiet etter å ha sett hvordan hun møtte folk og løste store oppgaver. Jeg har alltid glede av å møte Gro for å få inspirasjon, sier han.

Grande om sonderinger: Ikke lett å skvise ut noen

Har tvilt selv

På takterrassen til Gro Harlem Brundtland på Bygdøy rett før valget, måtte Støre erkjenne at han selv har tvilt på om han noengang skulle få oppleve drømmen om å bli Arbeiderpartiets statsminister nummer 10 i norsk historie.

– Ja, det har jeg. Fordi det å ta noe for gitt i politikken, da fjerner du deg fra det som er utfordringen her og nå. Men jeg har hatt troen på det prosjektet vi har hatt, sa Støre.

Gro Harlem Brundtland var selvskreven gjest da Arbeiderpartiet holdt avskjedsmiddag for stortingsrepresentantene Martin Kolberg, Dag Terje Andersen og Svein Roald Hansen på partikontoret før sommeren. Foto: Mats Rønning

Han mener Arbeiderpartiet nå har lagt bak seg de tøffe årene, med indre uro og konflikter rundt håndteringen av ulike varslingssaker.

– Vi har hatt ting å håndtere, som vi bare måtte håndtere, som jeg måtte håndtere, som ikke handlet om politikk. Men nå har vi i ett år virkelig hatt fokus på politikken, sier han.

I Folkets hus etter landsstyretalen sin følger han opp overfor NRK. Han sier det er overdrevet at han «har jaktet på» det å bli statsminister.

– Jeg er leder av Arbeiderpartiet, og da ligger den ambisjonen der, sier han.

Slik skal Støre unngå full splid

– Grusomt

Både Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre er begge inne på de tunge årene som Arbeiderpartiet har vært igjennom etter valgnederlaget i 2017 når de skal begrunne hvorfor de begge tidvis har tvilt på om det noengang skulle bli Støres tur.

Samtalene er mange når Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland møtes.

Og når NRK spør Gro Harlem Brundtland om hvordan det var å bevitne den såkalte «Giske-saken» fra utsiden, kommer svaret kontant:

– Det var grusomt. Det var så bortkastet. Det er nesten det verste jeg har sett på disse årene, for det er ikke noen vei ut av det. Men nå har heldigvis årene gått, men det tok jo lang tid. Det tok mye krefter og tid, sier hun.

TROR PÅ SUKSESS: Optimistisk Støre talte til Arbeiderpartiet

Lang historie

Støre og Brundtland har en lang historie sammen.

– Han var veldig ung da jeg traff ham første gang. Og jeg likte Jonas med en gang, sier Brundtland og forteller at hun først møtte ham gjennom sønnen Knut.

Siden reiste Støre til utlandet og først i 1989 startet det som skulle bli et langvarig og nært samarbeid - og vennskap.

– Vi kan sitte en hel kveld og skravle over en utrolig stor perm av minner. Gro er egentlig litt aldersløs. Det er ikke noe tema som jeg ikke kan ta opp med Gro. Det er aldri sånn at jeg tenker «dette blir kleint eller vanskelig». Hun er rett på - uten filter, sier Støre.

– Jonas har lært meg å lage wokke Du trenger javascript for å se video.

Men det kunne ha gått annerledes . For Støre søkte i 1988 først jobb som politisk rådgiver i Høyre, før han altså året etter startet i jobb som spesialrådgiver på Statsministerens kontor. Han ble etter hvert Brundtlands høyre hånd og meldte seg inn i Ap i 1995.

SKIFTE: Gro Harlem Brundtland ønsker den nye statsministeren Thorbjørn Jagland velkommen til hans nye kontor 25. oktober 1996. Jonas Gahr Støre (t.h.) følger med i bakgrunnen. Foto: Knut Falch / NTB

Falt og slo seg

Også i denne valgkampen var det planen at de to skulle gjøre noen opptredener sammen. Men sommeren ble annerledes enn Brundtland så for seg.

For 82-åringen var nemlig svært uheldig under en handletur på kjøpesenteret Torvbyen i Fredrikstad. Hun gikk rett i en glassvegg, falt og slo ryggen og bakhodet.

