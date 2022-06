Støre til Kristiansand etter kommunebråk

Statsminister Jonas Gahr Støre drar til Kristiansand for å møte ledelsen i Kristiansand og Agder Arbeiderparti på mandag.

Regjeringens beslutning om folkeavstemning i Søgne og Songdalen har satt sinnene i kok i Kristiansand Ap. De frykter for skjebnen til den sammenslåtte storkommunen og mener regjeringens håndtering står til stryk.

Leder Helge Stapnes i Kristiansand Ap er fornøyd med at Støre kommer.

– Vi har bedt ham komme til Kristiansand så snart han hadde anledning. Og vi setter veldig stor pris på at han kommer på mandag, sier Stapnes til NRK.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) skal også til Kristiansand mandag, men de to skal ha møter uavhengig av hverandre.

Mener Sp har presset Ap

I 2020 ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen til én storkommune med 110.000 innbyggere.

Motstanden har vært spesielt stor i Søgne.

Det vakte sterke reaksjoner da regjeringen lovte Søgne og Songdalen folkeavstemning om kommuneoppløsning i 2023.

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap) har vært kritisk til å reversere sammenslåingen. Han mener Ap har latt seg presse av Sp.

Støre: – Åpent spørsmål

Støre sa tidligere torsdag at det er kommunalministeren som har ansvar for denne saken.

– Vil Arbeiderpartiet kunne snu i denne saken og lytte til partifellene i Kristiansand?

– Saken er besluttet i regjeringen og nå følger kommunalministeren opp saken, sa Støre.

– Skjønner du reaksjonene?

HAR ANSVARET: Støre sier det er kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) som har ansvaret for å følge opp saken. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

– Ja, jeg forstår at det er engasjement rundt dette. Vi har arbeidet godt for å utvikle kommunale tilbud, og så får vi se hva resultatet blir. Dette er jo en sak som skal avgjøres basert på holdningene i disse to kommunene, og det er jo et åpent spørsmål, svarte Støre.

Til nå har kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sagt at det kun er innbyggerne i Søgne og Songdalen som skal stemme over om de vil løsrive seg fra Kristiansand.

I et Teams-møte før helgen med kommunale ledere i Kristiansand åpnet likevel Gjelsviks statssekretær Ole Gustav Narud (Sp) for en annen løsning.