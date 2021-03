Mæland: Reiseaktiviteten er framleis for stor – trass i strenge restriksjonar

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Til dei nordmennene som har synst at det har vore greitt å reisa på ferie til utlandet no, vil eg seia at det ikkje er greitt lenger. Det er unødvendig å reisa på ferie til utlandet, sjølv om du tar karantene etterpå. No synest eg at vi alle skal stilla solidarisk opp.

Det sa statsminister Erna Solberg i ein pressekonferanse 27. januar.

Med dette innførte regjeringa dei strengaste reisetiltaka sidan mars i fjor for å hindra spreiing av nye virusvariantar.

– I praksis blir grensa stengd for alle som ikkje bur i Noreg, sa Solberg.

Over 40.000 har reist til utlandet

Reiserådet for nordmenn er klart: unngå utanlandsreiser, men det er framleis folk som har reist til utlandet.

Totalt har over 40.0000 reist utanlands dei fem vekene etter grensa stengde, viser tal som NRK har henta inn frå Avinor. Sjå heile tabellen lengst ned i saka.

Regjeringa ber folk om å unngå utanlandsreiser som ikkje er nødvendige. Foto: Roy Pettersen / NRK

Samanlikna med dei same vekene i fjor, viser tala ein gjennomsnittleg nedgang på 96 prosent for alle utanlandsdestinasjonar frå norske flyplassar.

Samstundes er det nokre land som skil seg ut.

Qatar med nedgang på 84 prosent

Serbia har ein nedgang på 70 prosent, noko som er langt unna snittet på 96. Tyrkia har ein nedgang på 76 prosent, og Emiratane har ein nedgang på 83 prosent.

Også Qatar er eit godt stykke unna snittet på 96 prosent, med ein nedgang på 84 prosent.

Muhammad (29) var ein av dei som landa på Gardermoen med eit fly frå Qatar i dag. Via Qatar kom han med eit fly frå Somalia.

Muhammad besøkte si sjuke mor i Somalia. – Eg meinte det var nødvendig, seier han. Foto: Roy Pettersen / NRK

– Eg måtte besøka mor mi som var veldig sjuk. Så eg har vore der i tre veker. Vi må jo følgja reglane, men eg meinte det var nødvendig å reisa og besøka ho. Elles hadde eg ikkje reist, seier han.

No skal han ti dagar i karantene.

– Sånn er det berre. Det er jo for å beskytta andre, seier han.

Meiner nordmenn reiser for mykje

Å reisa for å besøka sjuke slektningar, er eit døme på ei nødvendig reise, ifølgje justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Samstundes meiner ho generelt sett at nordmenn reiser for mykje.

– Eg synest tala framleis er høge, gitt kor strengt det er. Vi ser også at fleirtalet av dei som reiser ut og inn er folk som er busett i Noreg, seier ho.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland fortel at reiseaktiviteten er stor, trass i strenge restriksjonar. Foto: Roy Pettersen / NRK

Ho oppmodar til å ikkje reisa ut av landet for fritidsreiser, og ber folk å tenkja gjennom om planlagde reiser ut av landet er nødvendig akkurat no.

Vurderer endå strengare reglar

Alle som kjem med fly frå utlandet blir testa med hurtigtest – som har ein viss feilmargin.

– Ein hurtigtest vil du få svar på etter ein ca. 15 til 20 minutt, seier Peder Anker, medisinsk ansvarleg på Gardermoen.

Peder Anker er medisinsk ansvarleg på Gardermoen. Foto: Roy Pettersen / NRK

Litt under ein prosent testar positivt. Passasjerar frå Storbritannia, Sør-Afrika og nokre andre land må i tillegg ta ein grundigare prøve som blir sende til eit eksternt laboratorium.

Og alle skal altså i ti dagars karantene – anten på hotell eller i eigen heim.

Med påsken for døra vurderer no regjeringa å stramma inn desse reglane.

– For å sikra oss at karantenen blir halden, kan vi gjera det ved å sørgja at alle som har reist ut, og trossa vårt reiseråd, må på karantenehotell. Det er noko vi vurderer for å vera heilt trygg på at karantenen blir gjennomført, seier Mæland.

Talet på avreiste passasjerar frå Avinors lufthamner til utlandet i veke 5-9 Land 2020 2021 Endring Endring % Polen 70130 6439 -63691 -91 % Nederland 74851 5493 -69358 -93 % Tyskland 79908 4922 -74986 -94 % Danmark 115260 4220 -111040 -96 % Tyrkia 15700 3234 -12466 -79 % Storbritannia 121512 2987 -118525 -98 % Sverige 72959 2721 -70238 -96 % Qatar 13469 2152 -11317 -84 % Forente arabiske emirater 11041 1927 -9114 -83 % Frankrike 26123 1240 -24883 -95 % Finland 24433 1136 -23297 -95 % Spania 106643 883 -105760 -99 % Serbia 2624 799 -1825 -70 % Latvia 13903 780 -13123 -94 % Litauen 17096 411 -16685 -98 % Estland 4863 324 -4539 -93 % Ukraina 478 258 -220 -46 % Færøyene 448 211 -237 -53 % Slovenia 30 30 Tsjekkia 4446 23 -4423 -99 % Grønland 23 23 Kapp Verde 1296 18 -1278 -99 % Sveits 14290 10 -14280 -100 % Irland 4542 5 -4537 -100 % Østerrike 12669 4 -12665 -100 % Hviterussland 3 3 Italia 7020 2 -7018 -100 % Singapore 2 2 Luxembourg 1 1 Island 9626 -9626 -100 % Ungarn 8955 -8955 -100 % Thailand 17991 -17991 -100 % USA 16053 -16053 -100 % Belgia 15457 -15457 -100 % Portugal 7608 -7608 -100 % Russland 4838 -4838 -100 % Romania 1082 -1082 -100 % Marokko 896 -896 -100 % Pakistan 886 -886 -100 % Egypt 770 -770 -100 % Kypros 578 -578 -100 % Mexico 291 -291 -100 % Vietnam 246 -246 -100 % Saudi-Arabia 12 -12 -100 % Seychellene 12 -12 -100 % Canada 8 -8 -100 % Ghana 6 -6 -100 % Algerie 3 -3 -100 % Nigeria 1 -1 -100 % Cuba 1 -1 -100 % Totalsum 901024 40258 -860766 -96 % Talet på avreise passasjerar frå Avinors lufthamner til utlandet i veke 5–9