– Oppsiktsvekkende og uhørt! Det kan jo ikke være sånn at vi skal gi blaffen i lokaldemokratiet i små kommuner og kun respektere avgjørelser som tas i storbyene, sier Senterpartiets mangeårige stortingsrepresentant og kommunalpolitiske talsperson Heidi Greni til NRK.

Senterpartiets Heidi Greni går hardt ut mot ordførerne i de åtte storkommunene som har rykket ut mot regjeringen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er jo opptakten til denne saken som handler om overkjøring av lokaldemokratiet i Søgne og Songdalen. Når ordføreren i Bærum snakker om at regjeringen opptrer respektløst, så var det jo tvert imot den forrige regjeringen som opptrådte slik da de to kommunene ble tvangssammenslått med Kristiansand, fortsetter hun.

Tidligere i dag gikk den politiske ledelsen i det såkalte storbynettverket til KS sammen om å kritisere regjeringen for beslutningen om å tillate folkeavstemning om kommuneoppløsning i Kristiansand.

I en felles uttalelse slo Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Bærum og Drammen fast at regjeringen straks må avslutte utredningen om Kristiansand kommune igjen skal deles.

«Det er en uakseptabel overkjøring av lokaldemokratiet», heter det i uttalelsen.

–Meningsløst

Blant dem som stiller seg bak oppropet er sju av åtte fra Arbeiderpartiet. Det gjelder blant annet byrådslederne Raymond Johansen i Oslo, Roger Valhammer i Bergen og ordfører Rita Ottervik i Trondheim.

Ottervik bruker ord som «oppsiktsvekkende» og «meningsløst» når hun beskriver situasjonen i Kristiansand.

– Ikke minst har jeg tenkt på ordføreren i Kristiansand, som står i litt av en kamp. Men han skal vite at her støtter vi han landet rundt, sier hun til NRK.

Ottervik understreker at hun verken er tilhenger av tvangssammenslåing eller tvangsoppsplitting.

– Jeg mener at her må man ha respekt for lokaldemokratiet, sier Ottervik, som får svar på tiltale fra Senterpartiet:

– Det er ikke snakk om å tvangsoppløse en kommune, selv om den ble tvangssammenslått. Dette handler om å la innbyggerne i Søgne og Songdalen få si sin mening. Det kan bli tre utfall: Begge kan si ja til løsrivelse eller nei til løsrivelse, eller de kan trekke hver sin slutning, sier Greni.

Respektløst

Ordfører Lisbeth Hammer Krogh (H) er den eneste av storbytoppene som ikke representerer Arbeiderpartiet.

Hun kaller saken oppsiktsvekkende.

– Denne saken er grunnleggende prinsipiell, og derfor er den så alvorlig. At en regjering kan overstyre et demokratisk fattet vedtak av bystyret i Kristiansand, det høyeste organet, slik kan vi bare ikke ha det i norsk forvaltning.

– Dette opplever jeg som respektløst, legger hun til.

Ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand leder storbynettverket til KS. Men kritikken møter liten forståelse hos Senterpartiet.

– Jeg er overrasket over ordlyden og tonen. Senterpartiet har gått til valg på denne saken, så dette kan umulig komme som noen overraskelse på noen av ordførerne. Dette forundrer meg noe helt enormt, sier Greni.

Slår ring om Støre

Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre har måttet tåle kraftig kritikk fra partifeller på Sørlandet for håndteringen av saken. Når han besøker Kristiansand på mandag, må han forberede seg på tydelig tale.

– Det blir å formidle at dette har skapt utrolig mye frustrasjon hos oss. Vi må ha en runde på hvordan det kunne skje, men ellers så må vi jo tenke på hvordan vi kan komme videre, sier ordfører Jan Oddvar Skisland til NRK.

Men blant Senterpartiets folk får Ap-lederen de aller beste skussmål for håndteringen av saken.

– Han har gjort en meget god jobb og har stått opp for lokaldemokratiet, sier Greni.

Først utpå dagen i går ble det avklart at statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Kristiansand før sommeren.

Det skjer på mandag.

Han slo fast overfor NRK i går at regjeringens beslutning ligger fast. Det samme budskapet ble gjentatt fredag av partisekretær Kjersti Stenseng i en tekstmelding til Aftenposten.

– Beslutningen er fattet, prosedyrene og prosessen for det er kommunalministeren ansvarlig for, skriver hun.