Frp-topp Helge André Njåstad lekket sensitiv informasjon: Trekker seg fra alle verv

I seks år og frem til i fjor var Helge André Njåstad leder av Frps organisasjonsutvalg. Vervet kalles gjerne «skandalepolitisk talsperson» internt, og innebærer ansvar for å håndtere saker som gjelder brudd på Frps etiske regelverk.

De som sitter i utvalget skal ikke diskutere sakene de behandler med noen utenfor utvalget. Dette vedgår Njåstad overfor NRK å ha gjort gjentatte ganger.

– Jeg gjorde noe fryktelig dumt, og når det har blitt kjent for flere, så velger jeg å legge meg flat overfor partiet. Jeg synes det er rett å beklage overfor alle involverte om det som har skjedd, sier Njåstad.

Vil ha mer tid med sønnen

Ifølge ham selv er det én av årsakene til at han tirsdag informerer stortingsgruppen om at han trekker seg som finanspolitisk talsperson, parlamentarisk nestleder og sentralstyremedlem. Den andre er at han ønsker å tilbringe mer tid med sin ti år gamle sønn.

Njåstad ønsker ikke å gi navnet på hvem han delte informasjonen med, utover at det var en Frp-politiker med tillitsverv i partiet.

– Jeg hadde behov for å få litt andre øyne på vanskelige saker. Når man har dilemmaer å ta stilling til, kan det være greit å drøfte med noen man er fortrolig med. Jeg skulle ikke ha gjort det, og jeg skulle heller ikke ha delt dokumenter. Det var dårlig dømmekraft.

– Hvilke skriftlige dokumenter delte du?

– Noen dokumenter vi hadde for å diskutere saker. Heldigvis har de ikke kommet på avveie, og de vil ikke gjøre det heller. Likevel synes jeg det er riktig å legge seg helt flat.

Etter det NRK forstår kom saken opp etter at Njåstad i fjor høst ga seg som leder for utvalget. Den nye utvalgslederen, Alf-Erik Andersen, mottok da et tips om at Njåstad hadde delt sensitiv informasjon.

Andersen sier til NRK at de ser på Njåstads tillitsbrudd som svært alvorlig.

– Det er av en sånn karakter og alvorlighetsgrad at vi synes det er fornuftig at Njåstad nå trekker seg fra alle verv.

– Vurderingen min var gal

NRK er ikke kjent med fra hvilke disiplinærsaker Njåstad har delt fortrolig informasjon.

Blant sakene organisasjonsutvalget håndterte i fjor, var avsløringene knyttet til stortingsrepresentant Ulf Leirstein, som blant annet hadde foreslått trekantsex med en 15-åring. Samt en sak med påstander mot en nestleder i FpU om seksuell trakassering.

– 2018 var et svært hektisk år med mange krevende saker i organisasjonsutvalget. Jeg ønsket å gjøre det beste for alle, men ser at vurderingen min var gal. Jeg ønsker derfor å tre til side fra tillitsverv for å skåne partiet fra å måtte håndtere en sak som er blitt kjent av flere internt i partiet den siste tiden. I tillegg vet jeg at det beste er å legge kortene på bordet når først slike saker snakkes om og beklage fremfor at noen «avslører» dette senere.

Organisasjonsutvalgets konklusjon i saken utløste voldsom kritikk fra en rekke medlemmer av ungdomspartiet. Blant annet mente lederen i Hordaland FpU at Frp ikke tok seksuell trakassering på alvor.

– Ikke på grunn av reiseregningene

På nyåret skrev NRK flere saker om Helge André Njåstads reiseregninger. Blant annet om da han krevde refusjon fra Stortinget etter et møte med to bekjente i en hotellbar på Geilo, mens han var der på familieferie.

