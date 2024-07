Christian Tybring-Gjedde: – Ingen interesse av å fortsette en kamp om å forbli medlem

– Et parti som ikke er demokratisk også på innsiden, er uegnet til å forsvare demokratiet i Stortinget.

Det sier Tybring-Gjedde dagen etter det ble kjent at han er ekskludert fra Frp.

Han sier samtidig at han ikke har noen interesse av å anke avgjørelsen.

– Jeg ønsker et Frp som styres nedenifra og opp, ikke gjennom direktiver fra toppen, sier han videre.

Fylkesleder i Oslo Frp, Arve Lønnum, sier til NRK at Frp er «et åpent parti med stor takhøyde» og benekter at dette har blitt styrt fra toppen.

Anklager om partipolitisk korrupsjon

– Hva sier prosessen mot deg om ledelsen i partiet?

– Jeg passet ikke inn. Jeg var for sterk, tydelig og selvstendig. Og kanskje også på enkelte felter litt for analytisk, mener Tybring-Gjedde.

– Mener du Frp er et udemokratisk parti?

– I Frp avgjøres alle nasjonale saker av noen ytterst få. Verken Landsstyret eller sentralstyret som kollegium har reell innflytelse, mener Tybring-Gjedde.

Organisasjonsutvalget har konkludert med at utsagnene han kom med i forbindelse med nominasjonsprosessen i Oslo Frp, ikke samsvarer med å være medlem i partiet.

Tybring-Gjedde sa til TV 2 sent i juni at «innstillingen fra nominasjonskomiteen er et bestillingsverk og partipolitisk korrupsjon».

Tor Mikkel Wara og Simen Velle fikk listetoppen i Oslo på denne nominasjonen.

– Nå er nok, nok

– Han har gjentatte ganger, også etter formell advarsel fra organisasjonsutvalget i 2021, ikke respektert demokratiske prosesser og partivedtak. Det er derfor slått fast at vi ikke har tillit til at han skal representere Fremskrittspartiet.

Det sier organisasjonsutvalget leder Anni Skogman i en uttalelse på partiets egne sider.

Det var anklagene om politisk korrupsjon som skal ha vært «dråpen» for eksklusjonen.

– Etter en helhetsvurdering har vi derfor valgt å si at nå er nok, nok, slår Skogman fast i meldingen.

Tybring-Gjedde fikk en advarsel fra partiet i 2021 da han tilbød en ung kvinne med hijab en tusenlapp hvis hun tok den av.

Tybring-Gjedde vil møte som uavhengig representant på Stortinget ut stortingsperioden mot valget i 2025.

Han har mulighet til å anke utkastelsen i 14 dager.