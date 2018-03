Kilder til NRK: En av disse Frp-toppene skal trolig inn i regjeringen

Etter det NRK forstår ligger det an til at Per Sandberg (58) får overta Justisdepartementet permanent dersom han selv ønsker det. Han har siden onsdag vært fungerende justis-, beredskaps- og innvandringsminister etter at Sylvi Listhaug (Frp) gikk av. I tillegg skjøtter Sandberg inntil videre også sin vanlige jobb som fiskeriminister.

Opplysningene er basert på samtaler med en rekke sentrale kilder i regjeringspartiene Høyre, Venstre og Frp, med særlig vekt på Frp, de siste par dagene.

Sandberg sa denne uken at han var usikker på om han ønsker å bli fast justisminister, og begrunnet det med den negative oppmerksomheten rundt en voldshandling for 20 år siden.

Frp-nestlederen ble i 1997 dømt og ilagt en bot på 3.000 kroner for å ha skallet ned en asylsøker på en privat fest.

Disse kan overta fisken fra Sandberg

Dersom Sandberg lander på at han ønsker å bli Frps fjerde justisminister på fire og et halvt år, får han etter alle solemerker lov av Erna Solberg og Siv Jensen å bli det.

LES OGSÅ: Tre justisministre fra Frp borte på under fem år

Da kan de kommende endringene i regjeringen bli begrenset til å erstatte Sandberg som fiskeriminister. Etter det NRK erfarer har Frp hvertfall tre kandidater til å bli ny statsråd for fiskerisaker i Næringsdepartementet:

Helge André Njåstad (37) fra Austevoll, Hordaland

(37) fra Austevoll, Hordaland Harald Tom Nesvik (51) fra Ålesund, Møre og Romsdal

(51) fra Ålesund, Møre og Romsdal Kjell-Børge Freiberg (46) fra Hadsel, Nordland

Njåstad er Frps finanspolitiske talsperson og partiets mann i de årlige forhandlingene om statsbudsjettet på Stortinget. Han ble ordfører i fiskeri- og millionærkommunen Austevoll som 23-åring, og ledet fra 2013 til 2017 Stortingets kommunalkomité i sin første periode som stortingsrepresentant.

KANDIDAT: Helge André Njåstad. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Selv om han som nyslått ordfører i 2003 uttalte til VG at han ikke liker fisk, er han etter det NRK erfarer aktuell som fiskeriminister dersom Per Sandberg melder overgang til justis.

Det som taler mot at Njåstad blir statsråd nå er hans viktige rolle i stortingsgruppen. Kilder sier at Frp ser personkabalen i regjering i sammenheng med personkabalen i Stortinget, og at hvem som går til regjeringen nå kan påvirke hvilken rolle for eksempel Sylvi Listhaug får i stortingsgruppen. Eller omvendt.

KANDIDAT: Harald Tom Nesvik. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Aktuell som fiskeriminister er også Harald Tom Nesvik. Den tidligere fotballspilleren vendte i fjor høst snuten hjem til Ålesund etter 20 år på Stortinget, og er utnevnt til fylkesmann i Møre og Romsdal fra 1. januar 2019. Så spørs det om den planen kan settes på vent dersom Siv Jensen og deretter Erna Solberg ringer og tilbyr plass rundt Kongens bord.

Nesvik er utdannet innen eksportmarkedsføring for fiskeri, og har skrevet en lærebok om fiskeindustrien. NRK har også snakket med regjeringskilder som skryter uhemmet av Nesviks hjemmelagde bacalao.

KANDIDAT: Kjell-Børge Freiberg. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Kjell-Børge Freiberg er fersk stortingsrepresentant fra Nordland og tidligere ordfører i Hadsel i Vesterålen. Han var statssekretær for olje- og energiministrene Lien og Søviknes fra 2015 til 2017. Han trekkes av kilder frem som en av få tenkbare kandidater fra Nord-Norge, dersom det av geografihensyn skulle være ønskelig. Siden Svein Munkejordet (H) fra Karmøy gikk av i 1990, har alle norske fiskeriministre unntatt Lars Peder Brekk (Sp) som satt to måneder i 2000, enten kommet fra eller vært bosatt i nord.

Sandberg-nei kan gi større omrokering

Dersom Per Sandberg skulle lande på at han ikke ønsker jobben som justisminister permanent, men vil konsentrere seg om fisk, er det flere kandidater til å bli Norges neste og Frps fjerde justisminister.

