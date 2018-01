Kvinnen, som fikk tilbudet fra Leirstein, har valgt å dele innholdet i SMS-utvekslingen med NRK. Hun er idag ikke aktiv i Fremskrittspartiet.

Hun understreker at den den gang mindreårige gutten aldri ble med på trekant.

Den da 15 år gamle gutten understreker også overfor NRK at han aldri hadde sex med Leirstein. Han opplevde likevel hele situasjonen som veldig ubehagelig.

INGEN KOMMENTAR: Ulf Leirstein har ikke ønsket å kommentere den konkrete saken overfor NRK, men har tidligere beklaget at han har gått over streken. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Han foreslo rett og slett at kvinnen og Ulf og meg skulle møtes og ha sex. Jeg ble ikke konfrontert med dette direkte, og Leirstein spurte meg aldri direkte, men jeg fikk jo se SMS'en etterpå fordi den sirkulerte.

– Jeg må si det var veldig ubehagelig at en voksen stortingsrepresentant hadde planlagt seksuell omgang med meg og en voksen kvinne, sier gutten til NRK.

NRK avslørte onsdag hvordan Leirstein gjentatte ganger sendte pornografiske bilder til flere unge tillitsvalgte i FpU. En av mottakerne var på det tidspunktet 14 år gammel.

Leirstein: – Jeg har gått over streken

NRK har vist Ulf Leirstein tekstmeldingene, og i to dager søkt kommentar fra ham.

Leirstein har ikke ønsket å besvare noen av NRKs spørsmål i saken. Via Frps informasjonsrådgivere viser han til den samme uttalelsen han kom med onsdag:

«NRK presenterer i dag en gammel sak hvor en anonym gutt, som da var 14 år gammel, forteller om blant annet eposter og tekstmeldinger fra meg med seksualisert innhold. Uten å kommentere alt som fremkommer erkjenner jeg at jeg har gått over streken, og det beklager jeg. Det var ikke min mening å krenke noen. Jeg var inne i en tøff periode og gjorde ting jeg ikke er stolt av. Både som privatperson og som folkevalgt er det uakseptabelt av meg. Jeg er lei meg for at jeg har vist dårlig dømmekraft. Jeg tar nå en timeout og stiller mine tillitsverv i bero.»

Hevdet trekantsex med FpU-tillitsvalgt

NRK kjenner også til at Leirstein i 2012 sa til kvinnen som mottok tekstmeldingene at han har hatt trekantsex med en annen FpU-tillitsvalgt.

Den tillitsvalgte mannen var på dette tidspunktet over myndighetsalder. Ulf Leirstein var 38 år gammel, stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen.

– Har hørt noen rykter

NRK ble først kjent med opplysningene i denne saken i 2012. Opplysningene ble ikke publisert den gang, av hensyn til de unge aktørene i saken. I dag er vedkommende som var mindreårig, over myndighetsalder. NRK har også fått ny informasjon.

Fremskrittspartiets parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, sier først at NRKs opplysninger er helt nye for partiet.

– Hvis dette er riktig er det veldig alvorlige påstander som fremkommer. Men dette er helt nytt, så jeg vil nå be organisasjonsutvalget vårt om også å undersøke dette.

– Kjente noen i Fremskrittspartiet til at denne dokumentasjonen og disse tekstmeldingene eksisterte?

RYKTER: Fremskrittspartiet har hørt det parlamentarisk leder Hans Andreas Limi kaller rykter om tekstmeldingene NRK idag publiserer, men sjekket dem aldri. Foto: NRK

– Det har gått noen rykter, og dette er tilbake til 2012, og utover det så har ikke dette vært noen sak før det dukker opp nå. Derfor er det naturlig å be organisasjonsutvalget ta med dette i sin vurdering.

– Hvor lenge har dere kjent til disse ryktene?

– Det vet jo kanskje NRK best. Det var NRK som startet dette i 2012. Men det har aldri blitt noen sak ut av det, så det ligger altså så langt tilbake.

– Men sier du at dere kjente til ryktene og ikke har gjort noe med det?

– Nei, det har ikke vært noe sak å forholde seg til. Det har vært rykter som har gått, og i den grad det skulle være noen troverdighet i dette så regner jeg med at NRK hadde laget en sak på det tidligere. Men det har ikke vært en sak for oss å forholde oss til. Når det nå kommer, må organisasjonsutvalget se på dette også.

– Men du sier dette er helt nytt for dere. Samtidig sier du at dere har kjent til et rykte. Hvordan henger det sammen?

– Det har gått et rykte om at NRK Østfold har sittet på et opptak. Men NRK har aldri laget noen sak på det. Det har aldri blitt noe å forholde seg til. Jeg har ikke kjent til innhold i dette. Og ettersom det ikke har vært noen sak, regner jeg med at det heller ikke var troverdighet i det NRK hevdet å sitte på den gangen.

– Men dere har kjent til dette ryktet siden 2012?

– Ja altså det er jo lenge før min tid, men det har gått et sånt rykte.

– Burde dere ikke ha sjekket opp et sånt rykte?

– Nei, dette var noe NRK tydeligvis prøvde å lage en sak ut av, etter det har ikke dette vært relevant. At det nå dukker opp, og dere hevder at SMSene kan verifisieres, bidrar til at det er naturlig å be organisasjonsutvalget også ta med det i sin vurdering.

Ifølge Limi var SMS-utvekslingen mellom kvinnen og Leirstein tema da Frps organisasjonsutvalg møttes torsdag kveld.