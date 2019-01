I sommer sa den ferske statsråden Ingvil Smines Tybring-Gjedde at hun knapt tør å møte i Dagsnytt 18, andre politiske debatter eller intervjuer.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde strålte på slottsplassen da statsminister Erna Solberg presenterte sin utvidete regjering etter ekstraordinært statsråd på Slottet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Uttalelsene var noe av det første hun ble utfordret på som fersk minister.

– Angrer du på uttalelsen om at journalister er ondsinnede?

– Det var uheldig. Bakgrunnen var en personlig konkret erfaring. Jeg har selvsagt tillit til journalister og kommer til å stille i debatter og være tilgjengelig. Jeg er ikke redd for journalister, dere gjør en viktig jobb. Dere utfordrer makten og må også utfordre meg.

Én gang i Dagsnytt 18

Smines Tybring-Gjedde sier hun forstår hvorfor spørsmålet stilles, men sier hun mange ganger har ønsket å stille i Dagsnytt 18, uten å ha blitt spurt.

– Jeg har vært i Dagsnytt 18 én eneste gang, og jeg har rukket opp hånden mange ganger for å få oppmerksomhet rundt olje- og energifeltet, men har ikke blitt invitert inn i debatten, sier den ferske samfunnssikkerhetsministeren.

Ingvild Smines Tybring-Gjedde har de siste årene vært statssekretær i Olje- og energidepartementet. Kilder både i Frp og Høyre gir henne gode skussmål for jobben hun har gjort der.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, Jeg jobbet med beredskap og sikkerhet i Olje- og energidepartementet, så sånn sett er ikke dette helt nytt.

Smines Tybring-Gjedde legger til at hun i Olje- og energidepartementet hadde ansvaret for sikkerhetsloven og at hun har jobbet med denne i tre år.

– Jeg har et utgangspunkt, men også mye å lære, sier hun.

Solberg: Personlige erfaringer med pressen kan være vanskelige

Den nye ministerposten samfunnssikkerhetsminister er underlagt Justisdepartementet og har som navnet tilsier ansvaret for Norges sikkerhet og beredskap.

Erna Solberg måtte under pressekonferansen i statsministerboligen også svare på om uttalelsene om pressen var et demokratisk sinnelag hun ønsket seg hos en statsråd, hvorpå Solberg svarte følgende:

– Det må hun svare på selv. Hun kommer til å møte i media og i den politiske debatten. Men det er viktig være klar over at folk kan ha personlige erfaringer med pressen som kan være vanskelige, men en statsråd skal naturlig nok møte i Dagsnytt 18.

Kalte Frp pressens hatobjekt

Der var i et intervju med organisasjonen Human Rights Service i fjor sommer at Tybring-Gjedde (Frp) snakket om sitt forhold til norsk presse.

Der sier hun blant annet at «hatobjektene i norske medier er Christian Tybring-Gjedde og Frp».

–De fleste journalister takler ikke politisk uenighet, fordi det ikke samstemmer med deres eget politiske ståsted, sier hun i intervjuet.

Hun var da statssekretær i Olje- og energidepartementet. Bakgrunnen for den manglende tilliten til journalister er hovedsakelig kritikken mannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, fikk etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Hans kronikk «Drøm fra Disneyland» i Aftenposten 2010, som han skrev sammen med Kent Andersen, ble av blant andre AUF trukket fram for å vise at Frp bidrar til en hatsk innvandringsdebatt. Christian Tybring-Gjedde beklaget senere ordbruken i kronikken, der Arbeiderpartiet ble anklaget for å føre en innvandringspolitikk som risikerer å «rive landet vårt i filler».

For å si det slik: Det koster å være «kona til» Christian, og det har ført til at jeg ikke stoler på journalister. Jeg tør ikke knapt møte i Dagsnytt 18 eller andre politiske debatter/intervju. Jeg aner ikke hva de kan finne på. Jeg bare vet at noen er så ondsinnet, ja det er ordet, at de kan tillate seg hva som helst. Det fikk vi til de grader erfare etter 22/7. Ingvil Smines Tybring-Gjedde / Human Rights Service

Fortalte om sjikane og trusler

I et NRK-intervju desember 2011 fortalte ekteparet om sjikanen og truslene de opplevde i kjølvannet av debatten.

– Det er en forferdelig situasjon ... å være redd hele tiden. Redd for hva vi skal utsettes for og for å lese ord og se billedbruk i mediene som gjør situasjonen ytterligere forverret, sa Ingvil den gang.

I 2015 ble hun utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet.