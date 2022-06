KS storbynettverk reagerer sterkt på regjeringens overprøving av kommunale vedtak KS Storbynettverk mener regjeringen straks må avslutte utredningen om Kristiansand kommune skal deles. Det er en uakseptabel overkjøring av lokaldemokratiet. Det er også et oppsiktsvekkende brudd med Hurdalsplattformen, som har knyttet et nasjonalt vedtak om oppløsning til at kommunestyret selv ber om det. Kristiansand bystyre har gjort vedtak om at kommunen ikke ønsker å få reversert kommunesammenslåingen fra 2020. KS Storbynettverk reagerer sterkt på at regjeringen ikke bare bestemmer at det skal gjennomføres folkeavstemning, men også at den på forhånd signaliserer at bystyrets konklusjon ikke betyr noe som helst. Dersom staten hopper bukk over bystyret og faktisk tvangsoppløser kommunen, er det heller ikke i tråd med tillitsreformen, som signaliserer økt tillit til lokaldemokratiet. KS Storbynettverk ser med bekymring på hva en mulig kommunedeling vil medføre av unødvendig ressursbruk, produksjonstap, belastninger på arbeidsmiljøet, rekrutteringsutfordringer og kompetanseflukt.