Torsdag erfarte NRK at Anniken Hauglie (H) forlater sin post som arbeidsminister, en endring som ble bekreftet fredag. Hauglie etterfølges av Torbjørn Røe Isaksen (H).

SV var allerede i går ute og kritiserte at Hauglie går av samtidig som kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget er i gang med sine undersøkelser om trygdeskandalen. På en pressekonferanse fredag avviste Erna Solberg at avgangen er en innrømmelse av skyld fra Regjeringens side.

– Jeg har sagt tydelig at vi kommer til å ta ansvar for de feilene vi har gjort, sa Solberg.

Solberg: – Vi hadde behov for at hun gikk av

Til NRK sier Solberg at hun har full tillit til at Hauglie «kunne ha ledet det arbeidet som er på gang etter oppryddingen etter Nav-skandalen».

– Kanskje nettopp fordi hun har sett prosessen på nært hold, så ville hun hatt gode kvalifikasjoner til å gjøre det.

Likevel sier Solberg at behovet for fornyelse veide tyngst, ettersom Hauglie har signalisert at hun ikke ønsket å stille til gjenvalg på Stortinget. Hun sier dette har vært en plan over tid.

– Nå hun signaliserte at hun ikke ville stille til Stortinget videre, så er det naturlig at hun gikk av fordi vi hadde behov for det, sier Solberg.

Solberg fikk også spørsmål om Hauglie gikk av mot sitt eget ønske.

– Nei, Anniken Hauglie er en av de flotte damene Høyre har, som er av den typen som skjønner at partiet har et behov for å fornye, Svarte Solberg, blant annet.

Tidslinje for Erna Solbergs regjeringsprosjekt Ekspandér faktaboks 2013: Høyre- og Frp-regjering 16. oktober 2013 tok Erna Solbergs regjering over styringen av landet.

Mindretallsregjeringen besto av Høyre og Fremskrittspartiet, med Venstre og Kristelig Folkeparti som støttepartier. I utgangspunktet trengtes bare støtte fra ett av partiene for å sikre flertall i Stortinget.

Samarbeidet mellom Høyre og Frp var nedfelt i den 75 sider lange Sundvolden-erklæringen.

I tillegg hadde regjeringen en forpliktende samarbeidsavtale med Venstre og KrF.

Frp-leder Siv Jensen ble finansminister. 2018: Høyre, Frp og Venstre-regjering 17. januar 2018 gikk Venstre inn i regjeringen, og Venstre-leder Trine Skei Grande ble kulturminister.

Til grunn for regjeringssamarbeidet lå den såkalte Jeløya-plattformen.

Etter stortingsvalget i 2017 var regjeringen avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å sikre flertall i Stortinget, og det var derfor fortsatt snakk om en mindretallsregjering.

I motsetning til tidligere hadde regjeringen ingen samarbeidsavtale med KrF og kunne derfor søke skiftende støtte i Stortinget. 2019: Høyre, Frp, Venstre og KrF-regjering 22. januar 2019 gikk KrF inn i regjeringen og den første borgerlige flertallsregjeringen siden 1985 var født.

Høsten i forveien hadde KrF vært gjennom en opprivende intern prosess for å velge mellom samarbeid med en borgerlig eller rødgrønn regjering, og konflikten endte med seier til de borgerlige.

Grunnlaget for regjeringssamarbeidet ble nedfelt i Granavolden-plattformen.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ble barne- og familieminister i den nye regjeringen. 2020: Høyre, Venstre og KrF-regjering Mandag 20. januar kunngjorde Frp-leder Siv Jensen at partiet forlater regjeringen etter uenighet om beslutningen om å hente hjem en terrorsiktet kvinne og hennes to barn fra Syria.

Jensen varslet samtidig at partiet vil opprettholde støtten til Erna Solberg som statsminister.

Høyre, KrF og Venstre gjorde det klart at de vil fortsette å styre etter Granavolden-plattformen, men nå altså som en mindretallsregjering.

De nye statsrådene blir presentert fredag formiddag. Kilde: NTB

Hauglie: – Det var mitt valg

Da Hauglie ga fra seg nøkkelkortet til Arbeids- og sosialdepartementet til Torbjørn Røe Isaksen i ettermiddag, bare timer etter Solbergs pressekonferanse, var hun imidlertid noe tydeligere enn Solberg på at avgangen var etter eget ønske.

Anniken Hauglie sier det var hennes eget valg å gå av som arbeidsminister. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det var mitt valg. Jeg har hele tiden vært åpen på at jeg ikke ønsket å ta ny nominasjon til Stortinget, og at jeg ikke ønsket å være en del av laget til en valgkamp til.

– Da var det egentlig bare et spørsmål om tid før jeg skulle ut av regjeringen. Så skjedde det noen endringer litt raskere enn det som var planlagt, fordi Frp gikk ut av regjeringen, da var det naturlig, sier Hauglie.

Hun ønsket ikke å svare på kritikken fra opposisjonen om tidspunktet for at hun går av som statsråd.

Slik blir Erna Solbergs nye regjering.

– Solberg må ikke tro hun slipper unna

Både Arbeiderpartiet og SV varslet torsdag at de fortsatt kommer til å holde Regjeringen og Erna Solberg ansvarlig for Nav-skandalen, i kjølvannet av Hauglies avgang. Ap-leder Jonas Gahr Støre stusser over Solbergs forklaring på hvorfor Hauglie må gå av nå.

– Det er fristende å se en sammenheng med utgangen fra regjering og at hun er statsråden med ansvar Nav-saken. Jeg tar dette til etterretning, men kan understreke at Ap holder regningen ansvarlig for håndtering av saken.

– Den argumentasjonen Solberg bruker har mange huller, når man ser på listen av statsråder som fortsetter. Men jeg ønsker ikke å spekulere mer i det.

SV-leder Audun Lysbakken mener Solberg fraskrev seg ansvar for Nav-skandalen på fredagens pressekonferanse.

– Jeg tror ingenting på at dette skiftet ikke har noe med NAV-skandalen og voksende støtte til mistillit å gjøre, sier Lysbakken, og kommer med følgende advarsel til Solberg:

– Solberg må ikke tro at hun slipper unna denne saken ved å ofre Hauglie. Saken er ikke over, og vi vil kreve at statsministeren tydelig erkjenner ansvar på vegne av regjeringen.

– Enklere for deg nå

En rekke andre Høyre-statsråder som ikke takket ja til gjenvalg på Stortinget sist, får bli sittende i regjering.

Torbjørn Røe Isaksen er en av dem. Likevel er det han som nå får ansvaret for å rydde opp i det som har blitt omtalt som en rettsskandale uten sidestykke i Norge.

– Men det som er viktig er at for det første at nå er ansvaret mitt. Det finnes ikke noe ansvarspulverisering i norsk politikk, sa Isaksen på fredagens nøkkeloverrekkelse.

Hauglie sa fredag at hun ikke tror det er skadelig å bytte statsråd nå, og viser til at det har blitt jobbet døgnet rundt med opprydning de siste tre månedene.

– Vi er i gang med det viktigste, som er å tilbakebetale krav. Jeg tror det er enklere for deg å ta over nå, enn det ville vært på et tidligere tidspunkt, sa Hauglie til Isaksen under nøkkeloverrekkelsen.

Statsminister Erna Solberg (H) leder nå en mindretallsregjering bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre etter at Fremskrittspartiet går ut av regjeringen.