Waras samboer mistenkt: Ubehagelig brev levert til statsråd Tybring-Gjeddes bolig

Tidligere i dag fortalte NRK at en framtredende politiker har fått et brev med et innhold som kan være egnet til å framkalle frykt. Det ble sendt til politikeren i februar, men det har ikke vært kjent offentlig tidligere.

NRK får nå bekreftet at brevet ble levert til boligen til samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde og hennes mann, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

NRK får også bekreftet at Bertheussen er mistenkt for å stå bak dette brevet.

Innholdet er dels bokstaver klippet ut av aviser og magasiner, og dels håndskrevet.

Tor Mikkel Wara har i dag gått av som justisminister. Statsminister Erna Solberg sa på pressekonferansen at statsråd Tybring-Gjedde ikke har vært aktuell som justisminister, fordi hun selv er en del av sakskomplekset.

– Hovedbegrunnelsen var jo at det sakskomplekset som lå bak også berørte henne, sa Solberg.

– Med det så mener jeg at det som var bakgrunnen for saken, og den diskusjonen som var rundt Black Box og andre spørsmål knyttet til dette, det var også et saksfelt som hennes familie var berørt av. Og det tror jeg vi må være helt ærlige på, sa statsministeren.

NRK har ikke lykkes med å få kontakt med statsråd Tybring-Gjedde i dag.

Politiet jobbet utenfor boligen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara, dagen hans samboer ble pågrepet og siktet for en av trusselhendelsene ved boligen deres. Foto: Ann-Iren Finstad

Mistenkt for trusler

Politiadvokat Thomas Blom i PST bekrefter til NRK at Bertheussen er mistenkt for å ha sendt brev til en myndighetsperson. Han vil ikke kommentere hvem det er.

– Jeg kan bekrefte at brevet er en av de åtte hendelsene Bertheussen er mistenkt for. Hun er mistenkt for å ha skrevet eller arrangert det brevet, sier politiadvokat Thomas Blom i PST til NRK.

– Det er her snakk om andre myndighetspersoner, men det er for tidlig å si hvilken betydning det vil få for saken, sier Blom.

Bertheussen er mistenkt for å ha framsatt trusler mot en myndighetsperson.

– Men jeg tror ikke vi skal låse oss til definisjonen på de ulike hendelsene nå, sier Blom.

Waras samboer har nå status som mistenkt for å stå bak trusselhendelsene mot hennes egen bolig, sier politiadvokat Thomas Blom i PST. Foto: NRK

Med status som mistenkt får Bertheussen andre rettigheter i saken, enn hun hadde som fornærmet.

Bertheussens advokat, John Christian Elden, skriver i en SMS til NRK at han ikke er kjent med mistanken om dette brevet.

– Jeg får håpe at jeg også orienteres snart, og ikke bare NRK, skriver Elden i Advokatfirmaet Elden DA.

Han skriver at Bertheussen ikke er kjent med hvilke åtte trusselhendelser hun er mistenkt for å stå bak.

– Hun er spent på hvilke dette er, men glad for at hun nå får en rett til å forklare seg om dem, skriver Elden.

Bertheussen mener hun kan tilbakevise mistankene, ifølge Elden. Hun har ikke vært i avhør hos PST siden hun ble siktet for ett av forholdene 14. mars.

Siktet for bilbrann

Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, er siktet for å ha iscenesatt en trusselsituasjon, da en bil ble påtent utenfor familiens bolig 10. mars. Dette var den siste av en rekke trusselhendelser ved boligen.

Bertheussen reagerte kraftig på teaterstykket «Ways of seeing», som viste video og bilder av boligene til en rekke politikere. Trusselhendelsene kom etter at teaterstykket ble vist på teateret Black Box i Oslo i vinter.

Boligen til Ingvild Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde er også avbildet i teaterstykket.

Nå har PST gitt henne status som mistenkt for de andre hendelsene ved sin egen bolig, i tillegg til dette brevet til en annen politiker