– Jeg gikk som en stokk - rett bakover, i steingulvet, sier Brundtland, som nå klarer å smile av hele opptrinnet og kaller det hele «idiotisk». Men resultatet var ikke spesielt morsomt: Hjernerystelse og brudd i en ryggvirvel.

Forrige stortingsvalgkamp var det Støre som var uheldig, røper han. Som om ikke den sensommeren 2017 var smertefull nok for ham etter det kraftige Ap-fallet i innspurten: Ribbeinet brakk én dag før valgkampen startet.

– Det har vært en hemmelighet, men jeg gikk sånn halve valgkampen. Det ble verre og verre for hver dag som gikk, avslører Støre.

Gro om småpartiene Du trenger javascript for å se video.

Nest dårligst

I sin landsstyretale etter valget skrøt Støre av valgresultatet, trass i at Arbeiderpartiet har gjort sitt nest dårligste valg siden 1924.

Brundtland forklarer den lave oppslutningen med internasjonale trender.

– Dette er jo bildet av Europa og historien. Det er ikke norsk, bare. Du ser det i vårt naboland og i resten av Europa. Det som var et sterkt, samlet sosialdemokrati, som dominerte i mange år og enda lenger hos oss, har etter hvert blitt supplert med utbryterpartier, sier hun.

Sosialdemokratiske partier i fall er ikke et nederlag, men en historisk utvikling, mener Brundtland – som likevel har en bekymring på lager.

– Tenk deg en situasjon med 10 partier som har 10 prosent hver? Hva slags ledelse av et land får man da? Det går ikke.

Hun sier det ikke handler om å være fornøyd eller ikke med Aps oppslutning, men snarere om realisme.

– Det er ikke 1980-årene lenger, konstaterer Brundtland.

MARKERING: Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre møttes i sommer for å minnes ofrene etter 22.-juliterroren. Foto: Geir Olsen / NTB

Kastet seg inn i valgkampen

Brundtland var Ap-leder i perioden 1981–1992. Hun var Norges statsminister i tre perioder på 1980- og 90-tallet. Brundtland var Aps første kvinnelige leder og Norges første kvinnelige statsminister.

Senere ble hun sjef for Verdens helseorganisasjon fra 1998 til 2003, de to første årene med Støre som stabssjef.

TEAM: Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre fotografert sammen etter en reise til Algerie i forbindelse med Brundtlands kandidatur til å bli leder i Verdens helseorganisasjon i 1998. Foto: Lise Åserud / NTB

De to kom svært tett på hverandre, og historiene er mange. Som da Støre måtte sy i en knapp i Brundtlands skjorte mens de to var på flyreise.

Eller da han og rådgiverne til den nederlandske og spanske statsministeren sammenlignet hva de hadde i veskene sine. De to andre hadde en nyladet barbermaskin og en eksklusiv spansk sigar.

– Jeg hadde krølltang. Det synes jeg var ganske kult, at min sjef brukte krølltang, sier Støre.

Etter hvert gjorde Støre selv karriere som politiker, først som utenriksminister og deretter som helseminister i Jens Stoltenbergs regjering.

SOFATURNE: Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre jobbet sammen for rødgrønn valgseier i 2017, uten å lykkes. Foto: Audun Braastad / NTB

For en relativt fersk Ap-leder Jonas Gahr Støre var 2017-valget den store lakmustesten. Og Brundtland kastet seg inn i Aps valgkamp.

– Gro er Arbeiderpartiet, og uansett hvor hun kommer i landet blir det møtt med interesse, sa Støre den gang.

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland og daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre møttes under en LO-konferanse i 2009. Foto: Morten Holm / NTB

Men heller ikke med Brundtlands hjelp klarte Støre å vinne valget, selv om han ble skrytt opp i skyene av sin tidligere sjef.

Situasjonen er annerledes nå, men ennå er det uvisst om Ap-lederen vil lykkes i sine bestrebelser om å samle Sp og SV til en flertallsregjering. Kanskje vil noen svar sive ut fra møterommet på Hurdalssjøen i løpet av de nærmeste dagene.