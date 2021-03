Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie varsler på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag at regjeringen nå ser seg nødt til å innføre tiltak over hele landet etter råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

– Nå anbefaler de oss å stramme inn over hele landet fordi det oppstår utbrudd nye steder og situasjonen er mer uoversiktlig, sier Høie.

– Vi vet det vil vekke reaksjoner på de stedene der det knapt har vært smittetilfeller, men vi må gjøre dette. Vi ser at den engelske virusvarianten dukker opp på steder det knapt har vært smitte tidligere.

Skjenkestopp og to meters avstand

Det betyr blant annet nasjonal skjenkestopp og råd om maks to gjester på besøk.

– Vi anbefaler nå maks to gjester på besøk. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk, sa Høie.

En meter blir nå til to meter. De du nå har holdt minst en meter avstand til, må du nå holde to meter avstand til.

I tillegg forbys innendørs idrett med unntak av for profesjonelle utøvere, treningssentre og svømmehaller stenges, men kan ha åpent for innbyggerne i kommunen, for rehabilitering, individuell trening og behandling. Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir også stengt.

Gjelder i påskeferien

Helseministeren understreker at tiltakene som trer i kraft fra midnatt natt til torsdag og gjelder til 12. april, ikke erstatter de lokale tiltakene.

De nye nasjonale tiltakene gjelder også i påskeferien – uansett hvor den tilbringes.

– Anbefalingen om å ha bare to på besøk og holde to meters avstand gjelder både hjemme og på hytta. Hvis du bor på et sted som fraråder besøk hjemme, bør du heller ikke ha besøk der du tilbringer påsken, sier Høie

Anbefalingen om å unngå unødvendige reiser i Norge gjelder også i påsken. Reiser til utlandet frarådes, med mindre det er strengt nødvendig.

– Det aller viktigste i påsken er at vi resier så lite som mulig, og møter så få som mulig, for å hindre at smitten sprer seg, sier Høie.

Helseministeren varslet også at regjeringen ikke lenger kanlegge fram en plan for gjenåpning av samfunnet i slutten av mars. Statsministeren vil redegjøre for dette i Stortinget over påske.

– Vi har tidligere varslet at vi trolig kommer til å legge fram den langsiktige planen for gjenåpningen av landet i slutten av mars. Det kan vi ikke gjøre slik smittesituasjonen er nå, men arbeidet med planen er i full gang, sier Høie.

– Statsministeren har derfor bedt Stortinget om å få komme og redegjøre for smittesituasjonen og den langsiktige gjenåpningsplanen over påske.

Helsedirektør Bjørn Guldvog under pressekonferansen tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

Guldvog: – Bekymret for testkapasiteten

Helsedirektoratet og FHI har fulgt situasjonen nøye gjennom de siste dagene og ukene, og ventet med å innføre nasjonale tiltak fordi det har vært viktig å se effekten av det som allerede har vært iverksatt.

Det er flere grunnen til at de mener tidspunktet nå er inne, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– De tiltakene vi satte inn for noen uker siden har hatt effekt, men de er ikke tilstrekkelig til å stanse økningen i smitte med de nye virusvariantene som vi har nå, sier han og fortsetter:

– Nå ser vi at smitten øker og at det blir flere alvorlige syke innlagte på sykehus i flere deler av landet. Vi er også bekymret for kapasiteten til å teste og til å spore opp smitte.

Flere laboratorier melder at de nærmer seg grensen for hvor mange prøver de kan analysere, og flere kommuner melder om at de sliter med kapasitet til å spore opp de som har vært i kontakt med en som er smittet.

– Hvis kommuner ikke klarer å fange opp smitte, så skal det lite til for at vi mister kontroll og smitten sprer seg raskt. Derfor anbefaler vi å sette inn disse tiltakene, sier Guldvog.

FHI og Helsedirektoratet anbefaler også regjeringen å innføre disse tiltakene nå før påskeferien, fordi tidligere erfaring viser at smitten øker når folk har ferie.

– På den måten håper vi smitten øker mindre enn hva den har gjort de siste ukene.