Elden om siktelsen: Bygget på indisier

Justisministerens samboer, Laila Bertheussen, er foreløpig avhørt én gang, og etter NRK forstår, er det ikke planlagt nye avhør i dag.

– Vi har foreløpig ikke hørt noe om nye avhør, sier forsvarer John Christian Elden.

Torsdag siktet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) for å ha diktet opp en straffbar handling etter én av trusselsituasjonene mot familiens hjem. De har mistanke om at hun selv tente på familiens bil natt til 10. mars.

– PST har i dag siktet Tor Mikkel Waras samboer Laila Bertheussen for overtredelse av straffelovens 225 B, altså å foreta noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland på gårsdagens pressekonferanse.

Politiet tror samboeren til Tor Mikkel Wara har tent på parets bil. Hun ble pågrepet og avhørt av PST torsdag. Du trenger javascript for å se video. Politiet tror samboeren til Tor Mikkel Wara har tent på parets bil. Hun ble pågrepet og avhørt av PST torsdag.

– Håper de finner rett gjerningsmann

Forsvarer sier at Laila Anita Bertheussen fortsatt nekter straffskyld.

– Politiet bygget anklagen og avhøret på indisier, og hun har gitt sin forklaring og håper de nå finner rett gjerningsmann, skriver John Christian Elden, som befinner seg i utlandet, i en tekstmelding til NRK.

Elden-advokat Bernt Heiberg utdyper hva forsvareret mener med at det bare er indisier.

ELDEN-ADVOKAT: Bernt Heiberg. Foto: Christian Krakenes / NRK

– Det er vår oppfatning basert på den informasjonen vi så langt har fått, som i all hovedsak er fra vår klient. Vi har ikke hørt noe om nye avhør og vi har bedt PST om innsyn i saksdokumentene. Vi regner med at de oversendes i dag, så får vi se hvilken dokumentasjon PST mener de sitter på, sier Heiberg.

Samboeren har ifølge Heiberg svart på alle spørsmål og hun mener PST er på villspor.

UNDERSØKER: Krimteknikere sikret en rekke spor ved boligen til Wara og Bertheussen torsdag ettermiddag. Foto: Truls Aagedal / NRK

– Hvem mener hun står bak?

– Det er i alle fall ikke henne.

– Hun har skrevet på Facebook at det var en teknisk svikt i overvåkingsutstyret da den siste bilbrannen fant sted. Hva legger hun i det?

– Vi venter på dokumentene fra PST før vi kan si noe mer, sier Heiberg.

– Skjellig grunn

– Oslo tingrett har kommet til at siktede med skjellig grunn kan mistenktes for brudd på straffeloven 225B. Ut over det ønsker ikke vi å kommentere det advokat Elden sier, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST.

PST: Trond Hugubakken er kommunikasjonsdirektør i Politiets sikkerhetstjeneste. Foto: PST

Justisministerens samboer ble pågrepet og siktet torsdag, og har vært i avhør. PST mener ikke det er nødvendig å fremstille henne for varetektsfengsel.

– Hun er kun siktet for den siste hendelsen 10. mars, men det er ikke unaturlig å se om det er noen sammenheng mellom denne hendelsen og tidligere hendelser, sier Bjørnland.

Torsdag kveld ble også Tor Mikkel Wara innkalt til avhør hos PST, etter pågripelsen av samboeren.

Advokat Elden oppholder seg i utlandet, men har også vært i kontakt med Wara.

– Han har ingen tanke om at hans samboer skal ha noe med dette å gjøre. Han var i utlandet på oppdrag da forholdet hun er siktet for skjedde, sier Elden.