Siv Jensen reagerer på at Hareide blir statsråd

– For kort tid siden ville Knut Arild Hareide felle Erna Solberg for å sette inn Jonas Gahr Støre som statsminister. Det er ingen samarbeidsinvitasjon til FrP å utnevne han som ny samferdselsminister, skriver Siv Jensen på Frps nettsider fredag.

– Jeg har kritisert regjeringen for å være for grå. Å gjøre den litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring, fortsetter Jensen.

Erna Solbergs trepartiregjering med KrF og Venstre er en mindretallsregjering, og blir derfor avhenig av å få støtte fra andre partier i Stortinget for å få sine saker gjennom.

Etter at Frp trakk seg fra regjeringssamarbeidet, har de flere ganger understreket at partiet ikke lenger føler seg forpliktet til å følge Granavold-plattformen, som gjaldt da Frp var et regjeringsparti, men heller stemme ut fra eget partiprogram.

– Vi er ikke en del av denne regjeringen og vil støtte de sakene vi er enige i. Ut over det vil vi forholde oss til statsrådene på helt vanlig måte. Vil de ha flertall sammen med FrP må de forhandle med oss. Vi forventer klare gjennomslag, sier Jensen.

Frp har også latt seg provosere av at Venstres Abid Raja nå også får en plass ved Kongens bord etter at Raja i høst beskyldte Frp for å drive med «brun propaganda».

– Vi gir alle folk en sjanse

– Jeg synes det er en god ting i norsk politikk å tenke at av vi gir alle folk en sjanse til å bevise om de kan samarbeide godt. Det er politikken som er grunnlaget for om man kan samarbeide, ikke enkeltpersoner. Det regner jeg med at også Frp ser, svarte Erna Solberg på spørsmål fra pressen fredag.

Statsministeren innrømmet imidlertid at hun synes Abid Raja (V) og Knut Arild Hareide (KrF) har en jobb å gjøre for å skaffe seg tillit i andre partier regjeringa skal samarbeide med.

– Men jeg tror at på de to områdene som de har ansvar for, så vil heller ikke det være den største utfordringa, fortsatte Solberg.

Hareide er utnevnt til ny samferdselsminister og Abid Raja er ny kultur- og likestillingsminister.

Statsministeren brukte også anledninga til å mane partiene til å ta ansvar for de store reformene forrige regjering har satt i gang, så man ikke gjør det vanskelig for de som allerede er i gang med å rulle reformene ut i Norge.

– Det å skape usikkerhet rundt folk som jobber nå, det synes jeg ikke er god ledelse. Den ledelsen må ikke bare ligge hos oss, men også i Stortinget, sa Solberg.