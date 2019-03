PST etterforsker enda et mistenkelig brev etter teater-striden

Brevet er delvis håndskrevet og delvis basert på utklipte bokstaver fra aviser. Etter det NRK forstår, kan innholdet være egnet til å framkalle frykt. Det skal ha blitt sendt i februar.

Huset til politikeren som mottok brevet, er avbildet i det omdiskuterte teaterstykket.

Det er tidligere kjent at justisminister Tor Mikkel Wara har mottatt trusselbrev, og opplevd flere trusselhendelser ved sin bolig. Også det ble koblet til at bilder av hans bopel ble gjengitt i stykket «Ways of seeing».

Nå er altså enda et brev under etterforskning av PST.

Justisminister Tor Mikkel Wara gikk ut i permisjon etter at hans samboer ble siktet for å stå bak en av trusselhendelsene ved hans bolig. Foto: NRK

NRK kjenner identiteten til politikeren som mottok brevet. Vedkommende ønsker ikke å kommentere saken.

NRK har i dag bedt PST kommentere opplysningene om at politikeren har mottatt et mistenkelig brev i forbindelse med teater-striden.

– Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte om dette er en av de hendelsene i Wara-saken som PST tidligere har omtalt som ikke offentlig kjent, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST.

Justisministeren har mottatt en rekke trusler og opplevd ubehagelige hendelser ved hjemmet sitt i Oslo.

– Ingen nye avhør

For to uker siden ble Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet av PST, for å ha diktet opp en straffbar handling. De mistenker at hun lot som om noen andre stod bak branntilløp i parets bil.

Hennes advokat, John Christian Elden, sier at Bertheussen ikke har fått spørsmål fra PST om hun har sendt truende brev til andre enn til Wara-familiens adresse.

Elden, sier til NRK at hans klient ikke har vært inne til nye avhør etter at hun ble pågrepet den 14. mars. Hun sitter ikke i varetekt.

– Hun har ikke vært i avhør siden dagen hun ble arrestert, hun har kun vært i møte med politi og PST om sikkerhetssituasjonen rundt henne og justisministeren, sier Elden.

Advokat John Christian Elden forsvarer Laila Anita Bertheussen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nye sikkerhetstiltak

Elden sier at PST nå har iverksatt nye tiltak rundt samboerparet.

– PST har nettopp satt i gang nye sikkerhetstiltak på eiendommen til Wara og Bertheussen. De har funnet ut at det er behov for det, sier John Christian Elden i Advokatfirmaet Elden DA.

Justisministerens samboer, Laila Anita Bertheussen, reagerte før jul sterkt på at familiens bolig ble filmet og vist fram på teaterstykket «Ways of seeing». Waras samboer mente dette var brudd på privatlivets fred. Etter dette opplevde Wara og Bertheussen en rekke trusselhendelser ved sin bolig.