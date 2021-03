Frykter at flere tusen vil fly ut av Norge i påskeferien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen varslet tidligere denne måneden at alle som reiser på unødvendige fritidsreiser til utlandet må på karantenehotell ved hjemreise.

I går skjerpet regjeringen regelen ytterligere. Nå må personer som regnes som en unødvendig utenlandsreise tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

Dette sier helse- og omsorgsminister Bent Høie om påskeferien. Du trenger javascript for å se video. Dette sier helse- og omsorgsminister Bent Høie om påskeferien.

Usikkert om påsken

Det er uklart hvor mange nordmenn som har planer om å trosse regjeringens reiseråd og feriere utenlands.

NRK har vært i kontakt med flyselskapene Norwegian og SAS. De ønsker ikke å gi ut tall på bestillinger for påsken.

– Bookingtallene våre er ekstremt mye lavere enn en vanlig påske, og det er også antall flyvninger, sier John Eckhoff, pressesjef i SAS, til NRK.

Han sier selskapet opererer med et minimumstilbud innenlands og utenlands. SAS flyr regulære flyvninger til København, Arlanda og London. De har i tillegg noen flyvninger til typiske feriedestinasjoner som Las Palmas, Alicante og Malaga.

John Eckhoff, pressesjef i SAS. Foto: SAS

Eckhoff legger til at de ser at reiseråd og restriksjoner i endring fører til at folk bestiller tettere opp mot avreise.

– Det oppdemmede behovet for reising materialiserer seg ved relativt kraftig økning i booking mot sensommer og høsten – riktig nok fra et lavt nivå.

Norwegian sier at de opplever at det er mange som vil reise med fly i påsken, men at det er på et helt annet nivå enn tidligere år før pandemien. De mest populære rutene er til Nord-Norge, i tillegg til reiser mellom de store byene i sør, som Oslo til Bergen og Oslo til Trondheim.

Charlotte Hombergh Jacobsson, kommunikasjonssjef i Norwegian. Foto: Norwegian

– Alicante og Malaga er også populære, sier Charlotte Holmbergh Jacobsson, kommunikasjonssjef i Norwegian.

Anslo over 20.000 utenlandsreiser i påsken

– Påsken er tradisjonelt sett en veldig sterk utferdsperiode. Nå er vi preget av koronapandemi. Det kommer ikke til å være like mangen i år, men det kommer nok til å bli en økning kontra det vi har sett de siste par ukene.

Gaute Skallerud Riise, direktør i trafikkutvikling i Avinor. Foto: Avinor

Det sier Gaute Skallrud Riise, direktør i trafikkutvikling i Avinor, om forventet reising fra norske lufthavner i påsken.

Avinor har utarbeidet en prognose for påskedagene fra 26. mars til 6. april, som anslo at 21.487 personer vil fly ut av landet.

Denne prognosen ble riktignok utarbeidet før regjeringens siste pressekonferanse, og Avinor sier det er grunn til å tro at tallet kan bli redusert vesentlig. Avinor kan ikke si noe om formålet for de reisende, og de omfatter også reisende som er bosatt i utlandet.

Flest kom fra Nederland

Trafikktall fra Avinors flyplasser for forrige uke, viser at 8914 personer fløy ut av landet, mens 7081 fløy inn. Det er en reduksjon på mellom 95 og 96 prosent, sammenlignet med samme uke i 2019.

Den største andelen som kom til Norge fløy fra Nederland (1141 personer), etterfulgt av:

Tyskland (882 personer)

Polen (820 personer)

Danmark (747 personer)

Det var flest passasjerer på flyavgangene til Polen (1692 personer), etterfulgt av:

Tyskland (1206 personer)

Nederland (1108 personer)

Danmark (925 personer)

NRK har ikke oversikt over hvor mange av disse som er nødvendige eller unødvendige reiser.

Høies bønn: – Avlys utenlandsturen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at han er opptatt av at alle som reiser ut av Norge nå, må være klar over at det vil være obligatorisk karantenehotell når de kommer tilbake, og de har vært på en unødvendig utenlandsreise.

Regjeringen fryktet utenlandsreiser i påsken. Dette også var en av grunnene til at de strammet inn reglene nå før påsken.

Høie ber nå folk om å avlyse planlagt utenlandsferie i påsken. Foto: Kamilla Marie Johnsen

– Både for å forhåpentligvis redusere antallet som reiser, men også sikre oss enda bedre kontroll når de kommer tilbake, seier Høie.

Han har en klar melding til dem som har tenkt seg på påsketur til utlandet.

– Hvis en nå har tenkt seg å reise på en fritidsreise til utlandet, så er min beskjed at det bør man avlyse.

Reiser du til Sverige i påsken, må du også på karantenehotell.

Vil utvide kapasiteten

Ullensaker kommune, kommunen der Oslo Lufthavn Gardermoen er plassert, jobber nå med å få utvidet kapasiteten på karantenehotell.

– Per i dag har vi en kapasitet på om lag 1600 rom. Vi er dialog med flere hoteller nå, og har håp om at vi ganske snart kan få utvidet kapasiteten til om lag 2400 rom, sier Gunhild Grimstad-Kirkeby, kommunaldirektør for Helsevern og sosial omsorg i Ullensaker kommune.

Les også: Kun litt over halvparten av dem som ankommer Norge tester seg for korona

Hun forteller til NRK at de jobber kontinuerlig med å legge til rette for økt kapasitet ut over dette.

– Vi har også et godt samarbeid med Oslo kommune, og vi er i dialog med dem for å se på mulighetene for å få tilgang på ytterligere kapasitet, i tilfelle det blir nødvendig.

Grimstad-Kirkeby sier at det kan bli krevende om tallet på reisende øker.

– Hvis det blir en eksplosiv økning i antall reisende så kommer det til å bli veldig krevende for oss. Vi er i samtaler med flere hoteller for å ha en beredskap for dette, i tillegg til at vi har god dialog med Oslo kommune med tanke på bistand fra dem om det skulle oppstå kapasitetsproblemer hos oss.