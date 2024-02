– Sånn er demokratiet, nå har folket talt. Og det skal vi respektere.

Ordene tilhører Elias Holmen Berg. Han er kun 16 år gammel, men har engasjert i kampen om å gjøre Søgne til egen kommune igjen.

Fredag kveld måtte han innse at hans første politiske kamp endte i tap.

Flertallet i både Søgne og Songdalen ønsker å bli værende i storkommunen Kristiansand.

Dårlig stemning på valgvaken til «Vi som vi ha Søgne kommune tilbake» etter at resultatene av de digitale stemmene ble presentert. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Resultatet er et tydelig signal til regjeringen, som skal ta den endelige avgjørelsen.

– Vi har tapt, men likevel vunnet. Vi har klart å få tilbake lokaldemokratiet i Søgne, og det synes jeg vi skal være fantastisk fornøyd med, sier Holmen Berg.

Skylder på uthaling

Sigurd Berg Aasen hadde et håp om å få bruk for Søgnes gamle kommunevåpen. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Sigurd Berg Aasen har ledet gruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake». Han tar nederlaget med fatning. Men han mener bystyret i Kristiansand har bedrevet uthalingstaktikk, slik at folkeavstemningen kom så sent som mulig.

– Undersøkelsene har vist at vi hadde flertall tidligere, sier Berg Aasen.

Ordfører i Kristiansand Mathias Bernander reagerer på Berg Aasens beskyldninger om uthalingstaktikk.

Ordfører i Kristiansand Mathias Bernander er fornøyd med resultatet etter folkeavstemningen. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

– Jeg er uenig i det. Kristiansand kommune har håndtert saken når den har ligget på vårt bord, sier Bernander.

– Men dere prøvde å stanse saken så ofte dere kunne?

– Vi sa nei til folkeavstemning fordi vi ikke mente det var riktig virkemiddel til en slik avgjørelse.

Ordføreren peker også på at regjeringen har fått endret loven for å få gjennomført en rådgivende folkeavstemning.

– Vi har hatt flertallsvedtak i det folkevalgte organet vårt, som er kommunestyret. Det er ikke uthaling, det er demokratiet det, sier Bernander.

Mener demokratiet er styrket

Trygve Slagsvold Vedum møtte innbyggere i Søgne, da han gjestet bygda sommeren 2022. Her er det Gunvor Johansen som sa tydelig ifra til Senterparti-lederen hva hun mente om saken. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum lovet før valget i 2021 at kommuner som ville løsrive seg, skulle få lov til det om de kom til makta.

– Vi kommer til å legge til rette for det i regjering, sa Vedum den gangen, som mente at kommunestyrene ikke kunne overkjøre det lokalt.

Gro Anita Mykjåland (Sp) sitter på Stortinget fra Agder. Den tidligere Iveland-ordføreren mener ikke partiet har vært med på å trekke landsdelen gjennom en prosess som kan vise seg ikke å ha vært nødvendig.

Gro Anita Mykjåland (Sp) mener folkeavstemningen har styrket demokratiet. Her er hun i samtale med Høyres Ismail Mahammed. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

– Jeg mener folkeavstemningen har vært nødvendig. Jeg vil også påstå at vi ikke kommer til å være der vi var etter kvelden i kveld.

– Hvordan da?

– Innbyggerne har atter en gang fått mulighet til å si sin mening. De har fått en bekreftelse på at regjeringen vil lytte til flertallet i disse gamle kommunene. Demokratisk sett så har vi kommet ett skritt videre etter i kveld.

NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand var gjest i vår sending gjennom hele valgkvelden og valgnatta. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand mener valgdeltakelse på 82 prosent i Søgne og 72 prosent i Songdalen gir denne folkeavstemningen legitimitet til resultatet.

– Dette har vært en fest for demokratiet. Denne saken har engasjert, og det har blitt mobilisert. Dette er folkets vilje, og det er bra for veien videre at resultatet har legitimitet i befolkningen, sier Sand.

Motivert for mer politikk

Elias Holmen Berg har fått mersmak på demokratiet. Selv om denne saken har medført en bratt læringskurve for 16-åringen.

– Jeg har jo ikke engasjert meg i politikk før nå. Men dette har vekket noe i meg, sier han.

– Hvordan skal dere nå samle Søgne etter dette?

– Jeg tror det skal gå greit. Vi er en bygd som har sterke meninger, men vi er nødt til å samle oss og respektere flertallet.