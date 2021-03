Støre kritisk til grensekontrollen i spørretimen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Har vi kontroll, spør partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet Erna Solberg i Stortingets spørretime.

Han viser blant annet til at fire av ti ikke tar koronatest når de ankommer Norge, og eksempler på at innreisende har forlatt innreisestedet, og senere fått positivt prøvesvar.

Statsministeren svarer grensekontrollregimet til Norge er godt, men ikke perfekt.

– Det er et krevende regime, vi har Europas lengste grense til Sverige, og har begrenset antallet steder man kan krysse grensen. Rapporter om eventuelle hull ettergår vi, svarer Solberg.

Hun sier at regjeringen nå jobber med en hjemmel om å pålegge de som ankommer Norge å vente på prøveresultatet på innreisestedet.

Åpner for russisk vaksine – hvis den blir EU-godkjent

Og at de har innført pålegg om karantenehotell for mennesker som har vært på fritidsreiser.

– Når er det statsministeren vil kunne si at vi har et system som fungerer for et land med lange, åpne grenser, spør Støre.

Han påpeker at Norges lange grenser har vært et faktum i begynnelsen av pandemien, at de er det nå, og vil være det etter pandemien.

Solberg svarer at regjeringen har fulgt de faglige rådene som er blitt gitt om grensekontroll og testkapasitet.

– Da det muterte viruset kom i omløp fikk vi nytt råd, og etablerte testing på grensestasjonene, og innreiseregister. Vi har laget et stort apparat for å følge opp alle som kommer inn over grensen, sier statsministeren.

Sputnik ikke tilgjengelig før juni

Støre spør også om Norge har tatt kontakt med Russland, om å få doser av den russiske vaksinen til Norge.

Solberg sier Norge ikke har hatt direkte kontakt med Russland om vaksinen.

– Det er ikke på kort sikt mulig å vaksinere flere i Europa med den russiske vaksinen. Men vi er åpne for å kjøpe den russiske vaksinen dersom den blir godkjent, sier Solberg.

Hun understreker at de ikke ønsker å kjøpe en vaksine som ikke er godkjent i EU.

Også Marit Arnstad i Sp spør om Norge vil ta et eget initiativ til å kjøpe vaksinen fra Russland.

– Det vi så langt vet om Sputnik-vaksinen er at de ikke har noe tilgjengelig for salg før juni. Det er på et tidspunkt hvor våre estimater er at Norge har høy grad av vaksinering, sier Solberg.

Hun sier at Norge helst vil kjøpe Sputnik-vaksinen gjennom EUs felles innkjøpsordning, dersom den blir godkjent.

Nye tiltak i hele landet

I spørretimen stilles det også spørsmål ved norsk intensivkapasitet.

Tirsdag innførte regjeringen nye og strengere smittetiltak i hele Norge. Blant annet kommer den nasjonale skjenkestoppen tilbake, og regjeringen råder til å ha maks to gjester på besøk.

En meter blir til to meter, ifølge de nye reglene som trer i kraft natt til torsdag.

Næringsdrivende i kommuner med mindre smittetrykk reagerte kraftig på tiltakene.

I Stortingets spørretime får Solberg spørsmål om hva regjeringen vil gjøre for å hjelpe bedriftene.

Hun sier regjeringen er forberedt på å hjelpe bedriftene som sliter som følge av de nye tiltakene.

Hadde bursdagsfeiring med 14 personer

Forrige uke ble det kjent at statsministeren brøt sine egne anbefalinger da hun inviterte til sushi-kveld på Geilo i vinterferien. Anledningen var 60-årsdagen til Solberg.

To kvelder var familien til Solberg samlet. Både på restaurant uten hedersgjesten til stede, og i leiligheten statsministeren leide på Geilo.

14 personer fra ulike husstander var med på festlighetene den helgen.

Overfor NRK har statsministeren lagt seg flat og beklaget bursdagshelgen.

Hun har selv sagt at 14 gjester var for mange, og at de ikke skulle vært mer enn ti deltakere på middagen på restauranten. .

– Jeg har ingen unnskyldning. Jeg kan bare beklage, sa Solberg.