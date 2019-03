– Ingen bør få offentlig støtte for å spre hat

– Ingen burde få offentlig støtte for å spre hat, intoleranse og konspirasjonsteorier. Ei heller de som skjuler budskapet gjennom kulturuttrykk.

Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde er forferdet over at tre av kunstnerne bak «Ways of Seeing» får til sammen 2,7 millioner kroner i kunstnerstipender de neste årene.

De tre er Pia Maria Roll, Sara Baban og Hanan Benammar.

I forestillingen «Ways of seeing» viste man bilder av flere politikeres hus, blant annet daværende justisminister Tor Mikkel Wara og Christian Tybring-Gjedde. Både Roll, Baban og Benammar ble siktet for krenking av privatlivets fred, men siktelsen frafalt i forrige uke.

– En politisk prioritering

Selv om Tybring-Gjedde er svært kritisk til at de tre kunstnerne får stipender, påpeker han at han er for ytringsfrihet, både innen kunsten og generelt.

– Ytringsfriheten innenfor lovens rammer er total, men den avhenger ikke av offentlige overføringer. Å sende regningen for Black Box teaters spredning av hat, intoleranse og konspirasjonsteorier til skattebetalerne er ene og alene en politisk prioritering.

KOMMENTATOR: Agnes Moxnes mener det er helt essensielt at det går en grense mellom de som deler ut stipendene og politikerne som bevilger penger til dem. Foto: NRK

– Bør være armlengdes avstand

Det har blitt delt ut statlige kunstnerstipender i Norge helt siden 1830-tallet. NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes mener det er viktig at det går et skille mellom Kulturrådet, som beslutter hvem som tildeler stipendene, og politikerne.

– Systemet i Norge er jo sånn at det er ikke politikerne som skal bestemme hvem som får stipend, det er det Kulturrådet som gjør. Og det er viktig at det er en armlengdes avstand mellom dem som bevilger pengene til stipendene og hvem som deler dem ut.

Utvalgsleder i Kulturrådet, Trude Gomnæs Ugelstad, påpeker at det er kunstneriske kriterier som ligger bak stipendtildelingen.

– Jeg var med på å godkjenne dette. Fagkomiteen har vurdert at disse kunstnerne har den faglige kvaliteten som trengs og de får stipendiene etter en kunstfaglig vurdering, sier hun til NRK.

Kunstner: – Ingen sammenheng med Ways of Seeing

FORFATTER: Vidar Kvalshaug mener Christian Tybring-Gjedde er helt på jordet i sitt synspunkt om kunstnerstipendene. Han påpeker at søknadsfristen for stipend var allerede 15. oktober. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Forfatter Vidar Kvalshaug mener Christian Tybring-Gjeddes kommentar og linken han drar mellom «Ways of Seeing» og kunstnerstipendene, er skivebom.

– For det første, søknadsfristen for stipend var 15 oktober i fjor, altså fem uker før Ways of seeing i det hele tatt hadde premiere. Og man får kunstnerstipender for fremtidige prosjekter, ikke for forestillinger i fortid.

NRK har ikke lyktes å få kommentar fra hverken Pia Maria Roll, Sara Baban eller Hanan Benammar.