Frp-topp sendte hardporno til 14 år gammel partifelle

NRK sitter med kopier av e-postene, som er sendt fra Leirsteins epost-konto på Stortinget:

I en epost NRK har kopi av, er det vedlagt 44 hardpornografiske bilder.

En annen e-post inneholder 11 pornobilder.

Sendte e-post: Leirstein distribuerte pornobildene via sin offisielle epostadresse på Stortinget. Foto: NRK

Mottakerne er unge gutter som var aktive i FpU i Østfold. En av dem var 14 år gammel, og under seksuell lavalder, da han fikk pornoen tilsendt.

Dette er ett av bildene som er sendt på epost fra Leirstein. Flere av de andre bildene har grovere motiv. Foto: Skjermdump

Leirstein: «...erkjenner at jeg har gått over streken»

NRK har forelagt Leirstein opplysningene i denne saken, og stilt ham en rekke spørsmål. Han har ikke svart konkret på spørsmålene, men har valgt å sende denne uttalelsen til NRK:

«NRK presenterer i dag en gammel sak hvor en anonym gutt, som da var 14 år gammel, forteller om blant annet eposter og tekstmeldinger fra meg med seksualisert innhold. Uten å kommentere alt som fremkommer erkjenner jeg at jeg har gått over streken, og det beklager jeg. Det var ikke min mening å krenke noen. Jeg var inne i en tøff periode og gjorde ting jeg ikke er stolt av. Både som privatperson og som folkevalgt er det uakseptabelt av meg. Jeg er lei meg for at jeg har vist dårlig dømmekraft. Jeg tar nå en timeout og stiller mine tillitsverv i bero», heter det i en epost fra Leirstein til NRK.

En likelydende melding ble lagt ut på hans Facebook-profil i dag.

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein la ut denne meldinga på sin Facebook-profil i dag. Foto: Skjermdump / NRK

Leirstein er ingen hvem som helst i Frp. Siden partiet gikk i regjering i 2013 har han vært en del av ledelsen i Frps stortingsgruppe, og siden 2015 har han vært parlamentarisk nestleder.

Siden 2011 har han også representert Frp i Stortingets justiskomié, etterhvert som partiets fremste justispolitiske talsperson. Han har sittet på Stortinget siden 2005.

– Ekstremt ubehag

Før jul traff NRK gutten som idag ønsker å fortelle sin historie anonymt. Han sier e-postene han mottok i 2012 føyde seg inn i det han opplevde som et mønster av uønsket seksuell oppmerksomhet fra Leirstein. Leirstein var på det tidspunktet stortingsrepresentant for Frp og medlem av justiskomiteen.

– Jeg følte et ekstremt ubehag rundt dette, men jeg turte ikke gå videre med det. Ulf hadde en slik posisjon som stortingsrepresentant, som førstemann på listen og i justiskomiteen, at han var Gud og urørlig for oss.

– Du var 14 år. Hvordan var det å få slike e-poster?

– Det var sjokkerende. Ulf hadde vært et forbilde. Du kan tenke deg å være ungdomspolitiker og få sånt fra en stortingsrepresentant. Det var overraskende og trist.

Limi: Helt fersk informasjon for partiet

Frps parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, sier til NRK at partiet fikk høre om saken via NRK og at han ikke har hørt noen rykter om dette tidligere.

– Vi skal selvfølgelig ta grundige samtaler med Leirstein, som har beklaga det som har skjedd, sier Frps parlamentariske leder, Hans Andreas Limi. Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Informasjonen om denne saken er helt fersk for oss. Vi fikk vite om dette via NRK i går. Det er en gammel sak fra 2012. Det er ikke en varslersak, men en anonym kilde som gir disse opplysningene. Det beste for oss hadde vært å få kontakt med vedkommende for å kunne få detaljer, sier Limi.

På spørsmål om hvilke konsekvenser saken vil få for Leirstein, svarer han at det er for tidlig å si noe om det, og legger til:

– Det er jo tross alt noe som ligger mange år tilbake i tid. Men det skal vi nå undersøke saken og dette må vi også få litt tid på å diskutere internt, sier han i Dagsnytt 18.

Limi oppfordrer de som har opplevd ubehagelige ting i partiet til å ta kontakt.

– Vi er veldig åpen for det. For vi er opptatt av at det skal være ryddige og ordentlige forhold for alle, uavhengig av hvilket nivå de er på, sier Limi.

Hans Andreas Limi, parlamentarisk leder i Frp, kommenterer saken overfor NRK før han går inn i Dagsnytt 18.

Frp-leder Siv Jensen er opptatt med Stortingets SSB-høring, og har foreløpig ikke kommentert saken. NRK har vært i kontakt med Østfold Frp, som henviser til Limi.

Sendte fra Stortinget

Alle de pornografiske e-postene er sendt fra Ulf Leirsteins e-postkonto på Stortinget.

Metadata i e-postene viser at de har passert gjennom Stortingets IP-adresser og epost-servere. NRK har vist metadata i e-postene til eksperter ved NORSIS:

– For meg så ser dette ut som en legitim e-post som kommer fra Ulf Leirstein. Den ser ut som den er sendt via Stortingets godkjente mailservere. Alt tyder på at dette er legitim e-post, sier IT-sikkerhetsekspert Vidar Sandland ved Norsk Senter for Informasjonssikring (NORSIS) til NRK.

Basert på den informasjon parlamentarisk leder Limi har om saken onsdag kveld, gir han følgende vurdering av Leirsteins handlinger i Dagsnytt 18:

– Det er klart at det er helt uakseptabelt å bruke stortingets epost til å formidle den type budskap. Det har også Leirstein beklaga på det sterkeste, sier han.

Kan være straffbart

Strafferettsekspert Erling Husabø ved Universitetet i Bergen sier spredning av pornografi til personer under 18 år har en strafferamme på 3 års fengsel.

– Hvis dette er pornografi er det et brudd på pornografibestemmelsen i straffelovens § 317c. Det er nok at pornografi overlates til en mindreårig person, sier Husabø til NRK.

Foreldelsesfrist for denne type saker er fem år, derfor er denne saken strafferettslig foreldet.

NRK har konfrontert Leirstein med påstanden om at det er straffbart å spre pornografi til personer under 18 år. Leirstein har ikke kommentert dette.