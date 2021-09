Optimistisk Støre talte til Arbeiderpartiet

Låta «Celebration» åpnet landsstyremøtet og jubelen sto i taket da landets neste statsminister ble klappet inn.

Fornøyd med valgresultatet

– Vi klarte det! Det var oppsummeringen valgnatten og det er verdt å gjenta det nå, sa Jonas Gahr Støre da han gikk på talerstolen.

Til tross for at partiets oppslutning var lavere enn på mange år, sa partilederen at Ap fikk et veldig godt resultat i valget 13. september.

Han viste til at Arbeiderpartiet ble det største partiet i Norge og sa at de nå er et av de største sosialdemokratiske partiene i Europa.

– Vi tok tilbake kjerneområder i Norge, vi ble størst i de tre nordligste fylkene og i innlandet. Det er vi stolte av.

Mye til felles med Sp og SV

Støre kom raskt inn på at de tre partiene som nå diskuterer å danne regjering sammen, har gode samtaler.

Mandag ble det klart at Ap, Sp og SV skal starte sonderinger om mulighetene for å danne flertallsregjering. De tre partiene skal etter planen møtes torsdag denne uka.

Støre gjentok noen av budskapene til Sp og SV fra valgkampen. Han mente at de tre partiene har mye å bygge et regjeringsfundament på.

– Vi deler langt mer enn det som skiller oss. Vi stoler på hverandre og hører på hverandre.

Den siste uka har Støre hatt en rekke samtaler på tomannshånd med Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og SVs Audun Lysbakken. I dag sier han at han er optimistisk med tanke på de kommende sonderingene.

Så langt har ingen av de tre partiene villet si hvilke temaer som skal diskuteres, eller hva som kan bli de største politiske snublesteinene i samtalene.

Seks mål

Støre blinket ut seks satsingsområder for en ny rødgrønn regjering etter valget:

redusere forskjellene

gjennomføre store utslippskutt

få flere i jobb

øke eksporten

gi de eldre trygghet

sørge for en optimisme i distriktene

– Mitt budskap til venner i Sp og SV, la oss gå inn og se hvordan vi kan gjøre dette sammen. Vi er kraften i denne prosessen, sa Støre.

Partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng synger under Arbeiderpartiets landsstyremøte. Foto: Berit Roald / NTB

Han rundet av med å si at Arbeiderpartiet skal prege regjeringen de nå skal lede, både ved å være samlende og ansvarlig.

På pressekonferansen etter talen sa Støre at sammensetningen i en ny regjering bør bære preg av styrkeforholdet mellom de tre partiene. Han mente de tre ikke trengte lang tid til sonderinger, og regnet med at vil kunne komme raskt i gang med reelle forhandlinger.

– Disse forhandlingene bør være preget av hva vi har mulighet av å få til sammen, snarere enn å kappe land om enkeltposisjoner.