Nevnte Helge André Njåstad og Harald Tom Nesvik er to av de. Som leder av kommunalkomiteen på Stortinget i forrige periode, kjenner Njåstad godt til innvandringspolitikken og flere av problemstillingene han eventuelt vil møte som justis,- beredskaps- og innvandringsminister.

Nesvik har med sine 20 år på Stortinget, hvorav de fire siste som parlamentarisk leder for Frp, en politisk CV som er lengre enn de tre forrige justisministrene fra Frp (Anundsen, Amundsen og Listhaug) hadde før de kom i regjering.

KAN BYTTE JOBB: Ketil Solvik-Olsen har spikret mye av transportpolitikken for de neste ti årene og kan være klar for andre oppgaver i regjeringen. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Av dagens Frp-statsråder trekker NRKs kilder frem samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (46) og landbruks- og matminister Jon Georg Dale (33) som de to som kan bli justisministre.

Frp-nestleder Solvik-Olsen har sittet snart fem år med ansvaret for transportpolitikken i Norge, og blitt en av regjeringens mest populære statsråder.

STÅR SIV NÆR: Jon Georg Dale har i løpet av de siste fem årene gått fra å være rådgiver i Frps stortingsgruppe, via to statssekretær-roller til å bli landbruksminister og omtalt som fremtidig partilederemne i Frp. Foto: Arne Stubhaug / NRK

Dale har vært omtalt som et potensielt fremtidig lederemne i Frp. Samtidig beskrives sunnmøringen som mer liberal og pragmatisk enn for eksempel Sylvi Listhaug, og det er derfor usikkert om han selv ønsker ansvaret for å fronte Frp på det polariserte justis- og innvandringsfeltet.

Dersom Solvik-Olsen skulle bli justisminister, mener både Frp- og Høyre-kildene NRK snakker med at Jon Georg Dale vil være et naturlig valg som ny samferdselsminister. Han har tidligere vært statssekretær under Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet.

KAN RYKKE OPP: Hanne Maren Blåfjelldal er i dag statssekretær i Landbruksdepartementet. Foto: Torbjørn Tandberg / Landbruksdepartementet

I såfall ville posten som landbruksminister blitt ledig. Den vil dagens statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal (36) fra Valdres kunne være en kandidat til å få, ifølge de samme kildene. Blåfjelldal satt i Frps sentralstyre fra 2011 til 2013 og har vært vara til Stortinget.

Noen vil dessuten ikke utelukke et regjeringscomeback for tidligere barne- og likestillingsminister Solveig Horne (49) som måtte vike plass da Venstre kom inn i regjering i januar.

Eldreminister Åse Michaelsen var justispolitiker i fire av de 12 årene hun satt på Stortinget, men ble utnevnt til tidenes første eldreminister så sent som i januar og få tror derfor hun bytter jobb igjen allerede nå. Den siste av Frps sittende statsråder, olje- og energiminister Terje Søviknes, er ikke aktuell som justisminister får NRK bekreftet.

Skjer trolig først over påske

Det har siden Sandberg ble utnevnt til fungerende justisminister onsdag vært sagt fra Frp-hold at man ikke forhaster seg med å utnevne han eller noen andre permanent.

Torsdag satt hele regjeringen i intern regjeringskonferanse hvor en rekke politiske saker var til behandling, og det kan være at Sandberg får palmehelgen og kanskje også påsken til å bestemme seg for hva han vil.

Torsdag kveld var det i alle fall ikke planlagt for endringer i regjeringen i anledning ukentlig Statsråd på Slottet fredag formiddag, etter det NRK får opplyst.

– Dersom det blir en liten kabal kan det gå raskt og dersom det blir en større kabal å løse trenger vi noe mindre tid, sier en sentral Frp-kilde.

– Denne ballen ligger hos Frp, Siv Jensen og Per Sandberg nå, og så har de jo også en personkabal som skal gå opp i Stortinget etter at Sylvi kom tilbake dit nå, så de vil vel se alt i en sammenheng før de lufter statsrådspreferansene sine med Erna, sier en sentral Høyre-kilde.

Verken Statsministerens kontor eller Frp-leder Siv Jensen har ønsket å kommentere denne saken.