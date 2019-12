– Hvorfor trenger regjeringen en restart?

– Fordi vi har hatt så mange interne krangler at vi ikke klarer å skape entusiasme for prosjektet, svarer Trine Skei Grande.

Hun sikter til blant annet bompengebråket i valgkampen og statsminister Erna Solbergs (H) ultimatum.

Det er ikke bare internt i regjeringen det har buttet imot for Venstre-lederen i 2019. Også internt i Venstre har det vært mye intern konflikt det siste året.

Meningsmålingene har ikke hjulpet på noen av situasjonene.

Regjeringen taper, Venstre taper og Grande taper

Målingene har nemlig vært dyster lesning i hele 2019, både for Venstre og regjeringen.

Snittet på meningsmålingene for Venstre hos Poll of polls har ligget under sperregrensen hver eneste måned i hele 2019, med ett unntak. I juli klarte partiet å krabbe seg opp til fire prosent.

I desember var snittet av målingene på 3,1 prosent. Hvis det blir resultatet i stortingsvalget om to år, kommer Venstres stortingsgruppe til å bli redusert fra dagens åtte til to representanter.

Samtidig er Grandes posisjon som partileder i spill foran partiets landsmøte våren 2020. Her har flere tatt til orde for å skifte ut Trine Skei Grande.

Ingen åpen støtte hos fylkeslederne

For å gjøre vondt verre har ingen fylkesledere i Venstre villet gå ut å støtte Grandes kandidatur åpent, til tross for at hun har sagt hun ønsker å fortsette.

– Er du skuffet over at ingen åpent støtter deg?

– Nei. Jeg tror man må tåle at folk er skuffet, forbannet og oppgitt over at vi ikke fikk det bedre til, og at min person diskuteres.

– Er du fremdeles overbevist om at du er den beste partilederen?

– Jeg tror jeg begynner å få en del erfaring som gjør at jeg vet hva som skal til, og hvor mye jobb det er, å løfte oss fra der vi er nå.

– Men fylkeslederne i Venstre er ikke enige?

– Jeg tror ikke det er så ensidig som du legger opp til. Nå skal vi la valgkomiteen gjøre jobben sin.

– Er du spent?

– Egentlig ikke. Men jeg er spent på hvordan laget blir etter et slikt landsmøte.

– Er du ikke spent på om du får fortsette?

– Jeg tror det skal gå fint. Jeg tror det skal ordne seg.