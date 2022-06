Full klinsj foran oppvaskmøte om Kristiansand

Lyden av veteranflyene over flyplassen på Kjeller utenfor Oslo er nesten like øredøvende som protestene den siste tida, mot regjeringen fra Ap-folk på Sørlandet.

Men kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) holder på sitt når NRK spør hva budskapet er foran morgendagens møter med lokalpolitikerne i Kristiansand.

– Når vi nå utreder en deling av Kristiansand, så må innbyggerne høres. Og det må skje på den best mulige måten. Vår klare oppfatning er at en folkeavstemning er det som kan gi høyest oppslutning og størst legitimitet til resultatet.

Kopier referanse Sp-statsråden brukte søndagen på flystevne. Her med Finn Terje Skyrud som kjemper for å bevare flyplassen på Kjeller.

Gjelsvik har nettopp åpnet flystevnet på den nedleggingstruede flyplassen rett ved hjemplassen på Sørumsand. Og han vil neppe ha noe imot å gjenåpne rådhusene i Søgne og Songdalen også – dersom innbyggerne i de to gamle kommunene ønsker det.

Men først skal han en tur i løvens hule. For det politiske flertallet i storkommunen Kristiansand – med ordfører Jan Oddvar Skisland i spissen – er fremdeles rasende på regjeringen.

Vil ha samarbeid

Gjelsvik sier han gleder seg til møtene med Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland og resten av den politiske ledelsen i sørlandsbyen.

– Jeg ønsker at vi skal gå i dialog om et samarbeid, sier Gjelsvik.

Men i et brev som regjeringen rett før helgen sendte til statsforvalteren i Agder, går det tydelig fram at storkommunen kan komme til å bli oppløst. I brevet skriver regjeringen at Kristiansand kommune er å regne som «tvangssammenslått».

– Det er folk i Søgne som skal avgjøre framtida til Søgne og folk i Songdalen som skal avgjøre framtida for Songdalen. Regjeringen har ikke forhåndskonkludert. Vi skal lytte til det som kommer fram der.

– Hva gjør dere hvis Kristiansand kommune sier nei til å avholde folkeavstemning?

– Hvis vi nå ikke kommer til enighet med Kristiansand kommune, så er det blitt skissert ulike alternativer. Men vårt hovedfokus nå er å forsøke å finne en løsning som gir størst mulig legitimitet til prosessen og gå i dialog med Kristiansand om et samarbeid, sier Gjelsvik.

Blant dem som har engasjert seg for å oppløse storkommunen, er det enkelte som mener avstemningen bør gjøres i god tid før neste kommunevalg. Men det er uaktuelt

– Det vil ikke være realistisk å gjennomføre en folkeavstemning som gjør at man kan gå til valg i de tre tidligere kommunene allerede ved lokalvalget neste høst, sier kommunalministeren.

Avvisende ordfører

Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) sier kommunen har forberedt seg godt foran morgendagens møter.

– Vi må si noe om hvordan vi har opplevd denne situasjonen og hva vi mener dette påfører Kristiansand av omkostninger på alle måter. Og jeg håper jo også på dialog, for det var jo dårlig med det i forkant. Men hvis det skal være en dialog, så må de jo ha noe å tilby, sier Skisland til NRK.

Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland har fått støtte fra Aps mektigste ordførere i kampen mot egen regjering. Foto: Espen Bierud / NRK

Kravet om en folkeavstemning i forbindelse med lokalvalget neste år, er han avvisende til:

– I Norge har vi et godt oppbygd demokrati, og det er kommunestyrene som bestemmer i kommunene. Å fravike dette prinsippet er veldig spesielt.

– Er det så farlig å høre hva innbyggerne mener i denne saken?

– Utfordringen er at vi har jobbet i fem år med å bygge sammen en kultur og en organisasjon med 10.000 ansatte. Dette arbeidet blir bortkastet dersom kommunen skal splittes opp igjen. Det er det noen som ikke har skjønt rekkevidden av, sier Skisland.

Han forventer at regjeringen kommer til Kristiansand med et ønske om å lytte og «noe i kofferten».

– De må ha noe å bidra med her. Ellers er det jo ikke noe poeng med dialog eller forhandlinger.

Har ikke gitt opp

I brevet til statsforvalteren viser Kommunaldepartementet til inndelingsloven og slår fast at «kommunale etater skal gi nødvendige opplysninger og i rimelig utstrekning medvirke til saksforberedelsene.»

Gjelsvik avviser at dette kan leses som et forsøk på å presse Kristiansand til å avholde en folkeavstemning, men understreker at innbyggerne i gamle Søgne og Songdalen kommuner skal få si sin mening om storkommunen.

– Vi mener den beste måten å gjøre dette på, er ved folkeavstemning i forbindelse med lokalvalget neste høst, sier kommunalministeren.

– Hva er budskapet til dem som fortsatt håper regjeringen vil snu i denne saken?

– Det er ikke aktuelt å avslutte utredningsprosessen som vi har satt i gang, sier Gjelsvik.

Samme budskap kom før helgen fra Ap-sekretær Kjersti Stenseng og statsminister Jonas Gahr Støre, som selv tar turen til Kristiansand i morgen for å møte opprørte partifeller. Men ordføreren har ikke gitt opp:

– Det er jo et veldig press nå. Og Senterpartiet føler nok helt sikkert at «nå har vi fått rappet til oss en seier som vi ikke vil gi fra oss». Men vi har ikke gitt opp denne kampen.