Han hevder disse sakene ikke har noen sammenheng med at han nå trekker seg:

– Jeg tok avgjørelsen lenge før den saken kom, men det har ikke vært noe hyggelig å ha et slikt fokus knyttet til min reiseaktivitet. De siste månedene har vært tøffe. Samtidig så tror jeg at det er bedre å stå oppreist og svare for de dumme tingene man gjør. Jeg er ikke feilfri, verken som politiker eller som menneske.

PÅ TUR: Helge André Njåstad (t.h.) og hans rådgiver Magnus Birkelund ankommer Frps landsstyremøte på Gardermoen for to uker siden. På møtet sa Frp enstemmig ja til å slippe KrF inn i Solberg-regjeringen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ifølge Njåstad tok av avgjørelsen om å trekke seg fra alle verv allerede i fjor høst. Da ble partiledelsen også varslet.

– Jeg valgte å ta den konklusjonen selv, fordi jeg uansett ønsket mer tid med sønnen min.

– Så du fikk ikke beskjed fra ledelsen om å trekke deg?

– Nei, men jeg forstår jo at alvoret i en sånn sak er av en sånn karakter at det fort kunne bli konklusjonen. Men jeg har jo vært med såpass lenge, at her handlet det om å legge seg flat, samarbeide, og gjøre det beste ut av det. Jeg ser selv at jeg har gjort noe fryktelig dumt.

– Er det andre saker knyttet til din person enn det du har fortalt om nå, som bidrar til at du trekker deg?

– Nei, nå velger jeg å fortelle alt, så jeg tror ikke det er noe mer som ligger der.

Siv Jensen: Klokt at han trekker seg

Siv Jensen sier i en skriftlig uttalelse til NRK at Njåstad har begått et tillitsbrudd:

LANG KARRIERE: Her poserer Helge André Njåstad sammen med partileder Siv Jensen på Frps landsmøte i 2013. Den gang var han ordfører i Austevoll kommune i Hordaland. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

«Jeg har understreket at dette er svært alvorlig og at dette måtte få konsekvenser, og mener det er klokt av Njåstad å trekke seg. De som melder saker inn til organisasjonsutvalget skal være trygge på at utvalget behandler informasjonen fortrolig. Det er et tillitsbrudd overfor de involverte at informasjonen er delt med én person utenfor utvalget. På vegne av partiet vil jeg beklage overfor dem som har vært involvert i saker som det er lekket informasjon fra. Organisasjonsutvalget har nå fått en sikker og kryptert plattform for å bedre informasjonssikkerheten», skriver hun.

Har en rekke tunge verv

38-åringen har opparbeidet seg en imponerende CV etter bare drøye fem år på Stortinget.

Siden 2017 har han vært Frps finanspolitiske talsperson og partiets mann i forhandlingene om statsbudsjettet. Han er også 2. nestleder i Stortingets mektige finanskomité.

Da NRK i fjor avslørte at Ulf Leirstein hadde sendt PDF-filer med hardporno til en 14 år gammel gutt, rykket Njåstad også opp som parlamentarisk nestleder i Frps stortingsgruppe.

Han har også hatt en stigende stjerne i partiorganisasjonen, og er mangeårig sentralstyremedlem i Frp.

Alle disse vervene sier han nå fra seg med umiddelbar virkning.

Njåstad sitter igjen som menig folkevalgt på Stortinget. Fremover skal han sitte i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, som en av flere representanter for Frp.

Sett på som statsrådsemne

Fra 2013 til 2017 var han leder av kommunalkomiteen på Stortinget. At han som helt fersk stortingsrepresentant ble komitéleder vekket oppsikt, og vitnet om at han nøt stor tillit i partiledelsen.

Før han ble rikspolitiker satt Njåstad ti år som populær ordfører i Austevoll utenfor Bergen. Da han ble valgt første gang i 2003 var han 23 år gammel og med det Norges yngste ordfører noensinne.

Njåstad har en rekke ganger blitt trukket frem i mediene som en kandidat til å gå inn i regjeringen som statsråd for Frp.