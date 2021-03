Kun litt over halvparten av dem som ankommer Norge tester seg for korona

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Andrijana Mijatovic med gul engangsfrakk og plastvisir er noe av det første som møter deg hvis du ankommer Norge på Oslo lufthavn Gardermoen i disse dager.

I hånden har hun en trepinne med en bommulsdott på enden, og den skal langt ned i nesen på passasjerene. For ett år siden var det eksotisk, nå har disse testene blitt hverdagskost.

– Jeg utfører koronatesten på passasjerene. Alle som kommer til Norge. De tar en test, så drar de hjem. Noen synes det er litt ubehagelig, andre klarer seg bra, sier Mijatovic.

Men ikke alle blir testet av slike som Mijatovic på grensen.

Så mange tester seg ikke ved ankomst

NRK har hentet ut tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). De viser at totalt 20 000 personer reiste inn i Norge i uke 9. Den siste ukerapporten fra FHI, viser at kun seks av ti gjennomfører koronatest på grensestasjonen ved ankomst.

Der kommer det også frem at litt mer enn syv av ti med norsk identitetsnummer testet seg ved ankomst i slutten av februar og starten av mars, mens bare litt mer enn fire av ti tok en ny test etter syv dager. Det til tross for at det er krav om test også den syvende dagen etter innreise for alle som har innreisekarantene og ikke bor på karantenehotell.

Støre reagerer

– Jeg synes vi får for mange fortellinger om at folk kommer til grensen og reiser videre inn i Norge uten at det er testet på skikkelig vis.

BEKYMRET: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er for mange historier om folk som ikke blir testet.

Det sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Han sier også at det er for mange historier om at folk er testet og reiser videre, men der det senere viser seg at de har smitte.

Beredskapsministeren svarer

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier myndighetene tar historiene som Støre opp på største alvor. Samtidig sier hun at det er en forklaring på hvorfor bare rundt halvparten som ankommer Norge tester seg.

UNNTAK: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) forklarer manglende testing med forskjellige testregimer for forskjellige yrkesgrupper. Foto: Tore Tollersrud / NRK

– Forklaringen er at for dagpendlere fra Sverige og Finland gjelder et annet testregime. For helsearbeidere gjelder andre regler. De er underlagt testregimer hvor de tar jevnlige tester, men da ikke på grensen, også er det slik her på Gardermoen er en tredel av unntakene er barn som ikke skal testes.

– Har vi god kontroll når så mange ikke blir testet?

– Jeg føler vi har bygget et veldig strengt regime både til hvem som kan reise inn, begrunnelsen for det, og jeg tror at mange føler at reglene er veldig strenge, sier Mæland før hun avslutter:

– Men det er klart det er krevende å håndheve dette, og det skjer mange endringer hele tiden. Det er ikke et perfekt system, men alle gjør så godt de kan.

Mæland sier hennes inntrykk er at alle som skal testes gjør dette, og følger de reglene de skal.